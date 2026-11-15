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मंदिर जाने से रोकने पर भड़के आदिवासी, SP ऑफिस के बाहर महिलाओं का सिर पर चप्पल रख प्रदर्शन

मंदिर जाने से रोकने पर भड़के आदिवासी, ( ETV Bharat )

ग्वालियर: एसपी कार्यालय में शनिवार देर शाम घाटीगांव क्षेत्र से आए सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया. समाज विशेष की महिलाओं ने अपने सिर पर चप्पल रख कर विरोध भी जताया. असल में ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचे बरई गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने हक की मांग की. इन आदिवासी समाज के लोगों का आरोप था कि, गांव में बने भगवान बिरसा मुंडा के मंदिर में पूजा अर्चना करने से उन्हें कुछ स्थानीय दबंगों द्वारा रोका जा रहा है. गांव के प्रेम नगर में बने प्राचीन प्रकृति चबूतरे को भी दबंगों द्वारा तोड़ दिया गया है.