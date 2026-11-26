स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में धुआं उठने से हड़कंप, पहिए के पास निकल रही थी चिंगारी
निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में उठी चिंगारी, ग्वालियर में गेटमैन की सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की बाल-बाल बची जान. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:26 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 9:18 AM IST
ग्वालियर: दिल्ली के निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में बुधवार को अचानक आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया. ग्वालियर में अनंतपैठ स्टेशन से पहले ट्रेन के पहिए में आग की चिंगारी निकलने की सूचना अधिकारियों को मिली. जिसके बाद ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोक कर जांचा गया. इस दौरान करीब आधा घंटा ट्रेन रुकी रही.
क्रॉसिंग गेटमैन ने देखी थी चिंगारी
जानकारी के अनुसार, बुधवार को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन (12804) हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रही थी. इस दौरान ट्रेन ग्वालियर स्टेशन क्रॉस कर झांसी की ओर बढ़ रही थी, अनंतपैठ स्टेशन से पहले रेलवे क्रॉसिंग गेट क्रमांक 400 को पार करते समय गाड़ी के पहिए से चिंगारी दिखाई दी. आग की आशंका के चलते गेटमैन ने आनन फानन में घटना की सूचना अनंतपैठ स्टेशन मास्टर को दी.
रेलवे स्टाफ ने स्थिति पर पाया नियंत्रण
इसकी सूचना मिलते ही अनंतपैठ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया. इसके बाद तुरंत रेलवे कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से पहिए की चिंगारी को नियंत्रण किया. आला अधिकारियों को स्थिति की जानकारी देने के बाद सिग्नल मिलते ही ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.
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ब्रेक बाइंडिंग में घर्षण से उठा था धुआं
इस घटना पर झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार ने बताया, " गाड़ी संख्या 12804 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के पहिए से चिंगारी और धुआं निकल निकलने की सूचना मिली थी. जांच में पचा चला कि जनरल कोच के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग की वजह से फ्रैक्शन (घर्षण) होने से चिंगारी और धुंआ निकला था. इसके बाद रेलवे के टेक्निकल स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पा लिया था. घटना के बाद कोच की ब्रेक प्रणाली की भी जांच की गई, जिसमें ब्रेक सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा था, इसलिए गाड़ी को आगे रवाना कर दिया गया."
रेलवे पीआरओ के मुताबिक, "आग जैसी कोई घटना नहीं थी, इससे किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है. घटना के कारणों की जांच गंतव्य स्टेशन पर तकनीकी परीक्षण के जरिए कराई जाएगी."