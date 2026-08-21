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छुक छुक मेमू ट्रेन में बैठते ही नरेंद्र सिंह तोमर को याद आई जवानी, चाय की चुस्की लेते पहुंचे वीरपुर

ग्वालियर से वीरपुर शुरू हुई मेमू ट्रेन, नरेंद्र सिंह तोमर और रामनिवास रावत ने किया सफर, बड़ी रेललाइन मिलते ही रहवासियों में खुशी की लहर.

GWALIOR VIRPUR MEMU TRAIN
चाय की चुस्की लेते हुए नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे वीरपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: ट्रेन से यात्रा करने वाले ग्वालियर-श्योपुर के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. ग्वालियर से श्योपुर के वीरपुर तक मेमू ट्रेन की शुरूआत हो गई है. मेमू ट्रेन शुरू होने से वीरपुर के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह उनके लिए किसी सपने के धरातल पर साकार होने जैसा है. बड़ी रेल लाइन के लिए कभी आंदोलन की आवाज बुलंद हुई थी. वहीं इस उपलब्धित पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बधाई दी. साथ ही ट्रेन में सफर कर वे वीरपुर तक गए.

मेमू ट्रेन में सवार होकर वीरपुर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर

शुक्रवार को जौरा से मेमू ट्रेन में सवार होकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर वीरपुर पहुंचे. उनके साथ मुरैना-श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत सहित कई पूर्व विधायक व भाजपा नेता भी मौजूद रहे. वीरपुर पहुंचने पर स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बड़ी रेल लाइन की सौगात के लिए आभार जताया. दरअसल, ग्वालियर-श्योपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल परियोजना में बदलने की मांग को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने लंबे समय तक आंदोलन किया था.

मेमू ट्रेन मिलने पर नरेंद्र सिंह तोमर ने जताई खुशी (ETV Bharat)

मुरैना-श्योपुर के लिए होगी लाइफलाइन

आंदोलन के दौरान उन्होंने छोटी रेल में सफर करने से लेकर रेल रोको आंदोलन तक में हिस्सा लिया. उस संघर्ष के बाद बड़ी रेल परियोजना को मंजूरी मिली और अब रेल श्योपुर जिले के वीरपुर तक पहुंच चुकी है. वीरपुर पहुंचकर नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि "यह रेल लाइन मुरैना और श्योपुर जिले के लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होगी.

NARENDRA TOMAR TRAVEL MEMU TRAIN
नरेंद्र सिंह तोमर और रामनिवास रावत ने किया मेमू में सफर (ETV Bharat)

ब्रॉड गेज से बढ़ेगा व्यापार

नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि "ग्वालियर श्योपुर मार्ग छोटी रेल का इस क्षेत्र की लाइफ़लाइन थी. लोगों की मुराद थी कि बड़ी लाइन आए. जिससे मालगाड़ी भी चले और हम व्यापार को समृद्ध कर पाए. सालों से आंदोलन चल रहे थे. कई सालों से प्रयास चल रहा था और मुझे खुशी है कि आज वीरपुर तक बड़ी लाइन आ चुकी है. 50 प्रतिशत तक सपना पूरा हुआ है. दिसंबर में जब ट्रेन श्योपुर तक पहुंच जाएगी तो फिर यह सपना पूरा होगा.

116 किलोमीटर का सफर तय करेगी मेमू ट्रेन

उन्होंने कहा इस रेल लाइन का कोटा तक विस्तार होना है. जब कोटा रेल लाइन का विस्तार हो जाएगा, तब निश्चित रूप से इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा. इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विजन को बधाई देता हूं." बता दें यह मेमू ट्रेन 116 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 15 स्टेशन पर रुकेगी. कैलारस से वीरपुर तक 56 किमी की दूरी में 7 रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन रुकेगी.

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