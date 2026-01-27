ETV Bharat / state

ग्वालियर में दिखी पुलिस की बर्बरता, ई-रिक्शा चालक की डंडे से पिटाई कर तोड़ा हाथ

ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस की बर्बरता, ई-रिक्शा चालक की डंडों से पिटाई कर तोड़ा हाथ, पीड़ित परिवार संग एसपी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचा.

GWALIOR TRAFFIC POLICE BRUTALITY
पीड़ित परिवार संग शिकायत करने पहुंचे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 10:55 PM IST

ग्वालियर: ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाला एक चालक अपने बीवी-बच्चों के साथ मंगलवार को ग्वालियर पुलिस की जनसुनवाई में पहुंचा, जहां उन्होंने हाथ में प्लास्टर बांधकर पुलिस की ही शिकायत लेकर पहुंचा था. ई-रिक्शा चालक ने जनसुनवाई में आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने बर्बरता से पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया है.

न्याय की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा रिक्शा चालक

ग्वालियर में मंगलवार को एसपी कार्यालय में कई लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन एक परिवार पर सबकी निगाहें टिकी रह गई. क्योंकि हाथ में प्लास्टर बांधे ये शख्स पुलिस की ही बर्बरता का शिकार हुआ था और पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुजर लगाने आया था. पीड़ित ई-रिक्शा चालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलेश श्रीवास नामक एक ट्रैफिक एएसआई ने उसके साथ बर्बरता से मारपीट कर हाथ तोड़ दिया.

POLICE BEAT UP RICKSHAW DRIVER
पुलिसकर्मी ने ई-रिक्शा चालक की डंडे से पिटाई कर हाथ तोड़ा (ETV Bharat)

ट्रैफिक एएसआई ने मारा डंडा

तारागंज इलाके में रहने वाले ई-रिक्शा चालक विकास कुशवाह का आरोप है कि "दो दिन पहले 25 जनवरी को वह अपने ई-रिक्शा में गांधी मार्केट से सवारी लेकर मामा का बाजार जा रहा था. इस दौरान ट्रैफिक एएसआई कमलेश श्रीवास ने उसकी ई-रिक्शा की चाबी निकाल ली. जब चालक ने चाबी निकालने का कारण पूछा तो आरोपी एएसआई ने उसे डंडा मार दिया. डंडा इतना बेरहमी से मारा कि उसके हाथ और उंगली में फ्रैक्चर हो गया."

परिवार के आगे जीवन यापन का संकट

ई-रिक्शा चालक दर्द से तड़पता रहा लेकिन किसी ने मदद नहीं की. यहां तक जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी उसे फ्रेक्चर की वजह से दो महीने आराम करने की हिदायत दी है. अब ऐसी स्थिति में वह काम नहीं कर सकता और उसके परिवार पर आरोपी एएसआई की वजह से जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में अब पुलिस अधीक्षक से पीड़ित रिक्शा चालक ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी एएसआई पर कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत की है.

इस मामले पर पुलिस विभाग के सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन ने बताया कि "ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी हैं और एक टमटम चालक है. ये अपनी निर्धारित अनुमति के विपरीत अपना वाहन चला रहे थे जिस पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा फरियादी को रोका गया था. जिसको लेकर दोनों पक्षों में आपस में कुछ विवाद हुआ. हालांकि इसमें जो चोट आई है उसमें फरियादी का इलाज कराया गया है. और जो शिकायत की गई उसमें जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी."

