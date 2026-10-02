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रानू जैसे कई लोगों की खुशी बना आश्रम स्वर्ग सदन, घरवालों ने मृत मान कर दी थी तेरहवीं, आज खुशहाल

ग्वालियर: स्वर्ग सदन केवल एक आश्रम नहीं बल्कि उन बुजुर्गों के लिए बेटे का फर्ज निभा रहा है, जिन्हें अपनों ने भुला दिया या बेसहारा छोड़ दिया. कुछ लोग भटकते-भटकते गुमनामी में खो गए थे, तो कुछ अपने जीवन से दुखी होकर बीमारियों से जूझ रहे थे. ऐसे ही निराश्रित लोगों को नया जीवन देने का संकल्प लिया स्वर्ग सदन आश्रम ने, जो बीमार था, चोटिल था, उसक इलाज कराया देखभाल की, लेकिन इससे भी बड़ी बात कि स्वर्ग सदन में आए

असल में रानू दिमाग से थोड़ा कमजोर थे. वे 5 जून 2020 की रात ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के एक कोने में पड़े थे, तभी उन पर कुछ लोगों की नजर पड़ी. उन्हें मिर्गी का दौरा आ रहा था, लेकिन फटे हाल और गंदगी में लिपटे रानू को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था. सूचना स्वर्ग सदन आश्रम के विकास गोस्वामी तक पहुंची तो वे स्टेशन से उन्हें लेकर आए. अस्पताल में उनका इलाज कराया और दवा दिलायी फिर आश्रम लेकर आए. कुछ समय तक जब उनका मिर्गी का इलाज चला तो दवाओं ने असर दिखाया और वे ठीक होने लगे.

घरवालों ने बहुत तलाशा, लेकिन कोई अता पता नहीं चला, लेकिन 17 साल बाद अचानक एक फोटो पड़ोसी गांव के शख्स संदीप घुमरे के फ़ोन पर आया. उसने अपने एक दोस्त नानकराम को वह फोटो दिखाया, तो उसने पहचान लिया. यह फोटो उसके सगे बहनेऊ रानू का था, जो वर्षों से लापता थे, लेकिन उस वक़्त ग्वालियर के स्वर्गसदन आश्रम में रह रहे थे.

ग्वालियर का स्वर्ग सदन आश्रम सैकड़ों परिवारों की खुशियों लौटा चुका है और कई निराश्रित अब भी आश्रम परिवार का हिस्सा है. जो लोग घर वापस जा सके उनकी अपनी-अपनी कहानियां है. ऐसे ही एक शख़्स रानू मंडल थे. 17 साल तक गुमनामी में रहे रानू स्वर्ग सदन की मदद से तीन साल पहले अपने परिवार से दोबारा मिले थे. रानू मंडल मूल रूप से महाराष्ट्र के अमरावती जिले के नवल गांव के रहने वाले थे और 2005 में अपने घर से कहीं चले गए थे.

'प्रभुजन' आश्रम रहने वाले सभी निराश्रितों को वे यही कहते हैं, उनमें से करीब 250 बिछड़ों को उनके अपने परिवार से मिलाने का काम किया, जो मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश भर के अलग-अलग राज्यों से थे. आज वो हर शख्स जो स्वर्ग सदन में आसरे के लिए आया, घर लौटने पर वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है.

जब बोलचाल की स्थिति में आए तो उन्होंने अपना घर नवलगांव में बताया. वे इससे ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे. जब इंटरनेट पर नवल गांव खोजा तो मध्य प्रदेश के साथ ही कई प्रदेशों में नवलगांव नाम की जगह थी. ऐसे में उनके घर का पता लगाना और मुश्किल हो गया, लेकिन इसी बीच रानू के मुंह से अमरावती नाम सुना तो पता चला की महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भी नवलपुरा गांव है. इसके बाद वहां की साइबर पुलिस की मदद से उनका फोटो सर्कुलेट कराया गया और आखिर में उनके परिवार से संपर्क हुआ. उनका परिवार उन्हें अपने साथ लेकर गया.

रानू मंडल (ETV Bharat)

25 लोग आए थे लेने

स्वर्ग सदन आश्रम के विकास गोस्वामी कहते हैं कि, "जब वे रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थानों पर जाते थे, तो कई समाजसेवियों मददगारों को देखते जो ऐसे लोगों को कंबल खाना पानी देने आते, लेकिन उनके घाव उनकी बीमारी किसी को नजर नहीं आती. इसी विचार ने कुछ अलग समाज के लिए कुछ बेहतर करने के आइडिया को जन्म दिया. कुछ रिसर्च और प्रयास के बाद 2015 में स्वर्ग सदन की शुरुआत की थी. कई लोग आए गए, लेकिन रानू मंडल याद रह गए क्योंकि वे ऐसे बुजुर्ग थे, जिनको लेने के लिए करीब 25 लोग तीन गाड़ियों में भर कर आए थे. वो बड़ी बात थी. वे खुशी खुशी यहां से गए, करीब दो साल यहां आश्रम में रहे और उसके बाद जब परिवार मिला तो उनके साथ अपने गांव लौट गए. आज वे बहुत अच्छे से रह रहे हैं और उनका परिवार उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है."

खाने खाते आश्रम में रहने वाले लोग (ETV Bharat)

घरवालों ने मृत मान कर दी थी तेरहवीं, आज खुशहाल

रानू मंडल का फोटो सबसे पहले देखने वाले उनके पड़ोसी गांव के संदीप घुमरे से ईटीवी भारत का संपर्क हुआ, संदीप ने बताया कि, "रानू मानसिक रूप से बीमार थे. वे पहले भी कई बार गांव से चले जाते थे, लेकिन तब वे आसपास के गांवों में ही जाते थे, लेकिन 2005 में जब वे आखिरी बार गायब हुए, तो किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली. उनके बेटे गणेश और परिवार के दूसरे लोगों ने उन्हें करीब 150 किलोमीटर के दायरे में काफी खोजा, लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला.

आश्रम में रहने के लिए व्यवस्था (ETV Bharat)

गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई समय के साथ-साथ उनके लौटने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई. परिवार ने कुछ वर्षों बाद उन्हें मृत मान लिया. 2017 में रानू के पिता का निधन हुआ, तो उनके बेटों ने अपने दादा के साथ ही उनका त्रियोदशी भोज यानी तेरहवीं भी कर दी थी. हालांकि जब 2022 में जब उनके ज़िंदा होने का पता चला तो पूरे गांव में सभी लोग खुश हो गए थे. आज वे अपने परिवार के साथ ही रह रहे हैं."

कई निराश्रितों की बदली जिंदगी, दोबारा मिला परिवार

रानू की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन रानू की तरह कई ऐसे लोग जिनकी जिंदगी स्वर्ग सदन ने बदल दी. हाल ही में झारखंड के आनंद नगर जिले के रहने वाले शंकर कुशवाह महतो भी 20 साल बाद अपने परिवार से मिले थे. वे 8 वर्षों से स्वर्ग सदन में रह रहे थे, यहां आए तो निराश्रित थे, लेकिन इतने वक्त में एक सेवादार बन गए थे. उनकी तरह ही नेपाल के चक्र बहादुर भी दिल्ली से गुम हुए थे, वे ग्वालियर में भटकते मिले थे और करीब एक साल तक स्वर्ग सदन में रहे.

इसके बाद जब नेपाल एम्बेसी से संपर्क हुआ तो उनके घरवाले आकर उन्हें ले गए. हाल ही में 36 वर्षीय कमला देवी भी अपने घर में लड़ाई होने के बाद सब छोड़ कर ट्रेन में बैठ गई थी. उन्हें भी 6 अगस्त 2026 को स्वर्ग सदन ने सहारा दिया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया और करीब एक महीने बाद उनके पति रायगढ़ से उन्हें लेने आए और बीते 4 सितंबर को वे अपने परिवार से दोबारा मिल सकी. कमला देवी, शंकर, चक्र बहादुर, रानू मंडल.. और ना जाने कितने ही बुजुर्ग जवान किशोर आज दोबारा अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहे हैं.

कई निराश्रितों की बदली जिंदगी (ETV Bharat)

आज भी अपनों की बात जो रहीं 150 निराश्रितों की आंखें

इन कहानियों से इंसानियत और सेवा भाव पता चलता है. वहीं आज भी 150 निराश्रित ऐसे हैं, जो आज भी ठीक होने और अपनों से मिलने की आस लगाए बैठे हैं. कई लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो कई शारीरिक रूप से, इनमें निर्मला देवी, अभिजीत मेडोल, किशन जाटव विवेक सोनी और कई ऐसे नाम हैं, जो बीते 8 सालों से इसी आश्रम में जीवन गुजार रहे हैं. ना उनके घर का आज तक पता है ना अपनों का लेकिन प्रयास लगातार जारी है, काउंसलिंग, सोशल मीडिया हर वो कोशिश जो इन निराश्रितों की बात जोहती आंखों का इंतज़ार ख़त्म कर सके और और दोबारा उन्हें उनके अपनों से मिला सके.