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ग्वालियर में 21 अक्टूबर से स्वदेशी मेला, देशभर से आयेंगे व्यापारी, कंघी से लेकर देसी कार

ग्वालियर में 21 अक्टूबर से स्वदेशी मेला ( ETV BHARAT )

ग्वालियर : भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं. अब इन प्रयासों के एक झलक ग्वालियर में देखने को मिलेगी, जहां दिवाली से पहले 21 अक्टूबर से स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है, जिसमें भारत में बने स्वदेशी कंपनियों के ब्रांड्स, छोटे-बड़े व्यापारियों के उत्पादों को बिक्री होगी. मेले में करीब 500 दुकानें लगायी जाएंगी. खास बात यह है कि छोटे व्यापारी ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियां भी अपने वाहन और प्रोडक्ट्स लेकर मेले में आ रहे हैं.

छोटे से लेकर बड़े सामान भी मिलेंगे