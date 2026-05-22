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वो आई, मुझे सम्मोहित किया और लूट ले गई, ठेले वाले की शिकायत सुन पुलिस भी चकराई

ग्वालियर: ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है. पुलिस के पास गुहार लेकर पहुंचे एक युवक ने शिकायत की है कि एक महिला ने उसे हिप्नोटाइज किया और 40 हजार रुपये लूट लिए हैं. पुलिस अब युवक के आवेदन पर जांच में जुटी है.

ये मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां एमआईटीएस कॉलेज के पास फरियादी अनिल बाथम नींबू शिकंजी का ठेला लगाता है. अनिल ने एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया है, जिसमें उसने बताया है कि उसके साथ अनोखे तरीके से ठगी की गई है. जिसका उसे अहसास तक नहीं हुआ है. युवक अनिल बाथम का कहना है कि "गुरुवार को उसके ठेले पर एक महिला आई थी. उसने पता नहीं ऐसा क्या किया कि हम उससे सम्मोहित हो गए. जिसके बाद वह मुझसे 30 हजार रुपये कैश और 10 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए लुट ले गई. जबकि ऐसा कब हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला."

ठेले वाले से अज्ञात महिला ने ठगे 40 हजार रुपए (ETV Bharat)

पूरे घटनाक्रम के दौरान होश में नहीं था युवक

युवक के मुताबिक महिला ने उसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए 2 बार में 10 हजार रुपए 2 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए. एक ट्रांजेक्शन 8 हजार रुपये का था, जो नितिन नाम के अकाउंट पर भेजे गए. वहीं, 2 हजार रुपये हृदेश नाम के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वह अपने होश में नहीं था. जब उसे होश आया, तब तक महिला वहां से गायब हो चुकी थी और उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस

शिकायत सुनकर पुलिस भी हैरान हो उठी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामले को लेकर सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि "फरियादी ने बताया है कि महिला के पास किसी तरह का कोई केमिकल था, जो महिला ने उसके ऊपर लगाया. जिसकी वजह से वह अपना होश खो बैठा था. अब पुलिस मामले में आवेदन पर जांच कर रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं, जिसकी जांच कर रही है. वहीं, अब पुलिस द्वारा अन्य साक्ष्य जुटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं. उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी"