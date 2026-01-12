ETV Bharat / state

'कांग्रेस ने एक ही खानदान के नाम पर रखी योजनाएं', जी-राम-जी के सवाल पर बोले मंत्री

नाम बदलने के साथ नई योजना की जानकारी देते हुए मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि "इस योजना को विकसित भारत 2047 के विजन के तहत लाया गया है. ताकि हर गरीब को रोजगार की गारंटी मिल सके. यह योजना ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करेगी और महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप राम राज्य की स्थापना के लिए इस कानून को लाया जा रहा है."

ग्वालियर: केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना पर भगवान राम का चोंगा ओढ़ा दिया है, सरकार अब नई व्यवस्थाओं के साथ वीबी-जी-राम-जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, ग्रामीण) को लागू करने की तैयारी में है. जिसके बारे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा की. चर्चा के दौरान वीबी-जी-राम-जी से ज्यादा मंत्री का फोकस कांग्रेस सरकार के दौरान बदली गई योजनाओं के नाम पर रहा.

ग्वालियर में जी-राम-जी पर सवालों से तिलमिलाए मंत्री (ETV Bharat)

कांग्रेस पर नाम बदलने का आरोप

चर्चा के दौरान तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "कांग्रेस योजनाओं के नाम बदलने को लेकर हंगामा कर रही है. जबकि रोजगार योजना का नाम पहले से महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था. इंदिरा गांधी ने 1980 में रोजगार की पुरानी योजनाओं को समाहित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया था. फिर राजीव गांधी आए उन्होंने इसका नाम बदलकर जवाहर रोजगार योजना रख दिया, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार आये तो 2004 में नरेगा (NREGA) और फिर 2005 में मनरेगा (MNREGA) कर दिया गया. ऐसे में क्या जवाहरलाल रोजगार योजना का नाम बदलकर नेहरू का अपमान कांग्रेस ने नहीं किया था? कांग्रेस ने सदा एक ही खानदान के लोगों के नाम पर योजनाओं के नाम रखे."

20 साल पुरानी योजना, नए स्वरूप में देगी फायदा

तुलसी सिलावट ने बताया कि राष्ट्रीय आवास योजना को भी इंदिरा आवास योजना कांग्रेस की सरकार ने ही किया था. इसी तरह की तमाम योजनाओं के नाम बदले गए, लेकिन हम विकसित भारत की बात करते हैं. मनरेगा 20 साल पुरानी योजना थी. नए प्रावधान शामिल कर इसे नए स्वरूप के साथ जी-राम-जी योजना बनाई गई है.

काम करो और जनता के बीच जाओ

जब प्रभारी मंत्री से सवाल किया गया कि योजना का नाम बदलने से क्या होगा? इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि काम भी होगा, लेकिन जब पूछा गया कि क्या विकास का मतलब सिर्फ योजनाओं के नाम बदलना है तो मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि "नाम तो कांग्रेस की सरकार ने बदला है. हम तो काम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि काम करो और जनता के बीच जाओ. विकसित भारत का सपना पूरा करो, सब मिलकर पूरा करेंगे."

इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि, आखिर लंबे समय से बीजेपी केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन है फिर भी कांग्रेस का रोना क्यों रोती है. इस बात पर मंत्री ने कहा कि हम तो विकास, प्रगति, टेक्नोलॉजी, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं. ये मध्य प्रदेश का उदाहरण है. सिंचाई में 2003-04 में कांग्रेस की सरकार के समय रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर होता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 55 लाख है. एक साल बाद एमपी में 65 लाख करेंगे. मुख्यमंत्री का संकल्प है 2028-29 में सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर करेंगे.