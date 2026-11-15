मंदिर जाने से रोकने पर भड़के आदिवासी, SP ऑफिस के बाहर महिलाओं का सिर पर चप्पल रख प्रदर्शन
अपने हक के लिए एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचा आदिवासी समाज, महिलाओं ने सिर पर चप्पल रखकर जताया अपना विरोध. रिपोर्ट- पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:56 AM IST
ग्वालियर: एसपी कार्यालय में शनिवार देर शाम घाटीगांव क्षेत्र से आए सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. समाज विशेष की महिलाओं ने अपने सिर पर चप्पल रख कर विरोध भी जताया. असल में ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचे बरई गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने हक की मांग की. इन आदिवासी समाज के लोगों का आरोप था कि, गांव में बने भगवान बिरसा मुंडा के मंदिर में पूजा अर्चना करने से उन्हें कुछ स्थानीय दबंगों द्वारा रोका जा रहा है. गांव के प्रेम नगर में बने प्राचीन प्रकृति चबूतरे को भी दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया है.
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दबंगों ने पूजा से रोका, प्राचीन चबूतरा भी तोड़ा
प्रदर्शन में शामिल रहे बीएसपी नेता हाकिम सिंह के मुताबिक, ''आदिवासी समाज के लोगों ने गांव में बने प्राचीन चबूतरे पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगायी थी, मंदिर भी बनाया गया था जो श्रद्धा का केंद्र भी है और वर्षों से यहां समाज के लोग प्रकृति पूजा भी करते आए हैं. लेकिन हाल ही में कुछ दबंगों ने उस चबूतरे को तोड़ दिया और मंदिर में पूजा अर्चना से भी रोक दिया.''
दबंगों पर एफआईआर की मांग
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि, स्थानीय दबंग द्वारा आदिवासी समाज की आस्था और पूजा अर्चना के हक के साथ खिलवाड़ कर रहा है. उन्हें पूजा से रोक रहा है और मंदिर की जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहा है. ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समाज के लोग घाटीगांव थाना पुलिस के पास भी गए थे लेकिन पुलिस ने मामले को सुलझाने और कार्रवाई के बजाए दबंगों का साथ दिया. उनकी मांग है कि, मामले को लेकर आरोपी दबंग के खिलाफ FIR दर्ज की जाये.
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मामले में जांच के निर्देश
वहीं, मामले को लेकर सीएसपी बिन्दुसार सिंह का कहना है, ''बरई गांव के कुछ लोगों ने गांव में स्थित बिरसा मुंडा मंदिर के चबूतरे को तोड़ने का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया है. जिसके संबंध में आदिवासी समाज के लोगों ने एफ आईआर की मांग को लेकर आवेदन दिया है. मामले की जांच के लिए घाटीगांव थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं. उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी.''