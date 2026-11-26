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स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में धुआं उठने से हड़कंप, पहिए के पास निकल रही थी चिंगारी

स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में उठी चिंगारी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: दिल्ली के निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में बुधवार को अचानक आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया. ग्वालियर में अनंतपैठ स्टेशन से पहले ट्रेन के पहिए में आग की चिंगारी निकलने की सूचना अधिकारियों को मिली. जिसके बाद ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोक कर जांचा गया. इस दौरान करीब आधा घंटा ट्रेन रुकी रही.