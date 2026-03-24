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अंग्रेजी ओलंपियाड में भोपाल के आराध्य का जलवा, 14 लाख बच्चों को पछाड़ बने विनर

अंग्रेजी ओलंपियाड में भोपाल के आराध्य का जलवा, विनर बने ( ETV BHARAT )

अलग-अलग राउंड्स में हुई प्रतियोगिता सेमीफाइनल में क्वालीफाई हुए 24 विद्यार्थियों में से 12 छात्र फाइनल के लिए सेलेक्ट हुए, जिसमें उन्हें हार्ड स्पेलिंग राउंड में कम्पीट कर टॉप 3 विनर्स ने जीत दर्ज करायी, जिन्हें अंत में पुरस्कृत किया गया.

अंग्रेजी ओलंपियाड के फाइनल में 12 छात्रों के बीच कांप्टीशन (ETV BHARAT)

ग्वालियर के शिक्षानगर स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित अंग्रेजी ओलंपियाड सोमवार को संपन्न हुआ. जिसमे प्रदेश भर से स्कूल स्तर से जिला स्तर तक जीतकर आए शासकीय स्कूलों के चयनित 208 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. पहले चरण में इन छात्र-छात्राओं ने सेमीफाइनल राउंड के लिए हिस्सा लिया, जिनमे 24 छात्रों का चयन हुआ.

ग्वालियर : राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय अंग्रेजी ओलंपियाड का आयोजन कराया गया. दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश भर के 208 चयनित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. जिनमें अलग-अलग राउंड्स में एक-दूसरे से मुकाबला हुआ. कार्यक्रम के समापन पर जीतने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किए गए.

अंग्रेजी ओलंपियाड के विनर (ETV BHARAT)

टॉप 3 विनर्स को कई प्रकार के पुरस्कार

टॉप 3 विनर्स को ट्रॉफी के साथ साइकिल, स्टडी टेबल म्यूजिक सिस्टम और अलग-अलग किताबों के सेट बैग और अन्य पुरस्कार दिए गए. अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए. ओलंपियाड में प्रथम स्थान हासिल करने वाले भोपाल के आराध्य परासर ने बताया "उन्हें ट्रॉफी के साथ विनर्स के लिए निर्धारित पुरस्कार दिए गए हैं. कांप्टीशन के फाइनल राउंड में पहले उन्हें कुछ स्पेलिंग्स पूछी गईं, इसके बाद शब्दोच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए. इसके बाद आख़िर में कुछ कठिन स्पेलिंग दी गईं, जिन्हें फाइनलिस्ट को पढ़ना था. उन्होंने इस प्रतियोगोता में अच्छा परफॉर्म किया और ख़ुशी है कि उनकी पहली रैंक आई".

भोपाल के आराध्य को पुरस्कार में मिली बाइसिकल (ETV BHARAT)

प्रतियोगिता के लिए कैसे हुआ स्टूडेंट्स का चयन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को शामिल होना था लेकिन वे किन्हीं कारणों से नहीं आ सके. राज्य शिक्षा केंद्र के समन्वयक डॉ. आरपी त्रिपाठी ने बताया "ये सफल आयोजन रहा, जिसके लिए शुरुआती स्टेज में 14 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था. जिनमे 1 लाख 95 हज़ार विद्यार्थी चयनित हुए, जिन्होंने द्वतीय चरण की परीक्षा दी."

टॉप 3 विनर्स को कई प्रकार के पुरस्कार (ETV BHARAT)

इसके परिणामों के आधार पर कक्षा 2 से 5 तक के सभी स्कूलों के वे विद्यार्थी जो प्रथम आए थे, ऐसे 208 चयनित छात्र राज्य स्तरीय ओलंपियाड तक पहुंचे. प्रतियोगिता में 208 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. जिनमे से फाइनल राउंड तक पहुंचे 6 विद्यार्थियों में से टॉप थ्री को पुरस्कृत कर ट्रॉफी वितरण की गई है. अन्य सभी सम्मिलित प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं.