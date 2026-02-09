ETV Bharat / state

पत्नी ने खाना बनाने से मना कर दिया, गुस्साये शराबी पति ने गोली मारी, मौत

ग्वालियर में पति ने अपनी बीमार पत्नी को गोली मार दी जिससे पत्नी की मौत हो गई. पत्नी ने खाना बनाने से मना किया था.

GWALIOR HUSBAND SHOOTS WIFE DEAD
ग्वालियर में पत्नी ने खाना बनाने से मना किया पति ने मारी गोली (ETV Bharat)
By PTI

Published : February 9, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
ग्वालियर (PTI) : मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. आये दिन महिलाएं घरेलू हिंसा, दुष्कर्म और यहां तक की हत्या की शिकार हो रही हैं. घरेलू विवाद में महिला की हत्या का ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है.

पत्नी ने खाना बनाने से मना किया, पति ने मार दी गोली

ग्वालियर में एक शराबी पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को इस लिए गोली मार दी, क्योंकि पत्नी ने कहा था कि वह खाना नहीं बना सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. ग्वालियर में मुरार सर्कल के सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अतुल सोनी ने यहां रिपोर्टर्स को यह जानकारी दी. यह घटना शनिवार रात 11 बजे घटित हुई.

घटना के वक्त आरोपी के माता पिता और बच्चे थे मौजूद

CSP अतुल सोनी ने कहा, "सोनू तोमर (45) नशे की हालत में घर पहुंचा और अपनी पत्नी से खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन उसने बीमारी का हवाला देकर मना कर दिया. गुस्साए तोमर ने उसे गोली मार दी और घर से बाहर चला गया. घटना के समय घर पर कपल की 14 साल की बेटी और 11 साल का बेटा और आरोपी के माता-पिता मौजूद थे."

उन्होंने कहा कि आरोपी के पिता के बताने पर, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) के लोगों के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. अधिकारी ने कहा, "तोमर को बजरिया में शराब पीने के बाद घर लौटने पर हिरासत में लिया गया. उसने दावा किया है कि उसने बंदूक कहीं फेंक दी है. उसे बरामद करने की कोशिश की जा रही है. तोमर शराब का आदी है. उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं, यह देखने के लिए उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच की जा रही है."

नशा इंसान से क्या-क्या न करा दे. शराब के नशे में पत्नी को गोली मारकर आरोपी तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन इस घटना का दंश तो पूरा परिवार भिगतेगा. एक ओर जहां बूढ़े मां-बाप परेशान होंगे वहीं, बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा.

