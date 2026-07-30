ग्वालियर बनेगा मोबाइल, सेमिकंडक्टर का बड़ा हब, सिंधिया मोहन यादव की मौजूदगी में MOU

ग्वालियर बनेगा मोबाइल, सेमिकंडक्टर का बड़ा हब, सिंधिया मोहन यादव की मौजूदगी में MOU
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) होगा स्थापित, केन्द्र सरकार से हरि झंडी मिलने के बाद दिल्ली में महत्वपूर्ण एमओयू हुआ साइन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 8:05 PM IST
भोपाल: टेलीकॉम सेक्टर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) स्थापित होने जा रहा है. इसकी स्थापना की केन्द्र सरकार से हरि झंडी मिलने के बाद दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के बीच महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है. इसके साथ ही अब ग्वालियर मोबाइल फोन, नेटवर्क से जुड़े उपकरण, फाइबर ऑप्टिकल्स, फाइव जी और सिक्स जी की तकनीक को लेकर अनुसंधान और निर्माण का बड़ा केन्द्र बनेगा. ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन 350 एकड़ क्षेत्र में बनने जा रहा है. इसके लिए केन्द्र सरकार पहले ही 493 करोड़ की मंजूरी दे चुकी है.
कई कंपनियां निवेश के लिए तैयार
उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश वाहन निर्माण, टेक्स्टाइल, रक्षा क्षेत्र के बाद अब टेलीकॉम सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है. मध्य प्रदेश का ग्वालियर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अब टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा हब बनने जा रहा है. ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मेन्युफैक्चरिंग जोन के लिए कई कंपनियां पहले ही निवेश के लिए तैयार हैं. तेजस नेटवर्क, डेक्सन टेक्नोलॉजी, एचएफसीएल जैसे कई कंपनियां ग्वालियर में निवेश को लेकर रूचि दिखा चुकी हैं. टीएमजेड 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा. इसमें से करीब 200 एकड़ जमीन पर फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी. ग्वालियर में करीब 5 हजार करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है. इसके स्थापित होने से ग्वायिलर क्षेत्र में कई दूसरे छोटे बड़े उद्योग भी स्थातिप होंगे, इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.
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मोबाइल से लेकर सेमीकंडक्टर तक बनेंगे
टीएमजेड के बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार पहले ही 493 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दे चुकी है. इसके तहत यहां उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा. उद्योगों को बेहतर सड़क, पानी, बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि यहां निवेश करने वाले उद्योगों को बुनियादी चीजों के लिए परेशान न होना पड़े और कम से कम समय में वे निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे. एक तरह टीएमजेड को प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जा रहा है. टीएमजेड मोबाइल निर्माण से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण का बड़ा केन्द्र बनेगा. इसके अलावा फाइबर केबिन, नेटवर्किंग से जुड़े उपकरण और फाइव जी सिक्स जी से जुडे उपकरणों को यहां बनाया जाएगा.