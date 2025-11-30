ETV Bharat / state

शादियों की सीजन में एक्टिव हुआ चोर गैंग, मैरिज गार्डन से 11 लाख रुपये से भरा बैग गायब

ग्वालियर के मैरिज गार्डन में हो रही शादी से 11 लाख रुपए से भरा बैग गायब, शादियों में एक्टव हुआ चोर गैंग.

GWALIOR THIEF GANG ACTIVE
शादियों की सीजन में एक्टिव हुआ चोर गैंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 9:05 AM IST

4 Min Read
ग्वालियर: शादियों का सीजन है और आपके घर, परिवार या रिश्तेदार के यहां शादी है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं समारोह के बीच आपको भी पुलिस के चक्कर ना लगाने पड़े. महमानों के बीच चोर आपकी कीमती सामान या नकदी पर हाथ साफ कर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर में इन दिनों ऐसा ही चोर गिरोह सक्रिय है जो मेरिज गार्डन्स से गहने और नकदी चुराने में लगा है, वह भी बच्चों की मदद से.

मैरिज गार्डन में था लगुन फलदान समारोह

ग्वालियर के ही महाराजपुरा थाना क्षेत्र के पिंटो पार्क इलाके में एक बार फिर चोरों ने 11 लाख रुपए पार कर दिए. ये हाथ उन्होंने एक शादी के लगुन फलदान समारोह में मारा है. हालांकि संदिग्ध चोर गिरोह के सदस्य मैरिज गार्डन के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं. जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है. असल में घटना पिंटो पार्क उलके के अभिन्दन वाटिका मेरिज गार्डन की है. बताया जा रहा है कि, सैनिक कॉलोनी के रहने वाले भुवनेश सिंह तोमर के घर बेटे की शादी है. जिसका बीते 28 नवंबर की रात लगुन फलदान का कार्यक्रम अभिनंदन वाटिका में आयोजित किया गया था.

मैरिज गार्डन से 11 लाख रुपये से भरा बैग गायब (ETV Bharat)

समधी से मिले 11 लाख कमरे से गायब

इस कार्यक्रम में वर और वधु दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे. इस कार्यक्रम में रीति रिवाजों के बीच उनके समधी शशिकांत चौहान ने भुवनेश को 11 लाख रुपए नगद दिए थे. जिन्हें उन्होंने अपने पिता गजेन्द्र सिंह तोमर को दिए और उनके पिता ने रुपयों से भरा बैग मरीज गार्डन के एक कमरे में सुरक्षित रखकर ताला लगा दिया था. कार्यक्रम के बाद जब सभी मेहमान चले गए तो फरियादी भुवनेश के कहने पर उनके पिता गजेन्द्र उस बैग को लेने कमरे में गए, लेकिन उनके होश उड़ गए ये देख कर की जो रुपयों से भरा बैग उन्होंने संभाल कर रखा था, वह गायब हो चुका था.

सीसीटीवी में कैद हुआ एक संदिग्ध युवक और कुछ बच्चे

इसके बाद सभी ने मिलकर काफी देर तक बैग तलाशा, लेकिन वह कहीं ना मिला. उन्होंने देखा कि उस कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी. इसके बाद से आशंका हुई कि कोई चोर खिड़की से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया है. इस घटना के बाद भुवनेश सिंह तोमर ने थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. घटना को बारीकी से देखने के लिए पुलिस ने जब मैरिज गार्डन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक अपरिचित व्यक्ति और उसके साथ बच्चे नजर आए.

GWALIOR MARRIAGE 11 LAKH CASH STOLE
सीसीटीवी में कैद हुआ चोर (ETV Bharat)

पुलिस आरोपियों की तलश में जुटी

मामले को लेकर ग्वालियर एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि, सीसीटीवी फुटेज देखने पर ये पता चला है कि, चोर गिरोह के सदस्य शादी समारोह में इस तरह के पहनावे के साथ आते हैं, जैसे वे उस समारोह में शामिल होने आए हों. जल्द ही पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करेगी, इसके प्रयास जारी है. फरियादी ने बताया है की उनके बैग में 10 से 11 लाख रुपए थे. इस बात को देखते हुए मामले में FIR भी दर्ज कर ली गई है.

पुलिस की लोगों से अपील- सावधान रहें

इसके साथ ही एएसपी अनु बेनीवाल ने आम जनता से भी अपील की है कि, ग्वालियर के जो भी ऐसे लोग हैं, जिनके घरों में शादियां चल रही हैं, वे सतर्क रहें. साथ ही अपने कुछ वालंटियर या पहचान के लोग समारोह के दौरान रखें. जो इस बात की जांच करें की कोई भी बाहरी व्यक्ति या जो आपके परिवार से संबंध नहीं रखते हैं, तो उनसे पूछताछ करें और आपको कोई भी संदिग्ध युवक युवती या बच्चे दिखते हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

हाल ही में 25 तोले के सोने के जेवरात भी हुए थे चोरी

शादियों के सीजन में ग्वालियर में चोर गिरोह सक्रिय हो गया है. हाल ही में आदित्यपुरम इलाके में भी एक मेरिज गार्डन से एक भाजपा नेता की भतीजी के बैग में रखे 25 तोला सोने के गहने भी इसी तरह चोरी हुए थे. इस मामले में भी एक संदिग्ध युवती और एक बच्चा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था. अब एक बार फिर चोरों ने शादी समारोह से 11 लाख रुपये से भरा बैग पार कर दिया है.

