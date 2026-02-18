ETV Bharat / state

ग्वालियर में मोहन यादव ने दी 88 करोड़ रुपए के विकासकार्यों की सौगात, किसानों से की खास डिमांड

ग्वालियर में आयोजित राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन में पहुंचे मोहन यादव, 41 विकासकार्यों का किया भूमिपूजन और लोकार्पण.

GWALIOR KISSAN SAMMELAN
मोहन यादव ने विकास कार्यों का किया भूमिपूजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें सीएम मोहन यादव ने लगभग 88 करोड़ के विकासकार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कर लोगों को सौगात दी. इस दौरान मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए बजट का बखान किया और कांग्रेस पर तंज कसते दिखे. वहीं कुलैथ के ग्रामीणों के सामने उन्होंने अपनी एक विशेष इच्छा भी जाहिर की.

सीएम ने दी 88 करोड़ के विकासकार्यों की सौगात

ग्वालियर के कुलैथ गांव में बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने हैलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रोड शो भी किया. इसके बाद मंच पर पहुंचे सीएम ने कार्यक्रम में पहुंची लाडली बहनों और किसानों पर पुष्प वर्षा की. इसके साथ ही करीब 88 करोड़ रुपये के 41 विकासकार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण भी किए.

MP development works
मोहन यादव ने 88 करोड़ रुपए के विकासकार्यों की दी सौगात (ETV Bharat)

'अन्नदाता के लिए बजट में एक लाख करोड़'

कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "4.38 लाख करोड़ रु का मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ है. जिसमें प्रदेश के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है." मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, "किसानों की जमीन के पट्टों की रजिस्ट्री का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी, इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है. इससे किसानों को बैंकों के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल सकेगा." उन्होंने कहा, "किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव कार्य किए जा रहे हैं."

Mohan Yadav road show
ग्वालियर में मोहन यादव ने किया रोड शो (ETV Bharat)

'दिग्विजय सरकार के बजट से ज्यादा लाड़ली बहनों की राशि'

डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस के शासनकाल में पेश किए गए बजट पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के शासनकाल में जब 2002-03 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब उनकी पूरी सरकार का बजट 20 हजार करोड़ का होता था. जिसमें कर्मचारियों की तनख्वाह से लेकर सभी योजनाएं शामिल होती थी. इतने से बजट में क्या होता होगा, भगवान जाने." उन्होंने आगे कहा, "मुझे गर्व है, अकेले इसी बजट में 23 हजार करोड़ की राशि सिर्फ लाड़ली बहनाओं के लिए रखी गई है."

किसानों को संबोधित करते सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

कुपोषण से बचाएगा सरकार का दूध

कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने आजादी के बाद किसी किसान परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस किसान का सिर्फ वोट लेना जानती है. कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया." बजट में शामिल बच्चों के लिए टेट्रा पैक पैक दूध की योजना के बारे में उन्होंने मंच से कहा कि "आज ही नौनिहालों को दूध देने के लिए करीब 3500 करोड़ रुपये की योजना पारित की है. कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे को दूध सरकार पिलाएगी."

MOHAN YADAV
ग्वालियर पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

किसानों के साथ गांव में मालपुए खाने की जताई इच्छा

संबोधन खत्म करने से पहले सीएम ने कुलैथ में हुए भव्य स्वागत और आत्मीयता की भी तारीफ की. उन्होंने कहा "यहा मालपुए बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या होता है मैंने बहुत सुना है. जब अगली बार आएंगे, तो पेड़ के नीचे खाट पर बैठ कर गांव वालों के साथ आराम से लुत्फ उठाएंगे."

TAGGED:

MP STATE LEVEL FARMERS CONFERENCE
MOHAN YADAV
MP DEVELOPMENT WORKS
GWALIOR MOHAN YADAV ROAD SHOW
GWALIOR KISSAN SAMMELAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.