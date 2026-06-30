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ग्वालियर में 16 लाख की आबादी को अल्टरनेट डे पानी सप्लाई, देरी हुई तो प्यासा रह जाएगा शहर

जिसके लिए हर रोज करीब 13.43 एमसीएफटी (मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की जरूरत होती है. जबकि लगभग 4.43 एमसीएफटी पानी लीकेज और वाष्पीकरण से खत्म हो जाता है. ऐसे में अब जब लगातार तिघरा बांध से पानी की सप्लाई हो रही है और उसमे बारिश ना होने से पानी पहुंच नहीं रहा, इस स्थिति में अब तिघरा बांध में महज 26 अगस्त तक सप्लाई का ही पानी बचा हुआ है.

ग्वालियर जिले में प्रमुख रूख रूप से 3 बांध तिघरा, हरसी और पहसारी से कृषि और पेयजल की सप्लाई होती है. ग्वालियर नगरीय क्षेत्र में पीने योग्य साफ पानी की सप्लाई का स्रोत तिघरा बांध ही है. लेकिन अब तक बारिश ना होने की वजह से बांध का पानी लगातार कम हो रहा है. प्रतिदिन ग्वालियर के तिघरा बांध से नगरीय क्षेत्र में लगभग 16 लाख की आबादी के लिए जलापूर्ति की जाती है.

प्रतिदिन ग्वालियर के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई बांधों से हो रही है लेकिन बादल हैं कि बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे. हर दिन तेज धूप और उमस से जहां लोग परेशान हैं तो वही बांधों में मौजूद पानी भी भाप बन रहा है. अब इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर होगा क्योंकि तिघरा बांध में सिर्फ 55 दिनों का ही पानी बचा है. ऐसे में पेयजल संकट के हालातों को भांपते हुए ग्वालियर नगर निगम ने नगरीय क्षेत्र में पानी की सप्लाई एक दिन छोड़ कर करने का फैसला लिया है. इसे लेकर प्रस्ताव बनाकर नगर सरकार को भेजा है.

ग्वालियर: मानसून की लेटलतीफी से ग्वालियर चंबल अंचल की प्यास पर संकट मंडराने लगा है. जून का महीना भी बीत चुका है और बादल अभी भी अंचल से रूठे हुए हैं, इसका सीधा असर ग्वालियर में होने वाली वाटर सप्लाई पर होने वाला है क्योंकि नाम मात्र की प्री मानसून बारिश से औसत बारिश का कोटा अब भी 43 फीसदी अधूरा है. और ये एक बड़ा कारण है कि, लोगों की प्यास और किसानों की आस में चिंता बढ़ने लगी है.

लगातार बारिश में देरी से तिघरा बांध की रिफिलिंग पर भी असर होगा क्योंकि बारिश के मौसम में अगर बांध फिर पूरी तरह नहीं भरा तो ग्वालियर में जलसंकट गहरा जाएगा. देखा जाए तो ग्वालियर के तिघरा डैम की कुल भराव क्षमता 4600 एमसीएफटी है. पिछले साल अच्छी बारिश से बांध ओवर फ्लो हुआ था जिसके चलते जून 2025 से अब तक ग्वालियर में पानी की सप्लाई बाधित नहीं हुई लेकिन वर्तमान में हालत बदले हुए हैं.

एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई का भेजा प्रस्ताव

ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का कहना है कि, "मानसून लेट होने की वजह से एमआईसी को एक प्रस्ताव पहले भी भेजा गया था. जिसमें एक दिन छोड़कर तिघरा से पेयजल सप्लाई शुरू करने की बात रखी गई थी लेकिन यह प्रस्ताव तब इस पर सहमति नहीं बनी लेकिन अब हालात पहले से बदतर हो चुके हैं. इसलिए एक बार फिर प्रस्ताव एमआईसी के पास भेजा गया है, जो एक जुलाई की बैठक में रखा जाएगा."

नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का कहना है कि, "नागरिकों को भी पानी की जरूरत है इसलिए उन्हें भी समझाईश दी जा रही है. जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें. बारिश को देखते हुए दोबारा कब प्रतिदिन जलापूर्ति शुरू की जाएगी इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा."

एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई से क्या फर्क पड़ेगा?

नगर निगम की प्लानिंग के अनुसार प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति के लिए तिघरा से 13.43 एमसीएफटी पानी की जरूरत है. जब पानी एक दिन छोड़ कर दिया जाएगा तो यह जरूरत कम हो कर 9.41 एमसीएफटी पानी की जरूरत पड़ेगी. इस कदम से सप्लाई 26 अगस्त से बढ़कर 14 सितंबर तक की जा सकेगी. इस बीच अगर बारिश होती है तो तिघरा डैम का जलस्तर भी बढ़ जाएगा. साथ ही एक दिन छोड़ कर पानी मिलने पर लोग पानी की बर्बादी से भी बचेंगे.

अगर बारिश और लेट हुई तो क्या होगा नुकसान?

अगर जल्द ही बादल मेहरबान ना हुए तो लेट मानसून की वजह से ग्वालियर में जलस्तर में गिरावट आएगी. वर्तमान में ही कई क्षेत्रों में भूजल स्तर 40 मीटर तक गिर चुका है. कई इलाकों में पेयजल संकट बना हुआ है. ग्वालियर के हनुमान घाटी, घोसीपुरा, शिंदे की छावनी, किला गेट, रेशम मिल, आरामिल, चंदनपुरा, गिरवाई, मोतीझील, झांसी रोड समेत दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहां नलों में पानी नहीं पहुंच रहा तो टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है. दूसरा बड़ा असर बांधों में पानी की कमी रहेगी. जिसे आने वाले समय में भी पेयजल सप्लाई बाधित होगी और लोगों को 1 दिन या 2 दिन छोड़कर पानी मिलेगा.

एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई का भेजा प्रस्ताव (ETV Bharat)

ग्वालियर बांधों की क्या है स्थिति?

ग्वालियर में पानी की सप्लाई खेती और पेयजल के लिए बांधों से की जाती है. वर्तमान में 3 डैम से आपूर्ति संचालित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल के लिए हरसी, तिघरा और पेहसारी. जिनमें तिघरा बांध में वर्तमान में सिर्फ 38 फीसदी पानी है जो पेयजल के उपयोग में आता है. जबकि पेहसारी बांध अभी 62 प्रतिशत भरा हुआ है और हरसी बांध 50 फीसदी खाली है. पेहसारी और हरसी बांध के पानी का उपयोग पेयजल के साथ साथ कृषि के लिए भी किया जाता है.

चेन सिस्टम से बंधी ग्वालियर की जलापूर्ति

ग्वालियर में जल आपूर्ति की व्यवस्था किसी चेन सिस्टम की तरह है क्योंकि ये मुरैना के कैकटो और अपर कैक्टो के साथ पेहसारी रिजर्वियर पर आधारित है. इसे ऐसे समझा सकते हैं कि, जब कैचमेंट एरिया में पानी नहीं होता है और मुरैना के अपर कैक्टो और कैकटो बांध नहीं भरते हैं तो तिघरा खाली रह जाएगा क्योंकि तिघरा बांध भरने के लिए इन तीनों डैम का ही पानी डायवर्ट किया जाता है जो तिघरा बांध में आता है. ठीक इसी तरह से ग्वालियर के हरसी बांध को भरने के लिए शिवपुरी के मड़ीखेड़ा रिजर्वेयर का पानी डाइवर्ट किया जाता है. अगर कम बारिश होती है तो ये चेन सिस्टम रुक जाएगा और ग्वालियर में पेयजल संकट खड़ा हो जाएगा.

वाहन धुलाई में हर दिन लाखों लीटर पानी बर्बाद

ग्वालियर में हर दिन सीवर में बहने वाले पानी के साथ साथ साफ पानी की भी बर्बादी कम नहीं है. नगर निगम की चेतावनी और कार्रवाइयों के बावजूद शहर में पानी की बर्बादी का एक बड़ा उदाहरण शहर में संचालित वाहन धुलाई सेंटर्स है. जो प्रतिदिन लाखों लीटर पानी नालियों में बहा रहे हैं.

ग्वालियर के अलग इलाकों में लगभग 100 से ज्यादा छोटे बड़े धुलाई केंद्र रोड से लेकर गलियों तक में संचालित हैं. एक दुपहिया वाहन की धुलाई में ही 10 से 15 लीटर पानी लग जाता है जबकि, चार पहिया और बड़े वाहनों की धुलाई में 50 से 100 लीटर तक पानी खर्च होता है. अगर हर दिन इन धुलाई केंद्रों में 50 वाहन भी धुलते हैं तो पूरे ग्वालियर में लाखों लीटर पानी की बर्बादी होती है.

मुनाफे का धंधा है वाशिंग प्लांट

एक धुलाई केंद्र के संचालक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि, गाड़ियों की धुलाई के लिए ज्यादातर वाशिंग सेंटर खुद का बोरिंग उपयोग करते हैं. इनके अलावा जो छोटे धुलाई केंद्र है, उनके संचालक हर दिन टैंकरों के माध्यम से 2 से 3 हजार लीटर पानी वाहनों की धुलाई के लिए खरीदते हैं.

एक हजार लीटर पानी में करीब 10 से 12 दुपहिया और चार पहिया वाहन तक धुल जाते हैं, इनमें गाड़ियो की श्रेणी ऊपर नीचे हो सकती है. शुरुआती तीन से चार पहिया वाहनों की धुलाई पूरा दिन का खर्च निकल देती है. इसके बाद का पूरा पैसा मुनाफा होता है. इसलिए धुलाई केंद्रों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है.

एक दिन में बंद कराए 30 से ज्यादा धुलाई केंद्र

नगर निगम के अधीक्षण यंत्री एसएल बाथम के मुताबिक "शहर में गर्मियों के समय जलसंकट की स्थिति में धुलाई केंद्रों पर प्रशासन की रोक लगाई जाती है. इस बर्बादी को रोकने के लिए पिछले मंगलवार को ही 31 धुलाई केंद्रों पर अमले ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया है और संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं. यह कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी." हालांकि निगम की रोक के बावजूद अब भी ग्वालियर के कई इलाकों में धुलाई केंद्र धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं.

बुधवार को होगा पानी पर फैसला

तिघरा या हरसी बांध ग्वालियर के लिए पानी की लाइफ लाइन हैं लेकिन भीषण गर्मी और बारिश का इंतजार हर दिन लोगों के लिए पानी का संकट बढ़ाता जा रहा है. इन्हीं हालातों को देखते हुए बुधवार को ग्वालियर नगर परिषद में एक अहम फैसला लिया जाएगा जो आने वाले दिनों में लोगों की प्यास बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.