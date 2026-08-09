ग्वालियर में साहसी सिस्टर्स से हारा झपटमार, मोबाइल स्नैचर को दबोचा, फिर थप्पड़ों की बारिश
ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में मोबाइल स्नैचर की धरपकड़, बहादुर बहनों ने बदमाश का बाइक से पीछा कर पकड़ लिया. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 9:01 AM IST
ग्वालियर: पड़ाव थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात को पीड़ित बहनों की सतर्कता और साहस ने नाकाम कर दिया. मोबाइल छीनकर बाइक से भाग रहे आरोपी को पीड़ित बहनों ने पीछा कर दबोच लिया. स्नैचर को बीच सड़क जमकर सबक सिखाया. इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने इस बहादुरी के लिए दोनों का सम्मान किया है.
पीड़ित ने दौड़कर पकड़ा
मुरार के सीपी कॉलोनी निवासी अर्शिता और राशिता अग्रवाल दोनों बहने शनिवार दोपहर अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थीं. एक बहन स्कूटी चला रही थी, दूसरी पीछे अपना मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी. जैसे ही वे पड़ाव पर बने नए पुल के पास पहुंची, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार बदमाश पीछे बैठी बहन के हाथ से मोबाइल झपटकर फूलबाग की तरफ भाग निकला.
बाइक में टक्कर, फिर लातों से सिखाया सबक
इसके बाद पीड़िता ने मोबाइल स्नैचर का पिछा किया. इस दौरान आरोपी लुटेरा जाम में फंसा, जिसके बाद अर्शिता और राशिता ने आरोपी की बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिसकी वजह से स्नैचर गिर पड़ा और अर्शिता और राशिता अग्रवाल ने उसे दबोच कर बीच सड़क सबक सिखाना शुरू कर दिया. तुरंत आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और वजह पूछी तो असलियत जानकर भीड़ ने भी आरोपी पर हाथ साफ कर लिए.
पंजाब का रहने वाला है आरोपी
इधर, डायल 112 के जरिए पड़ाव थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी मिली, थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने बताया, "आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. आरोपी का नाम मनप्रीत है. जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है. वह ग्वालियर में रह कर फूड डिलीवरी का काम करता है. पुलिस अब पंजाब पुलिस से कॉर्डिनेट कर आरोपी के बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच करा रही है."
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इन दोनों बेटियों के साहस की जानकारी जब ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह को लगी तो उन्होंने अर्शिता और राशिता को एसपी ऑफिस बुलाया और उनके साहस के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया.