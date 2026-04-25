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बंदूक ही नहीं चलाते, पेंटिंग भी करते हैं ये हाथ, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की दीवारें बनीं कैनवास

ग्वालियर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की दीवारों पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संस्कृति की झलक नवआरक्षक दिखा रहे चित्रकला का हुनर. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR CONSTABLES WALL PAINTING
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की दीवारें बनीं कैनवास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:05 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 7:24 PM IST

6 Min Read
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ग्वालियर: खाकी सिर्फ अनुशासन और सख्ती का प्रतीक नहीं बल्कि संवेदनशीलता और कलात्मक क्षमता का भी अहसास दिलाती है, ये बात इन दिनों ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की दीवारें बता रही हैं. जिन हाथों को बंदूक थामने से लेकर अनुशासन और कर्तव्य का पालन सिखाया जाता है, वही नवआरक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की दीवारों पर अपनी चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं.

राजस्थान से आए नवआरक्षकों ने थामा ब्रश

इन दिनों ग्वालियर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिघरा में अगर आपका जाना हो और वहां की दीवारों को राजस्थानी चित्रकारी से सजा देखें या चलते-चलते नव आरक्षकों के हाथ में बंदूक की जगह पेंटिंग ब्रश दिखाई दे तो चौंकियेगा नहीं क्योंकि यहां अनुशासन के साथ साथ नवआरक्षकों के अंदर के कला का समंदर भी हिलोरें मार रहा है. राजस्थान से ट्रेनिंग के लिए आए नवआरक्षकों के समूह से कुछ प्रशिक्षणार्थी यहां अपनी उम्दा चित्रकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं. वे दीवारों को राजस्थानी और मध्य प्रदेश की आर्ट को रंगों से रूप दे रहे हैं.

दीवारों पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संस्कृति की झलक (ETV Bharat)

25 नवआरक्षकों की टीम कर रही वॉल पेंटिंग

कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस से 1020 नवआरक्षकों का बैच ग्वालियर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) तिघरा में आया है, यहां इनकी पढ़ाई और प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है. इसी बैच के 25 ऐसे नवआरक्षक चुने गए हैं जिन्हें पेंटिंग का शौक है और उनके इस हुनर का इस्तेमाल अब पीटीएस कर रहा है. इसके लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की अलग अलग 350 से अधिक दीवारों को वॉल पेंटिंग के लिए तैयार किया गया है, जिन पर आर्टिस्ट नवआरक्षकों की टोली हाथों से रंगों का जादू दिखा रही है.

RAJASTHAN TRAINEE CONSTBALE BATCH
वॉल पेंटिंग से सामाजिक संदेश भी दे रहे चित्रकार (ETV Bharat)

दीवारों पर उतारा राजस्थानी फोक, एमपी की गोंड कला

दिन रात वाल पेंटिंग का सिलसिला जारी है, चिलचिलाती धूप में भी ये कलाकार चित्रकारी से पीछे नहीं हट रहे. यहां दीवारें कैनवास बन चुकी हैं और उन पर नाथद्वारा की पिछवाई, शेखावाटी का जीवंत कच्ची घोड़ी और बीकानेरी शाही उस्ता कला नजर आ रही है. अब तक नवआरक्षकों की यह टीम करीब 50 वॉल पेंटिंग तैयार कर चुकी है. जिनमें राजस्थानी फोक पेंटिंग आर्ट के साथ साथ मध्य प्रदेश की विरासत गोंड कला भी दीवारों पर उभर रही हैं. इसके साथ ही सामाजिक संदेशों की चित्रकारी भी इन कलाकारों द्वारा देखने को मिल रही है.

Madhya Pradesh Rajasthan Art Culture
दीवारों पर उतारा राजस्थानी फोक (ETV Bharat)

2 राज्यों की संस्कृति एक साथ दर्शाने का प्रयास

ईटीवी भारत भी जब इन नवआरक्षकों का नवाचार उनकी कला देखने पहुंचा. पीटीएस गेट से थोड़ा अंदर जाते ही ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन दीवारों पर करते दिख गए. ट्रेनी आरक्षक संख्या 50 पंकज कासोटिया ने बताया कि, वे "राजस्थान के सुजानगढ़ से आए हैं. उन्हें पीटीएस की इंस्ट्रक्टर निरीक्षक नीलम तंवर ने वाल पेंटिंग के लिए प्रेरित किया था और एसपी सर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने इसकी शुरुआत की."

PAINTING SKILLS ON PTS WALLS
मध्य प्रदेश की गोंड कला की भी झलक (ETV Bharat)

एक अन्य नवआरक्षक संख्या 984 मनीष ने भी बताया कि, पिछले 15-20 दिनों से उनकी टीम वाल पेंटिंग कर रही है. ये एक प्रयास है जिसके जरिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की संस्कृति को एक साथ दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है. सभी मिल जुलकर इसे कर रहे हैं."

वॉल पेंटिंग से सामाजिक संदेश भी दे रहे चित्रकार

राजस्थान के हनुमानगढ़ से आए नव आरक्षक 651 रामचंद्र कहते हैं, "ट्रेनिंग की शुरुआत में स्कूली शिक्षा और अन्य प्रशिक्षण कराया जाता था. फिर एक दिन इंस्ट्रक्टर ने उनसे पूछा की बैच में कौन कौन पेंटिंग कर लेता हैं तो शुरू-शुरू में कुछ लोग आगे आए लेकिन बाद में धीरे धीरे दूसरे लोग भी जुड़ते गए और 25 नवआरक्षकों की टीम तैयार हो गई.

CONSTABLES CREATING WALL PAINTING
राजस्थान से आए नवआरक्षकों ने थामा ब्रश (ETV Bharat)

इसके बाद वॉल पेंटिंग के लिए थीम भी चुनी गई चूंकि सभी राजस्थान से थे तो राजस्थानी कल्चर और मध्य प्रदेश में हैं इसलिए एमपी की गोंड आर्ट को भी इसमें शामिल किया गया. इसके साथ साथ जागरूकता संदेश और नेचर पर आधारित वाल पेंटिंग भी बनाने की शुरुआत की."

'पढ़ाई के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट का नवाचार'

इन नव आरक्षकों को ट्रेनिंग दे रहीं निरीक्षक नीलम तंवर ने बताया, "यह पूरा आइडिया मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजा बाबू सिंह का है. उनके द्वारा ही नवआरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान कुछ नवाचार देने के लिए कहा गया था, इसके पीछे एक सामान्य सा उद्देश्य था कि, प्रशिक्षण के साथ साथ नव आरक्षकों को ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ा जाए जिससे उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिले.

RAJASTHAN TRAINEE CONSTBALE BATCH
25 नवआरक्षकों की टीम कर रही वॉल पेंटिंग (ETV Bharat)

इसी नवाचार के तहत 25 प्रशिक्षु आरक्षक जिन्हें पेंटिंग में रुचि थी, उनकी एक टीम बनाई गई उनके द्वारा ही पीटीएस में राजस्थानी कला पर काम किया गया. इन नव आरक्षकों को मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट भी सिखाई गई है, इसके साथ ही चूंकि यह परिसर काफी बड़ा है और यहां कई लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में सामाजिक संदेशों की थीम भी शामिल की गई है. जिससे जब भी कोई यहां आए तो उसे देख कर यह अहसास हो कि इस प्रशिक्षण में नव आरक्षक पुलिसिंग में ही नहीं बल्कि कला में भी निपुण होते हैं."

POLICE TRAINING SCHOOL GWALIOR
ग्वालियर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (ETV Bharat)

'नव आरक्षकों के हाथों में है जादू'

तिघरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के एसपी अखिलेश रैनवाल भी इस पूरी एक्टिविटी से काफr खुश हैं, वे कहते हैं, "राजस्थान से जो नव आरक्षक प्रशिक्षण के लिए आए हैं उनके हाथों में अच्छी कला है और उस कला का उपयोग पीटीएस प्रशिक्षण में वॉल पेंटिंग के रूप में कर रहे हैं. इसके लिए 350 वाल पीटीएस प्रबंधन द्वारा तैयार कराई गई हैं, जिन पर ये नव आरक्षक अपनी कला का जादू दिखा रहे हैं. यह पूरा नवाचार एडीजी ट्रेनिंग राजाबाबू सिंह के निर्देशन में हो रहा है."

Last Updated : April 25, 2026 at 7:24 PM IST

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