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ग्वालियर TMZ में 1 रुपए प्रति वर्गमीटर में सरकार देगी जमीन, 5 उद्योगपतियों ने किया करोड़ों निवेश

मध्य प्रदेश में ग्वाालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को सरकार का स्पेशल ऑफर. भोपाल से बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Gwalior Telecom Manufacturing Zone
निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 3:38 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 4:22 PM IST

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भोपाल : उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश का ग्वालियर नया मोबाइल हब बनने जा रहा है. ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में मोबाइल से जुड़े तमाम पार्ट्स और डिवाइस के अलावा सेमीकंडक्टर बनेंगे. निवेशकों ने टीएमजेड में निवेश में रुचि दिखानी शुरू कर दी है. यहां देश की 5 कंपनियां 1550 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं. इसके अलावा अब तक 17 कंपनियां निवेश की पहल कर चुकी हैं. निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार टीएमजेड में उपलब्ध 170 एकड़ जमीन सिर्फ एक रुपए वर्गमीट की दर पर निवेशकों को दे रही है.

ग्वालियर में कौन कंपनी कितना निवेश करेगी

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के लिए पहले चरण में ग्वालियर में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है और दूसरे चरण में इसके लिए 400 एकड़ अतिरिक्त भूमि का विस्तार किए जाने पर भी विचार है. टीएमजेड में निवेश लाने के लिए सरकार द्वारा भरपूर सुविधाएं दी जा रही हैं. निवेश क्षेत्र से दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी निवेशकों को पसंद आ रही है. यही वजह है कि टीएमजेड के औपचारिक उदघाटन के पहले देश की 5 कंपनियों ने यहां 1550 करोड़ के निवेश करने का फैसला किया है. इसमें एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स 700 करोड़ का निवेश करने जा रही है.

17 और कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई

इसके अलावा अनंत सिस्टम्स 400 करोड़, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड 200 करोड़, वीएनटी 150 करोड़ और टेसकॉम 100 करोड़ का निवेश करने जा रही है. टीएमजेड में निवेश के लिए इन कंपनियों ने अलावा 17 कंपनियां और निवेश में रुचि दिखा रही हैं. माना जा रहा है कि टीएमजेड के औपचारिक उद्घाटन में इन कंपनियों सहित कुछ बड़ी कंपनियां भी निवेश करेंगी.

सरकार दे रही सिर्फ 1 रुपए वर्गमीटर पर जमीन

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई कहते हैं "केन्द्र सरकार के सहयोग से तैयार हो रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में 06 स्पेशल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी. इसके अलावा निवेशकों को सिर्फ 1 रुपए वर्ग मीटर वार्षिक लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, यह 30 सालों के लिए दी जाएगी. इसके अलावा स्टांप शुल्क पर भी 100 फीसदी की प्रतिपूर्ति की जाएगी. विकास शुल्क का भुगतान 30 सालों में करने का ऑफर है. इसके अलावा उद्योगों को शुरूआत के 5 सालों तक बिजली बिल सिर्फ 2 रुपए यूनिट पर दी जाएगी. पानी की सप्लाई पर भी रियायत दी जाएगी."

ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लुभा रहे निवेशकों को

टीएमजेड में निवेश लाने के लिए मुंबई में हुए रोड शो में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है. देश में 5 जी उपभोक्ताओं की संख्या 50 करोड से ज्यादा पहुंच चुकी है. देश में अब हर साल 33 करोड़ मोबाइल बनकर तैयार हो रहे हैं, जबकि पहले देश में सिर्फ 5 करोड़ फोन ही बनते थे. एपल कंपनी 20 फीसदी फोन हमारे देश में निर्मित कर विदेश में निर्यात करती है. टेलीकॉम मेन्युफेक्चरिंग जोन का भूमिपूजन जल्द ही होगा."

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मोबाइल मेन्युफैक्चरिंग

देश में अभी उत्तर प्रदेश मोबाइल निर्माण का सबसे बड़ा हब है. उत्तर प्रदेश के नोएडा और अन्य क्षेत्रों में मोबाइल फोन का 65 फीसदी और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का करीबन 55 फीसदी उत्पादन हो रहा है. यूपी में सैमसंग, वीवो, एलजी, ओप्पो जैसे कई बड़ी कंपनियां मोबाइल इक्युपमेंट बन रही हैं. उत्तर प्रदेश के अलावा चेन्नई, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और गुरुग्राम में भी कई कंपनियों के मोबाइल कंपोनेंट का निर्माण हो रहा है.

Last Updated : August 5, 2026 at 4:22 PM IST

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