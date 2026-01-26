ETV Bharat / state

53 वर्ष से लोगों की मुस्कान लौटा रही ये आवाज, ग्वालियर व्यापार मेले की बन गई शान

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 105 वर्ष से लग रहा है ऐतिहासिक मेला, मिलते हैं उस शख्स से जो बिछड़ों को मिलाता है.

Gwalior Vyapar Mela 2026
अजनेरिया 53 वर्षों से ग्वालियर अनाउंसमेंट करते हैं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:56 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक मेला ग्वालियर में लगता है. जो पिछले 105 वर्षों इस क्षेत्र में हर साल व्यापार का बड़ा केंद्र रहता है, देश भर से यहां व्यापारी आते हैं. करीब दो महीनों तक ग्वालियर का मेला स्थानीय और देशभर से आने वाले सैलानियों से गुलजार रहता है. हर दिन हजारों लोग इस मेले में घूमने, खाने-पीने, खरीदारी करने, झूलों का लुत्फ उठाने और मनोरंजन करने आते हैं. जब इतनी भीड़ कहीं हो तो लोगों का अपनों से बिछड़ जाना बहुत आम बात होती है. लेकिन इस मेले में बिछड़ों को मिलाने वाली एक खास आवाज है जो कई दशकों से लोगों के कानों में गूंज रही है. ये आवाज है रेडियो रूम में बैठे एलएस अजनेरिया की, जो पिछले 53 वर्षों से ग्वालियर व्यापार मेले में अनाउंसमेंट की आवाज बन रहे हैं.

पर्ची आते ही लोगों के लिए करते अनाउंसमेंट

ग्वालियर व्यापार मेले में बने रेडियो रूम में हर थोड़ी देर में एक पर्ची आती है और 75 साल के एलएस अजनेरिया विज्ञापन खत्म होते ही अनाउंसमेंट करते हैं. ये अनाउंसमेंट बताता है कि मेला देखने आया कोई व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ गया है और अगर वह ये सुन रहा है तो अनाउंसमेंट में बताए गए मेला परिसर के स्थान पर पहुंच जाइए. जहां उनके अपने इंतजार कर रहे हैं. ये अनाउंसमेंट कई बार छोटे बच्चों के लिए भी किए जाते हैं. जिससे मेले में आए जागरूक सैलानी उन खोए बच्चों को पहचान कर उन्हें किसी आरक्षक या रेडियो रूम तक लायें और ऐसा होता भी है. अजनेरिया की वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटती है.

झूले का आनंद लेने बड़ी संख्या पहुंच रहे पर्यटक (ETV Bharat)

मेले में बिछड़ी भांजी तो अनाउंसमेंट सुन दौड़ कर रेडियो रूम पहुंचे मामा

ऐसी ही मुस्कान डबरा से ग्वालियर के कटी घाटी इलाके में अपने नाना के घर आई बच्ची रूही खान के चेहरे पर आ गई. रूही अपने मामा राशिद के साथ ग्वालियर मेला देखने आई थी. जब मामा के साथ झूला सेक्टर से निकली तो भीड़ में उनसे बिछड़ गई. 8 साल की रूही को अपने परिवार में किसी का फोन नंबर भी याद नहीं था. ऐसे में वह घबरा गई और रोने लगी. वहां खड़े सुरक्षाकर्मियों की नजर रोती हुई बच्ची पर पड़ी तो वे उसे रोडियो रूम पर ले आए. जहां उसने अपने पिता और मामा का नाम बताया और अजनेरिया ने उसके गुम होने का अनाउंसमेंट परिजनों के लिए किया. कुछ देर बाद उसके मामा रशीद उसे ढूंढते हुए रेडियो रूम पर पहुंचे. तब जाकर बच्ची और मामा दोनों की जान में जान आई. राशिद ने बताया कि "उसकी बहन और भांजी डबरा से आई थीं वह भांजी को मेला घूमने लाया था लेकिन वह उनसे बिछड़ गई थी जब अनाउंसमेंट सुना तो सीधा बच्ची को लेने पहुंचे. अनाउंसमेंट की वजह से उन्हें रूही वापस मिल गई जिससे वे बहुत खुश हैं."

Gwalior Historical fair
व्यापार मेला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat)

अजनेरिया की अनाउंसमेंट पर सैलानी को मिला चार साल का मासूम

ऐसी ही एक और महिला थी जो रोते हुए रेडियो रूम पर पहुंची उनका चार साल का बेटा मेले में गुम हो गया था रो-रो कर बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने से मना किया. पारिवारिक परेशानियों के चलते उन्होंने नाम ना छापने और वीडियो ना बनाने की शर्त पर बताया कि, "ग्वालियर मेले में बनाए गए राम मंदिर से निकलने के बाद बेटा खो गया था. उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला. फिर वे अपने भाई के साथ रेडियो रूम पर आईं. वे बेटे के खोने के दुख के साथ इस बात से भी डरी हुई थीं कि वे अपने मायके में भाई के साथ मेला देखने आई थी और बच्चा खो गया ये बात पति या ससुराल वालों को पता चली तो वे क्या जवाब देंगी. लेकिन एक सजग सैलानी की बदौलत उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया. वह बच्चे को रोता देख उसे अपने साथ रेडियो रूम तक वापस ले आया था और उसकी मां से उसे मिलाया था."

पशु प्रदर्शनी से ट्रेड फेयर में विकसित होते देख मेला

ईटीवी भारत से बातचीत में मेले रेडियो रूम एनाउंसर एलएस अजनेरिया ने बताया कि "वे ग्वालियर व्यापार मेले में पिछले 53-54 वर्षों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं. जब उन्होंने अपना करियर यहां शुरू किया तब यह ट्रेड फेयर नहीं था, बल्कि ग्वालियर पशु प्रदर्शनी हुआ करता था. तब मेले में 10 छत्रियां हुआ करती थीं. लेकिन धीरे-धीरे मेला परिसर का विकास और विस्तार हुआ और आगे भी होगा."

Gwalior Vyapar Mela 2026
मेले 53 सालों अनाउंसमेंट कर रहे अजनेरिया (ETV Bharat)

हर दिन 25 से तीस बच्चे होते हैं मेले में गुम

अब तक वे अनगिनत लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर चुके हैं कोई गिनती ही नहीं है. फिर भी मेले के समय हर दिन 25 से 30 अनाउंसमेंट करते हैं. जब मेले में भीड़ ज्यादा होती है तो संख्या भी बढ़ ही जाती है. ज्यादातर इनमें बच्चे होते हैं जो मेले की भीड़ में परिवार से बिछड़ जाते हैं.

gwalior trade fair 2026
105 वर्षों से लग रहा है व्यापार मेला (ETV Bharat)

उम्र के साथ टेक्नोलॉजी का बदलाव भी देखा

एलएस अजनेरिया बताते हैं कि, "उन्होंने इसी ग्वालियर मेले से अपनी शुरुआत की. जिसके बाद मेलो में भी अपनी आवाज दी. जब एनाउंसर की जिम्मेदारी संभाली तब से अब तक कई बसंत देख चुके हैं. मेले की तरह ही टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव आ चुका है, आज भले ही बड़े और महंगे सेट आ गए हैं, लेकिन पहले अनाउंसमेंट के लिए कैपिटल माइक्रोफोन इस्तेमाल होते थे जिन पर आरसीए बल्ब होते थे. उस समय आहूजा का चिलम माइक पर अपनी आवाज देते थे. लेकिन आज महंगे महंगे उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं. जिस माइक पर अब अपनी आवाज देते हैं वह डेढ़ लाख रुपये का माइक है."

Gwalior Historical fair
मध्य प्रदेश के सबसे सबसे ऐतिहासिक मेला माना जाता है (ETV Bharat)

अजनेरिया कहते हैं कि मेले में कई बार बच्चों के खोने में माता-पिता या परिवार के लोगों की कुछ गलती होती है. भीड़ में बच्चे पर से ध्यान हटा तो बच्चा जो अबोध है वह इधर-उधर हो जाता है और फिर उसे ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन इस रेडियो रूम ने उन्हें वापस मिलाने में बड़ा किरदार निभाया है. उन्हें ये देख कर बहुत खुशी होती है कि, जब लोग अपनों से बिछड़ कर आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं और जब वे यहां अपनों से मिलते हैं तो चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटते हैं. उनके लिए ये बहुत ही गर्व और ख़ुशी का पल होता है.

Gwalior Vyapar Mela 2026
मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक व्यापार मेला (ETV Bharat)

TAGGED:

GWALIOR TRADE FAIR 2026
GWALIOR NEWS
GWALIOR MELA ANNOUNCER
MADHYA PRADESH HISTORICAL FAIR
GWALIOR VYAPAR MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.