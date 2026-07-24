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नोएडा व बेंगलुरु की भांति ग्वालियर में टेलीकॉम हब, कंपनियां करेंगी 12 हजार करोड़ निवेश

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए चयनित कुलैथ गांव की ये जमीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) के अंडर में थी. हाल ही में इस जमीन को साडा से उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है. अब इस जगह पर एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं शुरू करने पर काम होगा. यहां पर देश के साथ ही विदेश की कई बड़ी कंपनियों ने निवेश करने की इच्छा जताई है. कंपनियां इसलिए और ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे से यहां से पास है. एक्सप्रेस-वे के माध्यम से यहां का सीधा कनेक्शन बंदरगाहों के अलावा दिल्ली-एनसीआर से होगा.

ग्वालियर : ग्वालियर-चंबल इलाके में औद्योगिक क्रांति का असर दिखने लगा है. ग्वालियर के पास स्थित कुलैथ गांव में 100 एकड़ भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की तैयारी है. इसमें कंपनियां 12 हजार करोड़ निवेश करेंगी. इस जोन में 5जी व 6जी टेक्नोलाजी, सेमीकंडक्टर चिप्स, स्मार्ट फोन और आप्टिकल फाइबर से संबंधित सामान का प्रॉडक्शन होगा. शुरुआत में राज्य सरकार यहां पर डेढ़ हजार करोड़ से मूलभूत सुविधाएं डेवलप करेगी. इसके बाद टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां अपना कारोबार शुरू करेंगी.

ग्वालियर के लिए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसलिए और ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस प्रकार के जोन अभी तक देश में केवल 4 स्थानों श्रीपेरंबुदूर, तिरुपति, नोएडा और बेंगलुरु में ही हैं. इस प्रकार ग्वालियर ऐसा पांचवां शहर होगा. इस जोन के बनने के बाद हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. ये जोन सफलता का पायदान इसलिए आसानी से तय करेगा, क्योंकि यहां टेलीकॉम से जुड़े बड़े सामान के साथ ही छोटे-छोटे सामान का व्यापक स्तर पर उत्पादन होगा. केंद्र सरकार ऐसे जोन के लिए कंपनियों को वित्तीय राहत भी देती है.

चीन पर निर्भरता होगी कम

भारत सरकार की कोशिश है कि टेलीकॉम से जुड़े सारे उपकरण देश में बनाए जाएं. अभी कुछ हद तक हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है. देश में टेलीकॉम से जुड़े सभी उपकरणों का उत्पादन होने लगेगा तो हम आत्मनिर्भर होने के साथ अन्य देशों को भी सप्लाई कर सकेंगे. इससे देश को आर्थिक लाभ होगा. देश के आईटी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को विदेश में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ग्वालियर औद्योगिक हब का विस्तार

एमपीआईडीसी ग्वालियर जोन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिशा श्रीवास्तव का कहना है "ग्वालियर को औद्योगिक हब बनाने पर काम किया जा रहा है. पहले ही ग्वालियर में गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क स्टोन पार्क और कारपेट पार्क के ज़रिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है. अब ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफ़ेक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा. कंपनियां यहां सीधे आकर अपनी मशीनरी और सेटअप लगाकर काम शुरू कर सकेंगी."