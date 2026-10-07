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बकाया बिजली बिल से सरकारी स्कूलों की बत्ती गुल, ग्वालियर में 5 हजार छात्र परेशान, पानी को तरसे

ग्वालियर: सरकारी स्कूलों के करीब 5 हजार बच्चे पिछले 2 दोनों से अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं. पीने को पानी नहीं है, उमस और गर्मी में हाल बेहाल है. वजह है बिजली कंपनी ने जिले के 10 शासकीय स्कूलों की बिजली काट दी है क्योंकि शासन ने इन स्कूलों का बिजली बिल नहीं भरा है और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.

बिजली विभाग द्वारा नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं लेकिन ग्वालियर के शासकीय हरिदर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समेत करीब 10 सरकारी स्कूलों का बिजली बिल बकाया होने के नाम पर बिजली काट दी गई है. जिसकी वजह से 2 दिनों से इन सरकारी स्कूलों में विद्युत सप्लाई बंद पड़ी है और छात्र उमस और गर्मी में परेशान हो रहे हैं.

गर्मी और उमस में बच्चे बेहाल, गैलरी में कक्षाएं

ईटीवी भारत जब ग्वालियर के शासकीय हरिदर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचा तो स्कूल के दरवाजे के ठीक बगल में ही कुछ छात्र बेंच पर बैठे थे और एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे थे. हम आगे बढ़े तो एक क्लास में 2 टीचर अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन क्लासरूम के ना पंखे चल रहे थे ना लाइट का अतिरिक्त सोर्स था, जो रोशनी खिड़कियों से आ रही थी, बच्चों की पढ़ाई उसी के भरोसे चल रही थी.

शिक्षिका संगीता सोनी ने बताया, "स्कूल में 3 दिन से लाइट नहीं है, जिससे बच्चे परेशान हो रहे हैं. पहले से ही जगह की कमी की वजह स्कूल में 3 कक्षाएं एक ही क्लास रूम में संचालित करनी पढ़ती हैं. ऐसे में गर्मी और उमस से कुछ कक्षाएं बाहर गैलरी में लगाना पड़ रही हैं."

ग्वालियर में 5 हजार छात्र परेशान (ETV Bharat)

अंधेरे में पढ़ रहे छात्र, पीने को पानी नहीं

हम आगे बढ़े तो कंप्यूटर लैब के बाहर भी कुछ छात्रों के साथ बैठी एक शिक्षिका छात्र छात्राओं को पढ़ा रहीं थीं. उन्होंने भी वही बात कही कि 3 दिन से बिजली गुल है, बच्चे हवा, रोशनी से लेकर पानी तक के लिए परेशान हैं. बिजली ना होने से पेयजल के लिए टंकियां नहीं भरीं और पानी की सप्लाई भी बाधित है. कंप्यूटर लैब में अंधेरे में पढ़ाई कर रहे छात्र उमेश का कहना था, "बिजली नहीं होने से गर्मी में हालत खराब हो रही है. ऊपर से पीने का पानी तक नहीं है. जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ाई तक में मन नहीं लग रहा."

'बिल जमा ना होने से कट गई बिजली'

प्राचार्य विजय कुमार पिपरौलिया ने बताया, "सोमवार से ही स्कूल में लाइट नहीं थी जब मंगलवार को बिजली कंपनी के संबंधित क्षेत्र के अभियंता से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि बकाया बिजली बिल की वजह से लाइट अस्थाई रूप से काट दी गई है. इस वजह से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है.

छात्र भी कम स्कूल आ रहे हैं क्योंकि बिना लाइट कक्षाओं में कूलर पंखे नहीं चल पा रहे हैं. साथ ही पानी की व्यवस्था भी बिजली से ही होती है. यहां तक के ऑनलाइन संबंधी विभागीय कार्य भी अटक गए हैं. हालांकि बुधवार को दोबारा बिजली कंपनी के अधिकारियों से बात की है जिसमें उन्होंने जल्द ही दोबारा विद्युत सप्लाई शुरू करने की बात कही है."

इन स्कूलों की भी विद्युत सप्लाई रोकी

ये हाल अकेले शासकीय हरिदर्शन स्कूल के नहीं हैं. इसके अलावा जिले के शासकीय कन्या विद्यालय थाटीपुर, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरार -2 श्रीकृष्ण धर्मशाला स्कूल, शासकीय विद्यालय हेम सिंह की परेड, शासकीय हाई स्कूल घासमंडी, जीजीएमएस दाल बाजार, शासकीय विद्यालय जनकगंज, शासकीय विद्यालय राजा बाक्षर की गोठ में भी बकाया बिजली बिल के चलते बिजली सप्लाई रोक दी गई है.