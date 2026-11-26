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'मुझे टिकट देने की किसी की औकात नहीं' उमा भारती बोली- मैं खुद तय करती हूं चुनाव लड़ना है या नहीं

इलेक्शन पर उमा भारती का बयान ( ETV Bharat )

ग्वालियर: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री उमा भारती ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, "किसकी औकात है जो मुझे टिकट दे. मैं खुद तय करती हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं." दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती वृंदावन से भोपाल जाते समय रास्ते में बुखार आने से ग्वालियर अल्प प्रवास पर रुकी. इस दौरान ट्रेन से ग्वालियर से भोपाल रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की.