'मुझे टिकट देने की किसी की औकात नहीं' उमा भारती बोली- मैं खुद तय करती हूं चुनाव लड़ना है या नहीं
ग्वालियर में बोली उमा भारती- चुनाव लड़ने का फैसला मेरा खुद का होता है, शराबबंदी और सोनिया गांधी की किताब पर दिया बयान. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 1:07 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री उमा भारती ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, "किसकी औकात है जो मुझे टिकट दे. मैं खुद तय करती हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं." दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती वृंदावन से भोपाल जाते समय रास्ते में बुखार आने से ग्वालियर अल्प प्रवास पर रुकी. इस दौरान ट्रेन से ग्वालियर से भोपाल रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की.
यूपी में एक बार और जीते तो बाकी पार्टियों का सफाया
उत्तरप्रदेश चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के विषय पर चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा कि, "हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, हम जीतते हैं ये हमको पता है. उन सबका जमाना पूरा हो गया. एक बार और यूपी में हम जीत गए तो 20 साल के लिए सभी पार्टियों का सफाया हो जाएगा.''
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खुद चुनाव लड़ने के सवाल पर दिया बयान
जब उनसे आगे चुनाव में टिकट का सवाल किया गया तो उन्होंने कह कि, "किसकी औकात है जो मुझे टिकट दे, मैं खुद तय करती हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं."
शराबबंदी को लेकर जनप्रतिनिधियों पर तंज
शराबबंदी को लेकर उमा भारती का कहना है, ''मध्य प्रदेश सरकार ने शराब को लेकर कानून बनाये हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों जिनमें सरपंच से लेकर सांसद तक ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई. मोहन यादव से बहुत खुश रहती हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि उनका साथ नहीं देते. बिना जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के मुखमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते.''
शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की
पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की. उमा भारती ने कहा कि, ''शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत अच्छी शराब नीति बनाई थी, जिसका एक-एक कॉमा और फुलस्टॉप मैंने ख़ुद लगाया था. हमने उन्हें सुझाव दिए थे जिन्हें उन्होंने माना था."
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सोनिया गांधी की किताब के खुलासों पर दी राय
सोनिया गांधी की किताब में राजीव गांधी की हत्या को साजिश बताने और राजीव की सुरक्षा हटाने के सवाल पर उमा भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''उस समय चंद्रशेखर की सरकार थी और उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल था तो ये कांग्रेस से पूछना चाहिए की साजिश किसकी थी.''