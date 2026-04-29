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चोरी करने घर में घुसे बदमाश का हाथ खिड़की में फंसा, रातभर कराहता रहा, सुबह रेस्क्यू

चोरी करने घर में घुसे बदमाश का हाथ खिड़की में फंसा ( ETV BHARAT )

मामला ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है. डीडी नगर में मकान का निर्माण कार्य चल रहा है. इसी इलाके का शातिर चोर मनोज सोमवार रात को मकान में सरिया चुराने की नीयत से घुस तो गया लेकिन मकान के जिस कमरे में मटेरियल और सरिया रखा था, वह अंदर से बंद था. चोर ने दरवाजे की खिड़की से हाथ डालकर दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन उसका हाथ खिड़की में लगी लोहे की जाली में फंस गया. लाख कोशिशों के बावजूद वह हाथ नहीं निकाल पाया.

सरिया चुराने घुसा चोर, खिड़की में हाथ फंसा, रातभर कराहता रहा (ETV BHARAT)

आखिरकार चोर रातभर ऐसे ही फंसा रहा. रातभर वह खिड़की पर ही खड़ा रहा. सुबह जब मकान मालिक मौके पर पहुंचा तो चोर का हाथ खिड़की में फंसा देखा. फिर पुलिस की मदद से चोर का रेस्क्यू किया गया.

ग्वालियर : एक बदमाश को चोरी का प्रयास करना बहुत भारी पड़ा. ये चोर एक निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी करने के लिए घुसा. इस दौरान चोर ने अंदर से बंद दरवाजे को खोलने के लिए वहीं बगल में खिड़की में हाथ डाला. लेकिन चोर का हाथ खिड़की में ऐसा फंसा कि निकल नहीं सका. चोर ने खिड़की में फंसे हाथ को निकालने की काफी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली.

खिड़की में कुछ यूं फंसा चोर (ETV BHARAT)

बार-बार खींचने से हाथ में सूजन

चोर ने पूरी रात खिड़की में फंसे हाथ को निकालने की कोशिश की. बार-बार खींचने के चक्कर में चोर के हाथ में सूजन आ गई, इससे हाथ निकालना और मुश्किल हो गया. रातभर चोर दर्द से कराहता खिड़की पर खड़ा रहा. जैसे ही सुबह मकान का मालिक पहुंचा तो उसने युवक को फंसा देखा. मकान मालिक तुरंत समझ गयाकि ये चोर हो सकता है. मकान मालिक राजकुमार यादव ने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया. महाराजपुरा पुलिस थाने में सूचना दी गई.

मोहल्ले वालों ने चोर की लगाई क्लास

पुलिस के आने के पहले मोहल्ले वालों ने चोर की क्लास ली. उससे पूछा "अब तक कितनी चोरी कर चुका है और चोरी के कितने केस पुलिस में दर्ज हैं." दर्द कराहते चोर ने बताया "वह अब तक 7 से 8 चोरी की वारदात कर चुका है. कुछ मामले में जमानत मिल चुकी है." इस घटना की खास बात ये है कि पुलिस के आने के पहले लोग चोर पर टूट पड़ते हैं. उसके साथ मारपीट करते हैं. लेकिन इस चोर के साथ लोगों ने सदाशयता दिखाई और केवल उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली.

चोर के खिलाफ ग्वालियर में कई केस दर्ज

पुलिस मौके पर पहुंची और फिर किसी तरह जाली काटकर चोर का हाथ बाहर निकाला. पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया. महाराजपुरा पुलिस थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने बताया "मंगलवार सुबह डीडी नगर से फरियादी मकान मालिक का फ़ोन आया था, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी. स्थानीय लोगों ने चोर को पुलिस के सुपुर्द किया है. ये एक आदतन सरिया चोर है. वह निर्माणाधीन मकान और बिल्डिंग्स को निशाना बनाता था. इस चोर के खिलाफ ग्वालियर के अलग-अलग थानों और मालनपुर में आधा केस दर्ज हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है."