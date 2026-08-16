ग्वालियर में कार ने 7 लोगों को कुचला, ड्राई डे पर नशे में धुत था ड्राइवर
ग्वालियर में शनिवार रात एक कार चालक ने 7 लोगों को मारी टक्कर, नशे में धुत होकर चला रहा था कार, लोगों ने किया पुलिस के हवाले. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 3:28 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार शाम भरे बाजार एक कार ने तांडव मचा दिया, नशे में धुत एक कार चालक ने वाहनों को टक्कर मारी. जिसमें करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है. हालांकि घटना के बाद आसपास मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
कार की टक्कर से 7 लोग हुए घायल
असल में घटनाक्रम स्वतंत्रता दिवस की रात का है, शनिवार रात करीब 10-11 बजे के बीच कोतवाली थाना क्षेत्र के रॉक्सी पुल से महाराज बाड़ा रोड पर एक अनियंत्रित कार ने अचानक लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए. वहीं टीम से चार दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए. अचानक चीख पुकार के बीच लोगों ने कार को रोका और ड्राइवर भागता, उससे पहले उसको पकड़ लिया.
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार किया, मामला दर्ज
घटना की जानकारी लगने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को हिरासत में लिया. वहीं घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया. कोतवाली टीआई विनय करकरे के अनुसार "इस घटना में 7 लोगों को चोट आई है. पकड़ा गया आरोपी कार चालक काफी नशे की हालत में था. उसकी कार में भी शराब की बोतल मिली है. ऐसे में इस केस में आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ बीएनएस की विभन्न धटों में भी मामला दर्ज कर लिया गया है."
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ड्राई डे पर आरोपी के पास कहां से आई शराब ?
इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और आबकारी विभाग पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के चलते शनिवार को ड्राई दे होता है. यानी देश भर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होता है. ऐसे में आरोपी कार ड्राइवर को शराब कहां से मिली. इस घटना ने आबकारी और पुलिस विभाग की सुरक्षा और चेकिंग दोनों व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. फ़िलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.