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ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर हादसा, अलाइनमेंट के दौरान मशीन टूटने से ढहा गार्डर

ग्वालियर के रमाटापुरा इलाके में टला बड़ा हादसा. निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का एक गार्डर एलाइनमेंट के दौरान अचानक ढहा. एक मजदूर गंभीर रूप से घायल.

GWALIOR ELEVATED ROAD INCIDENT
ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर मशीन टूटने से ढहा गार्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:16 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा टल गया. ग्वालियर के रमाटापुरा इलाके में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का एक गार्डर एलाइनमेंट के दौरान अचानक ढह गया. इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि आसपास इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा थे. उर्जा मंत्री ने मौके का मुआयना किया और अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूर से मुलाकात की.

अलाइनमेंट के दौरान हुआ हादसा

ग्वालियर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और स्वर्णरेखा नदी पर बन रहे एक मात्र एलिवेटेड रोड पर हादसा की खबर से हड़कंप मच गया. खेड़ापति कॉलोनी पर स्वर्णरेखा नदी की पुलिया से गुजरा एलिवेटेड रोड का गार्डर धराशायी हो गया. ये हादसा जिस वक्त हुआ उस समय ये गार्डर पिलर्स पर रखा जा रहा था. बताया जा रहा है कि, पिलर नम्बर 194 और पिलर नम्बर 195 पर गार्डर की लांचिंग क्रेनों के जरिए से की जा रही थी, इसी दौरान अचानक क्रेन का पाइप फट जाने से गार्डर स्लिप हो गया जिसकी वजह से वह बीच से टूटकर सीधे स्वर्ण रेखा नदी में जा गिरा, जिसकी वजह से पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई.

अलाइनमेंट के दौरान मशीन टूटने से ढहा गार्डर (ETV Bharat)

वजह नहीं सह पाया लोडर, गार्डर के साथ गिरा मजदूर घायल

जिस जगह ये हादसा हुआ वह रहवासी इलाका है. ऐसे में कई लोग इस घटना के चश्मदीद बने. ऐसे ही एक शख्स गोलू कुशवाहा ने बताया, "जब हादसा हुआ उस वक्त वह और कॉलोनी के कुछ और लोग अलाइनमेंट का काम होते देख रहे थे, कुछ मजदूर नीच खड़े थे लेकिन ऊपर स्लैब के पास सिर्फ एक मजदूर था. वह भी बिना हैलमेट और अन्य किसी सुरक्षा उपकरण के, तभी गार्डर उठाने वाली लोडर मशीन टूट गई जिसकी वजह से गार्डर भी गिरने लगा तो वह मजदूर अपनी जान बचाने के लिए गार्डर से कूद गया और नीच रखे लोहे के पाइप्स पर गिरा जिसकी वजह से उसके सिर में गहरी चोट आई."

GWALIOR CONSTRUCTION ELEVATED ROAD
निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का एक गार्डर अचानक ढहा (ETV Bharat)

कांग्रेस ने की निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग

इधर घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस घटना को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है, "इस हादसे में एक मजदूर घायल हुआ है. उम्मीद है शासन प्रशासन उसकी मदद करे लेकिन जिस तरह की अनिमियतिता हुई है, निर्माण कार्य में जो चूक हुई है उसके लिए निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए. साथ ही विभागीय अधिकारी जिनकी देखरेख में यह कार्य हो रहा है वह भी दोषी हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए."

ALIGNMENT MACHINE BREAKDOWN
अलाइनमेंट के दौरान हुआ हादसा (ETV Bharat)

ऊर्जा मंत्री ने लिया घटनास्थल का जायजा

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी घटनास्थल पर पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, "मैं निर्माण कंपनी के अधिकारियों से बात कर रहा हूं. यह भगवान की कृपा है कि किसी की जान नहीं गई हालांकि एक मजदूर को चोट आई है लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. सुरक्षा इंतजामों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि, टेक्निकल बातों पर बिना जानकारी लिए वे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

GIRDER COLLAPSED ELEVATED ROAD
घायल मजदूर से मिले ऊर्जा मंत्री (ETV Bharat)

घायल मजदूर से मिले ऊर्जा मंत्री

घटना स्थल से मंत्री अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने घायल मजदूर का हाल भी जाना, साथ ही उसके इलाज का पूरा खर्च उठाने के साथ एक लाख रुपए की अनुदान सहायता देने की भी घोषणा की है. उन्होंंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं.

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