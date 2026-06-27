चोरों की सेना के हवलदार के घर सेंध, ऊपर सोता रहा परिवार, नीचे 30 लाख का माल पार
ग्वालियर में बेखौफ चोर, सेना के जवान के घर से 30 लाख की चोरी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 4:48 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश में आर्मी के जवान के घर ही चोरी की वारदात हो गई. वह भी छोटी मोटी नहीं बल्कि करीब 30 लाख की. जिस समय घटना हुई उस समय परिवार अपने घर में मौजूद था. बावजूद इसके चोरों ने घर से लाखों का माल गायब कर दिया. शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है.
छुट्टी लेकर घर आया था सेना का हवलदार
असल में घटना महाराजपुरा थाना इलाके की है. रामनगर में रहने वाले शैलेन्द्र सिंह के राजावत के घर को चोरों ने निशाना बनाया. पीड़ित शैलेंद्र सिंह भारतीय सेना में हवलदार हैं और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं. उनका परिवार ग्वालियर के भिंड रोड स्थित अपने घर रामनगर में रहता है. हाल ही में हवलदार छुट्टी पर अपने घर आया हुआ है. पीड़ित ने शनिवार सुबह पुलिस थाने पहुंचकर चोरी की घटना की जानकारी दी है.
रात को ताला लगाकर ऊपरी मंजिल पर सो रहा था परिवार
पुलिस के मुताबिक, हवलदार शैलेन्द्र सिंह के मुताबिक, उसके घर में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए वे छुट्टी पर आए हैं. बीती रात शुक्रवार को अपने दो मंजिला मकान पर ग्राउंड फ्लोर पर ताला लगा कर पूरा परिवार पहली मंजिल पर सोने चला गया था. लेकिन जब शनिवार सुबह करीब 6 बजे नींद खुलने पर वह गेट का ताला खोलने नीचे उतरे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था. अंदर कमरे के दरवाजे भी खुले थे.
सीक्रेट लॉकर तोड़ ले गए सोना-चांदी
जब कमरों में पहुंचे तो पाया कि, बेड का स्टोरेज बॉक्स खुला पड़ा था. कमरे में रखी अलमारी का सामान भी हर तरफ बिखरा था. इन दोनों में ही बने लॉकर भी टूटे हुए थे और उनमे रखे 180 ग्राम सोने और करीब आधा किलो चाँदी के गहने गायब थे.
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चोरों ने घर से क्या क्या चुराया?
चोरों ने 2 सोने की चेन, 3 मंगलसूत्र, 1 सोने का हार, सोने की 4 चूड़ियां, 10 अंगूठी और 2 जोड़ी सोने के झुमके चुराए हैं. साथ ही चांदी की 5 जोड़ी पायलें, बच्चों के 4 जोड़ी चांदी के कड़े और 2 चांदी की चेन, एक लैपटॉप और ढाई लाख रुपये कैश पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया था.
फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट लगा रहे चोरों का पता
मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है. महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने बताया कि, ''सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन वे बंद मिले हैं. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी घटना स्थल पर बुलाया गया था. फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल से कई फिंगर प्रिंट डिटेक्ट किए जिनकी जांच करायी जा रही है. जिससे घर वालों के अलावा और किस व्यक्ति के फिंगर प्रिंट अलमारी पर है ये पता चल सके. कुछ अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं मामले में जांच जारी है.''