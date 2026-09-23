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ग्वालियर TMZ ने भरी रफ्तार, बेंगलुरु में मोहन यादव को मिले 1200 करोड़ निवेश के नए प्रस्ताव

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश करने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरु में उद्योगपतियों से सार्थक बाचचीत की. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Cm Mohan yadav with investers
बेंगलुरु में निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Source : MP Jansampark)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल/बेंगलुरु : ग्वालियर-चंबल इलाके में औद्योगिक क्रांति तेज होने लगी है. ग्वालियर के पास स्थित कुलैथ में 100 एकड़ भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) बनाने का काम रफ्तार पकड़ने लगा है. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन संवाद किया. इस संवाद में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर अहम चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री मोहन यादव बेंगलुरु में

बैठक में चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. निवेशकों से वन टू वन चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया को बताया "बेंगलुरु में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर निवेशकों की ओर से काफी अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. ग्वालियर में विकसित किए गए इस जोन में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही आ चुका है. अब करीब 1,200 करोड़ से अधिक रुपये के नए निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Source : ANI)

टीएमजेड का दूसरा फेस शुरू

ग्वालियर के टीएमजेड के सेकंड फेज की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की उपलब्ध भूमि लगभग पूरी होने वाली है. ऐसे में अब हमें इसके सेकंड फेज की शुरुआत करनी होगी. अगले एक-दो महीने में फेज-2 का काम शुरू हो जाएगा. इस विस्तार से लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. मध्य प्रदेश देश में सूचना प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के एक सशक्त केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है."

निवेशकों को मध्य प्रदेश में सारी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा "राज्य सरकार हर निवेशक को सुरक्षित वातावरण, सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित अनुमतियां और नीतिगत सहयोग देने के लिए पूरी तरह तत्पर है. बेंगलुरु के तकनीकी इको सिस्टम और मध्य प्रदेश के औद्योगिक आधार के समन्वय से प्रदेश में नवाचार और रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे. उद्योग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप मध्यप्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. वे स्वयं हर रोड शो में निवेशकों के साथ संवाद करते हैं और उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं, ताकि निवेश से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं का तत्काल समाधान किया जा सके."

नोएडा व बेंगलुरु को टक्कर देगा ग्वालियर

ग्वालियर के लिए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसलिए और ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस प्रकार के जोन अभी तक देश में केवल 4 स्थानों श्रीपेरंबुदूर, तिरुपति, नोएडा और बेंगलुरु में ही हैं. इस प्रकार ग्वालियर ऐसा पांचवां शहर होगा. इस जोन के बनने के बाद हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. ये जोन सफलता का पायदान इसलिए आसानी से तय करेगा, क्योंकि यहां टेलीकॉम से जुड़े बड़े सामान के साथ ही छोटे-छोटे सामान का व्यापक स्तर पर उत्पादन होगा. केंद्र सरकार ऐसे जोन के लिए कंपनियों को वित्तीय राहत भी देती है.

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