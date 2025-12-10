ETV Bharat / state

इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे, डेढ़ घंटे किया दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतजार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने इंडिगो क्राइसिस पर अपने अनुभव शेयर किए.

Jyotiraditya Scindia Indigo crisis
ग्वालियर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर : देशभर में इंडिगो प्लाइट्स कैंसिल हुईं. इससे पूरे देश के एयरपोर्ट पर हंगामा होता रहा. खास बात ये है कि इंडिगो फ्लाइट्स क्राइसिस के शिकार केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए. उन्हें फ़्लाइट से दिल्ली से ग्वालियर आना था लेकिन उनकी फ़्लाइट क़रीब एक घंटा देरी से पहुंची. सिंधिया ने बताया "वह भी नागरिक की तरह डेढ़ घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठकर फ्लाइट का इंतज़ार करते रहे. उनकी फ्लाइट दोपहर 3:25 की बजाए लगभग 4:30 पर आई." ग्वालियर एयरपोर्ट पर सिंधिया मीडिया से चर्चा कर रहे थे.

वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वंदेमातरम् पर पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा " पीएम नरेंद्र मोदी की वंदेमातरम् और राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा हर नागरिक को ओतप्रोत करता है. भारत का समय आ चुका है. अब अमृत काल से शताब्दी काल तक का सफ़र भारत का स्वर्णिम काल रहेगा. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत हर पैमाने पर नए कीर्तिमान स्थापित करेगा."

इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फंसे (ETV BHARAT)

"स्पोर्ट्स में स्पेस तक और ग्वालियर से लेकर अयोध्या तक, बनारस पाक कन्याकुमारी तक उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक भारत की जनता आज विश्व पटल पर उजागर हो रही है. विश्व पटल अन्य देशों के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं."

Jyotiraditya Scindia Indigo crisis
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर (ETV BHARAT)

B6GA पर विश्व में मंथन

सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए B6G अलायंस के बारे में कहा "भारत 6G एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में विश्व स्तर पर मंथन हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी की रूपरेखा क्या होगी? किस तरह का स्पेक्ट्रम उपयोग होगा. इसके पहले इस टेक्नोलॉजी की स्थापना में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5G के बाद 6G के लिए भारत के B6GA किआई स्थापना 2023 में की गई थी."

Jyotiraditya Scindia Indigo crisis
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंतजार में समर्थक (ETV BHARAT)

6G टेक्नोलॉजी में भारत की प्लानिंग

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा "केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य बनाया है कि 6G की स्थापना में भारत का कम से कम 10% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट हम स्थापित करें, इसके लिए आज़ाद भारत ने सात वर्टिकल बनाए हैं. हर 3 माह में इन वर्टिकल्स भारत की वे ख़ुद समीक्षा करते हैं.आगे किस तरह काम करना है, इसके ज़रिए भारत की आवाज़ विश्व पटल पर लेकर जाएंगे. क्योंकि विश्व जिस 70% आबादी भारत में है विश्व का सबसे बड़ा फ़ाइनेंशियल टेलीकॉम मार्केट भारत में है आज 1.2 बिलियन मोबाइल सब्स्क्राइबर, एक बिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हमारे हैं.

संपादक की पसंद

