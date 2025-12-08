ETV Bharat / state

ग्वालियर में होठों पर 25 लाख की मुस्कान, शादी की खुशियां कानून के रखवालों ने 2 हफ्टे में लौटाई

जानकारी के अनुसार, लगभग 15 दिन पहले पीड़िता का 25 तोला गहना उनके बहन की शादी समारोह से चोरी हो गए थे. चोरी के जेवरात की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है. ग्वालियर पुलिस ने सभी जेवरात को रिकवर कर लिया है.

ग्वालियर: बीते दिनों मैरिज गार्डन में 25 तोले सोने के जेवरात की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के सभी जेवरात बरामद कर लिया है. सोमवार को पीड़ित जागृति भदौरिया ने ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम पहुची. जहां पुलिस ने उन्हें चोरी के सभी गहने सौंप दिये हैं.

पुलिस ने शादी में गहने चोरी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

इस मौके पर पुलिस के पास पहुची जागृति भदौरिया ने बताया "बीते 22 नवंबर को उनकी बहन की शादी थी. सभी लोग पिंटो पार्क इलाके के अभिनंदन वाटिका मैरिज गार्डन में थे. वहीं शादी में पहनने के लिए वे अपने साथ करीब 25 तोला सोने के गहने ले कर गई थी. गहने को डिब्बे में डालकर एक बैग में रख दिये थे. समारोह के दौरान सोने के जेवरात से भरा बैग किसी ने चोरी कर लिया था."

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

घटना के फौरन बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई. पुलिस को सीसीटीवी में अज्ञात एक लड़की और उसके साथ करीब 12 साल का एक बच्चा दिखाई दिया था. इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और उनके गहने रिकवर कर लिए है. हालांकि इन गहनों में उनके कान का एक झुमका नहीं मिला है. लेकिन जागृति अपने बाक़ी सभी गहनों के मिलने से काफी खुश हैं और पुलिस का आभार व्यक्त की है.

मेला ग्राउंड से गिरफ्तार मुख्य आरोपी

ग्वालियर पुलिस की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने बताया "जिस समय यह घटना हुई. उस समय ग्वालियर में एक चोर गिरोह सक्रिय था. जो शादियों में चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देता था. गिरोह के सदस्य शादियों में ऐसे कपड़े पहनकर घुस जाते थे, जिससे पता चलता था कि समारोह में कोई मेहमान है. मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को पता चला कि इस मामले का मुख्य आरोपी घनश्याम कोरी के मेला ग्राउंड से फरार होने वाली रात था. जिसके आधार पर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी घनश्याम कोरी से पूछताछ में पता चला है कि वह राजस्थान के एक गिरोह के साथ काम कर रहा था, उसने पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों के नाम भी बताया है. जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही महिला का नाम रानी है. जोकि राजस्थान की रहने वाली है.वह शादियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी. हालांकि वह अभी पुलिस गिरफ्त से अभी फरार है.