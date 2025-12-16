ETV Bharat / state

ध्रुपद संगीत से तानसेन समारोह का आगाज, गिटार और सारंगी के संगम से सुरमई हुआ समां

ग्वालियर में सुर सम्राट तानसेन समारोह का हुआ आगाज, सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया ने अपने पुत्रों के साथ बांधा संगीतमय समा.

MUSIC FESTIVAL GWALIOR
सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया बांधा समा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025

3 Min Read
ग्वालियर: तानसेन समारोह के 101 वें संस्करण का आगाज हो चुका है. समारोह के दूसरे दिन संगीत नगरी ग्वालियर में संगीत वाद्य यंत्रों की धुनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया. जिसमें दिल्ली से आए सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया ने अपने पुत्रों के साथ संगीतमय समा बांधा.

ध्रुपद संगीत से शुरू हुई संगीत सभा

ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की समाधि स्थल पर चल रहे तानसेन संगीत समारोह 2025 के दूसरे दिन प्रातः कालीन सभा की शुरुआत ध्रुपद संगीत के साथ हुई. वर्षा मित्रा, संजय देवले और संजय आफले की सुरमई प्रस्तुतियों से समारोह में मौजूद रहे श्रोताओं और संगीत प्रेमियों को आनंद से भर दिया. तानसेन समारोह के दूसरे दिन सुबह की संगीत सभा में 3 प्रस्तुतियां आयोजित हुई.

कलाकारों को किया गया सम्मानित (ETV Bharat)

हवायन गिटार एक अद्भुत प्रस्तुति

भारतीय संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने राग भटियार में विष्णु चरण जल ब्रह्म कमंडल नीर की प्रस्तुति दी. इस सुरमई प्रस्तुति ने सभी को संगीतमयी सुबह का अहसास दिलाया. वहीं दूसरी प्रस्तुति ग्वालियर के हवायन गिटार वादक पंडित सुनील पावगी ने दी. पावगी को मध्य प्रदेश शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है. उनके द्वारा एक पाश्चात्य वाद्य यंत्र पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति अपने आप में अनूठी थी. ग्वालियर और आगरा घरानों से जुड़े रहे पंडित सुनील पावगी ने हवायन गिटार पर राग बिलासखानी तोड़ी को बढ़े ही सधे और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया. हवायन गिटार से परंपरा और प्रयोग का अनूठा संगम श्रोताओं के दिल में उतर गया.

International Tansen Music Festival
हवायन गिटार एक अद्भुद प्रस्तुति (ETV Bharat)

घनश्याम सिसोदिया ने सारंगी से बनाई सुरमयी सुबह

तानसेन समारोह के दूसरे दिन की प्रातः कालीन सभा में सबकी निगाहें आखिरी प्रस्तुति पर टिकी रहीं. ये प्रस्तुति दिल्ली के सुविख्यात सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया की थी. जिन्होंने अपने सारंगी वादन से ग्वालियर की सुबह संगीतमयी बना दी. उन्होंने राग मधुवंती बजाई. उनके साथ तबले पर बलराम सिसोदिया और उनके बेटे कृष्ण सिसोदिया ने सारंगी सह वादन किया. पिता पुत्र की इस प्रस्तुति ने श्रोताओं को देर तक बांधे रखा. आखिर में राग मिश्र भैरवी के साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुति का समापन किया.

Tansen Samaroh 2025
सारंगी से बनाई सुरमयी सुबह (ETV Bharat)

'परिवार में सारंगी जैसे दुर्लभ विधा को आगे बढ़ा रहे बच्चे'

बातचीत के दौरान सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया ने बताया, "उन्होंने राग मधुवंती बजाई है. इसमें दो रचना है ताल अष्टुमंगल और द्रुण तीन ताल. आखिरी में राग मिश्रा भैरवी से प्रस्तुति की समाप्ति की." उन्होंने कहा, "यह ईश्वर की कृपा है कि हमारे घराने में सारंगी, तबला और गाना तीनों विधाएं चली आ रही हैं." तानसेन समारोह की प्रस्तुति में भतीजे बलराम सिसोदिया और बेटे कृष्णा सिसोदिया ने सारंगी में साथ दिया. सारंगी गले के सबसे करीबी वाद्य है और यह बहुत ही दुर्लभ विधा है, जिसमें उनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं. तानसेन समारोह का हिस्सा बनना अतुलनीय रहा."

संपादक की पसंद

