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सूने पड़े एक्वेरियम को फिर गुलजार करने का मास्टर प्लान, सैलानियों को नजर आएंगी पिराना, रेड मौली

सूने पड़े एक्वेरियम को फिर गुलजार करने का मास्टर प्लान ( ETV Bharat GFX )

जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है. साथ ही वेंटिलेशन, लाइटिंग, मछलियों की देखरेख ठीक से नहीं हो पाने से आए दिन मछलियों की मौत हो रही है. ऐसे में ना सिर्फ इससे पर्यटकों का मोह भंग हो गया बल्कि नगर निगम को राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है.

साल 2022 में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे नगर निगम ने पर्यटकों को लुभाने चिड़ियाघर से अलग एक मछलीघर की शुरुआत की थी. जिसमें 17 से 20 एक्वेरियम बने हुए हैं. इन एक्वेरियम में अलग-अलग प्रकार की छोटी मछलियां यहां देखने को मिलती हैं लेकिन बारिश के समय स्वर्ण रेखा का गंदा पानी मछलीघर के अंदर घुस आता है.

ग्वालियर: सैलानियों को आकर्षित करने 3 साल पहले खोला गया मछलीघर लगातार अव्यवस्था के चलते सूना पड़ा है. यहां मछलियां तो हैं लेकिन इन्हें देखने वाले पर्यटक नहीं है, वजह है कुछ बड़ी खामियां, जिन्हें ठीक नहीं किया गया. ऐसे में अब चिड़ियाघर प्रबंधन इसे नए सिरे से शिफ्ट कर विकसित करने जा रहा है. जिसमें सैलानियों को पिराना समेत कई बड़ी मछलियां भी देखने को मिलेंगी.

एक्वेरियम की चिड़ियाघर में शिफ्टिंग की प्लानिंग (ETV Bharat)

एक्वेरियम की चिड़ियाघर में शिफ्टिंग की प्लानिंग

इन हालतों को बदलने के लिए अब नगर निगम इस नए सिरे से विकसित करने जा रहा है. जिसमें मछलीघर को ग्वालियर जू में शिफ्ट कर बड़े स्तर पर बनाने की प्लानिंग है. इसके रख रखाव और कायाकल्प के लिए भी टेंडर प्रक्रिया के तहत एक नए वेंडर को जिम्मेदारी दी गई है जो जल्द ही इसका काम शुरू करेगा.

कई बड़ी और सुंदर मछलियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

ग्वालियर चिड़ियाघर के क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया, "तकनीकी खामियों के चलते मछलीघर के संचालन में कई परेशानियां आ रही थीं, इसके लिए महाराष्ट्र की एक फर्म को इस बार मेंटेंस का कांट्रेक्ट मिला है."

कई बड़ी और सुंदर मछलियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया, "नए कांट्रेक्ट का सीधा फायदा सैलानियों को होने वाला है क्योंकि, अब नए मछलीघर में बड़ी मछलियां जैसे पिराना, रेड मौली, कार्प जॉइंट, गौरमी, एलिगेटर गार जो देखने में सुंदर लगने के साथ आकार में भी बड़ी होती हैं, यहां लाई जायेंगी. इसके साथ ही ऐसे वाटर टैंक तैयार कराए जाएंगे. जिनमें मीठे पानी के साथ साथ समुद्री पानी और खारे पानी के मिश्रण वाले टैंक भी होंगे. इसके साथ ऐसे टैंक भी होंगे जिनमें मछली की कई प्रजातियां साथ में रखी जा सकेंगी, जिन्हें एक दूसरे से खतरा नहीं होगा."

एक्वेरियम की चिड़ियाघर में शिफ्टिंग की प्लानिंग (ETV Bharat)

छात्रों के लिए भी लर्निंग पॉइंट बनेगा एक्वेरियम

क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया, "सैलानियों के साथ ही शिक्षा की दिशा में भी यह नए एक्वेरियम में सुविधा बढ़ाई जाएगी, स्कूल कॉलेज के छात्र मछली घर में आते हैं घूम कर चले जाते हैं. लेकिन उन्हें उसमे शिक्षाप्रद कुछ नहीं मिलता लेकिन नए मछलीघर में हर टैंक पर उसमें मौजूद मछली के बारे में पूरी जानकारी होगी, उसका जीवन चक्र उसकी प्रजाति, खासियत पता चलेगी. पानी को साफ करने में मछलियों का क्या योगदान है. इनके अलावा इंटरेक्टिव टूल्स जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएं जाएंगे."

सैलानियों को नजर आएंगी पिराना, रेड मौली (ETV Bharat)

बारिश में भर जाता है नाले का गंदा पानी

स्वर्णरेखा नदी जो नाले में तब्दील है, बरसात में उसका पानी भी एक्वेरियम में भरने लगा है. पिछले दिनों तेज बरसात के बाद नाला उफान पर आया तो पानी मछलीघर में भर गया जिसकी वजह से गंदगी दुर्गंध ने व्यवस्थाएं बिगाड़ दी. ये हालत कई बार बरसात में बनते हैं. इन्हीं स्थितियों को लेकर नगर निगम आयुक्त के सामने शिफ्टिंग का प्रस्ताव रखा गया है. अगर वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद वेंडर तैयार हो जाता है तो सैलानियों को नए स्वरूप में चिड़ियाघर के अंदर ही बड़ा और आकर्षक एक्वेरियम देखने को मिलेगा.