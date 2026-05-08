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कभी बहुत सुंदर शहर हुआ करता था ग्वालियर, हालात सुधारने डेढ़ महीने का अल्टीमेटम

नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे शहर की हालत देखकर रह गए दंग ( ETV Bharat )

जब एसीएस ग्वालियर की सड़कों पर उतरे तो उनके तेवर देखकर अफसरों के पसीने छूट गए. स्वर्ण रेखा नदी में चल रहे अधूरे काम और एलिवेटेड रोड के निर्माण की सुस्त रफ्तार ने एसीएस को नाराज कर दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डेढ़ महीने के भीतर काम ठीक नहीं हुआ, तो बारिश में सड़कों पर गंदा पानी भरता नजर आएगा.

मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे तो शहर के हालातों को देख कर दंग रह गए. स्वर्ण रेखा नदी से लेकर नगर निगम की बिगड़ी स्थिति तक पर उन्होंने चिंता जताई है क्योंकि इन परिस्थितियों का खामियाजा आने वाले समय में और बदतर होंगे.

ग्वालियर: बहुत सुंदर शहर हुआ करता था ग्वालियर, वर्तमान में यहां की स्थितियां अच्छी नहीं हैं और आने वाले समय में हालात बदतर होने की संभावना है. ये चौंकाने वाली बात मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने मीडिया से कही. उन्होंने ग्वालियर के विकास की स्थितियां देखने और जिम्मेदारों से सवाल जवाब के बाद ये बात कही.

ग्वालियर के हालात सुधारने डेढ़ महीने का अल्टीमेटम (ETV Bharat)

'बरसात के पहले सीवर लाइन दुरुस्त करना जरुरी'

मीडिया से बात करते हुए एसीएस संजय दुबे का कहना था, " जिस तरह से वर्तमान में स्थितियां हैं वह बहुत सुखद नहीं हैं और बहुत बड़ी चुनौती है. चुनौती इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो स्वर्ण रेखा में काम चल रहा है उसके कारण शहर की सीवर लाइन पूरी प्रभावित हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है. उसकी अभी तक की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी.

शहर में आधे अधूरे विकास कार्यों पर एसीएस हुए नाराज (ETV Bharat)

इस बात का डर है कि ग्वालियर में फिर से कहीं बरसात के समय पानी सड़कों पर ना आए. इस विषय पर बैठक में बहुत मंथन हुआ है. बहुत सारे विकल्प सोचे गए हैं. कोशिश यह रहेगी कि इस चुनौती को स्वीकार करें और उसको किसी तरीके से हम सुनिश्चित कर पाएं कि बरसात जब आए तो उसके पहले वह काम पूरा हो."

डेढ़ महीने में काम पूरा करने की चुनौती

एसीएस संजय दुबे ने कहा, " जहां-जहां पर सीवर लाइन टूटी हो, उसको ठीक करी जाए और यह चुनौती इसलिए बड़ी है कि लगभग एक से डेढ़ महीने का ही समय बचा है. कोशिश होगी कि, सभी खामियों को दूर करते हुए बारिश के पहले इस पर एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सके और यथासंभव इसके कारण लोगों को तकलीफ ना हो."

एसीएस संजय दुबे ने विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर अधिकारियों को लगाई फटकार (ETV Bharat)

अधिकारियों को लगाई फटकार

एसीएस संजय दुबे ने पीडब्ल्यूडी और निगम के इंजीनियर्स को आड़े हाथ लेते हुए कहा, "एजेंसी ने काम में भारी लापरवाही बरती है." निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कार्यों की धीमी गति और व्यवस्थाओं में कमी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई.

अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर मार्ग का निरीक्षण किया, जहां सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों की स्थिति देखी. इसके बाद उन्होंने गौशाला परिसर में स्थापित सीएनजी प्लांट का निरीक्षण कर संचालन और व्यवस्थाओं की जानकारी ली. वहीं एलिवेटेड रोड के पास बने नाले का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.