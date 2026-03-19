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खो गए भगवान! ढूंढ़कर लाने वाले को मिलेगा इनाम, ग्वालियर में लड्डू गोपाल के लिए पुलिस से गुहार

ग्वालियर की विजया शर्मा के भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा बाजार में हो गई गुम. नहीं मिलने पर पुलिस से ढूंढ़ने की लगाई गुहार.

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ग्वालियर में लड्डू गोपाल के लिए पुलिस से गुहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखा मामला सामने आया है, यहां भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप यानि लड्डू गोपाल कहीं गुम हो गए हैं. पिछले डेढ़ महीने से उनकी बहनें बाजार में उन्हें ढूंढ़ रही हैं. हर तरफ से जब निराशा हाथ लगी तो पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. उनको ढूंढ़ने वाले को इनाम भी देने का ऐलान कर दिया है.

हर दिन लड्डू गोपाल को ढूंढ़ने जाती हैं बाजार

ग्वालियर अलकापुरी इलाके में रहने वाली विजया शर्मा 29 जनवरी को अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार गई थी. इस दौरान उनके साथ हमेशा रहने वाले लड्डू गोपाल भी साथ थे. ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान लेते वक्त उसी दुकान पर छूट गए. लेकिन चंद मिनटों बाद जब वे अपने लड्डू गोपाल को वापस लाने पहुंची तो बाल गोपाल उनसे बिछड़ चुके थे. दुकानदार से भी पूछा तो उसने भी मना कर दिया. अब वे हर दिन अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने बाजार जाती हैं लेकिन खाली हाथ वापस आती है.

भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा बाजार में हो गई गुम (ETV Bharat)

विजया शर्मा का कहना है कि "उनकी बड़ी बहन लड्डू गोपाल के गुम हो जाने से काफी दुखी हैं और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती. वे खुद भी काफी हताश हो चुकी हैं."

ढूंढ़ने वाले को मिलेगा इनाम

डेढ़ महीने से लड्डू गोपाल का वियोग पूरे परिवार को परेशान कर रहा है. मैं हर किसी से कहती है कि उनके लड्डू गोपाल कोई ढूंढ़कर उनके पास ले आए. लेकिन अब तक जब कुछ पता नहीं चला तो विजया शर्मा ने ग्वालियर पुलिस को आवेदन देकर गुहार लगाई है और उनके लड्डू गोपाल को ढूंढ कर लाने की मांग की है. लोगों से भी अपील कर रही हैं कि किसी को उनके लड्डू गोपाल मिले तो उन तक पहुंचा दें. उन्होंने इसके लिए थाना कोतवाली में अपना नंबर भी दे दिया है. जो उन्हें ढूंढकर लाएगा उसे इनाम भी मिलेगा.

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हर दिन लड्डू गोपाल को ढूंढ़ने जाती हैं बाजार (ETV Bharat)

ऐसे होती थी लड्डू गोपाल की सेवा

विजया शर्मा के मुताबिक, "ये लड्डू गोपाल उनकी मां की विरासत थे, पहले उनकी मां लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थीं और उनके गुजरने के बाद यह जिम्मेदारी दोनों बहनें मिलकर उठा रही थीं. हर दिन घर में लड्डू गोपाल जी का दिन उन्हें जगाने से भजन के साथ शुरू होता था. उनका स्नान, मनपसंद भोजन, भजन, रात्रि में मालिश और उन्हें सुलाने के लिए लोरी सुनाना हर दिन का रुटीन था."

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ढूंढ़कर लाने वाले को मिलेगा इनाम (ETV Bharat)

लड्डू गोपाल को भगवान नहीं भाई मानती हैं विजया शर्मा

विजया शर्मा की माने तो लड्डू गोपाल जी को वे सिर्फ भगवान नहीं मानती थीं बल्कि अपना भाई मानती थीं. विजया शर्मा का कहना है कि "वे लड्डू गोपाल को टीका करती थीं और रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बाांधती थीं. आज भी जब उन्हें ढूंढने निकलती हैं और निराशा हाथ लगती है. लड्डू गोपाल घर के सदस्य थे, इसलिए वे हमेशा इन दोनों बहनों के साथ ही रहा करते थे.

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पुलिस से ढूंढ़ने की लगाई गुहार (ETV Bharat)

पुलिस ने भी किया प्रयास, नहीं मिले लड्डू गोपाल

करीब डेढ़ महीने के इंतजार के बाद उन्होंने कोतवाली थाना पुलिस में एक आवेदन देकर लड्डू गोपाल को ढूंढ़ने की गुहार लगाई है. ग्वालियर सीएसपी मनीष यादव के मुताबिक, "विजया शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने उन सभी जगहों पर उनके साथ जा कर लड्डू गोपाल जी को ढूंढने का प्रयास किया था, जहां-जहां वे लड्डू गोपाल के गुम होने के समय गई थीं. हालांकि पुलिस ने उनसे मामला दर्ज कराने के लिए भी कहा लेकिन उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था. फिर भी हमे कोई भी जानकारी मिलेगी तो इसकी सूचना फरियादी महिला को जरूर दी जाएगी."

विजया शर्मा का मानना है कि "यदि एफआईआर दर्ज कराते हैं और यदि लड्डू गोपाल मिल जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे."

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