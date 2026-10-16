ग्वालियर में 21 अक्टूबर से स्वदेशी मेला, देशभर से आयेंगे व्यापारी, कंघी से लेकर देसी कार
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ स्वदेशी जागरण मंच और व्यापारियों का संगठन का जोर स्वदेशी उत्पादों पर. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 6:14 PM IST
ग्वालियर : भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं. अब इन प्रयासों के एक झलक ग्वालियर में देखने को मिलेगी, जहां दिवाली से पहले 21 अक्टूबर से स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है, जिसमें भारत में बने स्वदेशी कंपनियों के ब्रांड्स, छोटे-बड़े व्यापारियों के उत्पादों को बिक्री होगी. मेले में करीब 500 दुकानें लगायी जाएंगी. खास बात यह है कि छोटे व्यापारी ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियां भी अपने वाहन और प्रोडक्ट्स लेकर मेले में आ रहे हैं.
छोटे से लेकर बड़े सामान भी मिलेंगे
मेले का आयोजन भी ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ स्वदेशी जागरण मंच और कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मिल कर कर रहे हैं. मेले में लोगों को भारतीय कंपनियों द्वारा बनाये गए इलेक्ट्रॉनिक, राजमर्रा की वस्तुएं, जूते चप्पल से लेकर दुपहिया और चार पहिया वाहन भी मिलेंगे. हस्तशिल्प और सजावटी सामान के साथ खाने-पीने की चीज़े भी मेले में आने वाले सैलानियों और ग्राहकों को उपलब्ध होंगी.
पूरा मेला प्लास्टिक फ्री जोन होगा
कॉन्फ़िडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने बताया "इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ाना और देश की इकोनॉमी को मजबूती देना है. इस मेले को दीपोत्सव दिवाली मेले के रूप में मनाया जाएगा. यह प्रयास ग्वालियर में पहली बार है, इसके साथ ही इस मेले को प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा. यहां तक कि पानी की प्लास्टिक बॉटल तक नहीं बेची जायेंगी."
वोकल फॉर लॉकल और स्वदेशी स्टार्टअप्स को बढ़ावा
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक जादौन का कहना है "पीएम मोदी की मंशा कि देश के यौवाओं को स्वदेशी स्टार्टअप्स के ज़रिए व्यापार कर रहे हैं. उन्हें एक अच्छा बाज़ार मिले, उनका वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट दिया था. उस तरह के उत्पादों को इस मेले में बाज़ार मिलेगा. ये मेला 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा, जिसमे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे व्यापारी अपने उत्पाद लेकर आयेंगे और यहाँ उनकी बिक्री करेंगे. उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब अलग-अलग प्रदेशों से व्यापारी आएंगे. ग्वालियर के व्यापरियों के लिए 150 दुकान रिजर्व रखी गई हैं."
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ग्रामीण पर्यटन की झलक भी दिखेगी
प्लास्टिक फ्री जोन होने के अलावा मेले का मुख्य आकर्षण कत्रिम गांव होगा, जो 30 हज़ार वर्गफुट में बनाया जाएगा. इस गांव के ज़रिए दर्शाया जाएगा की पर्यावरण आधारित माहौल कैसा होता है, कैसे लोग गोबर के ज़रिए गैस का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह ग्राम चौपालों के नज़ारे हुए करते हैं. गौशालाओं का महत्व और कई चीज़ों के ज़रिए ग्रामीण पर्यटन की झलक दर्शायी जाएगी.