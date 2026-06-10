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झाड़ियों से ट्रक के टकराने पर विवाद, चॉकलेट फैक्ट्री में तोड़फोड़ के बाद जमकर पथराव

ग्वालियर में फैक्ट्री का सामान लेकर आया ट्रक झाड़ियों से टकराया, पड़ोसियों ने किया पथराव, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज.

STONES PELTED ON CHOCOLATE FACTORY
चॉकलेट फैक्ट्री पर पथराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 5:43 PM IST

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ग्वालियर: गिरवाई क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने एक मामूली विवाद पर एक चॉकलेट फैक्ट्री में पथराव और तोड़फोड़ की है. दूसरे पक्ष की ओर से भी पलटवार करते हुए पथराव किया गया. मामले में गिरवाई थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की है.

गिरवाई क्षेत्र में हैं चॉकलेट फैक्ट्री

ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया इलाके में कारोबारी सुशील बहरानी की चॉकलेट फैक्ट्री है. इसी फैक्ट्री पर पड़ोस में रहने वाले कुशवाह परिवार के लोगों ने फैक्ट्री पर पथराव किया है. इस घटना के दौरान फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने छिप कर अपनी जान बचाई.

पड़ोसियों ने फैक्ट्री में पथराव कर तोड़े कांच (ETV Bharat)

झाड़ियों से टकराया ट्रक, पड़ोसी ने किया पथराव

ग्वालियर एएसपी जय राज कुबेर ने बताया कि "यह घटना सोमवार शाम को घटित हुई. जिसमें फरियादी ने बताया है कि फैक्ट्री का माल लेकर आया एक ट्रक जब फैक्ट्री पर माल उतारने के लिए बैक हो रहा था, उसी दौरान वह पड़ोसी मदन कुशवाहा के घर की झाड़ियों से टकरा गया. इसके बाद कुशवाह परिवार ने हंगामा और विवाद शुरू कर दिया. कुछ देर बाद ही घर के सदस्य जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, फैक्ट्री पर पथराव करने लगे."

शटर बंद कर कर्मचारियों ने बचाई जान

ये हंगामा यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक महिला और पुरुष फैक्ट्री के पास पहुंचे. फैक्ट्री ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर पथराव करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस दौरान फैक्ट्री ऑफिस में कुछ कर्मचारी थे, उन पर भी हमला किया. जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई. उन लोगों के ऑफिस के शटर से बाहर जाते ही अंदर से शटर लॉक कर लिया. इस दौरान फैक्ट्री ऑफिस में लगे कांच और वाहन में तोड़फोड़ हुई थी, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ.

पुलिस ने दोनों पक्षों पर की क्रॉस एफआईआर

एएसपी जय राज कुबेर ने बताया कि "इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी फैक्ट्री के लोगों द्वारा पथराव करने की शिकायत की थी. जिस पर से शिकायती आवेदनों पर जांच के बाद बुधवार को दोनों पक्षों की और से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है. इस पूरे मामले में पुलिस विवेचना कर रही है.

फैक्ट्री संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मदन कुशवाहा, वंदना कुशवाहा, राकेश कुशवाह और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं, दूसरी ओर वंदना कुशवाहा की शिकायत पर फैक्ट्री संचालक के नाम अभद्रता और पथराव का आरोप लगाए हुए एफआईआर कराई गई है."

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