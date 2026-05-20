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ग्वालियर पहुंचा नवगठित राज्य वित्त आयोग, शहर के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से लिया सुझाव

ग्वालियर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने ली बैठक, बोले-नगर निगम खुद बने राजस्व का तीसरा स्रोत. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

State Finance Commission at Gwalior
शहर के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से लिया सुझाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:00 PM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश में नवगठित राज्य वित्त आयोग बुधवार को ग्वालियर प्रवास पर रहा. आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया की अध्यक्षता में ग्वालियर के सर्किट हाउस में पहली बैठक आयोजित की गई. जिसमें ग्वालियर के पूर्व विधायक सतीश सिकरवार, ग्वालियर नगर परिषद के सभापति मनोज सिंह तोमर, महापौर शोभा सिकरवार, मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन सिंह भदौरिया समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे. इस बैठक में शहर के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.

प्रदेश भर में संभागीय बैठकों के दौरे पर वित्त आयोग

बैठक के बाद मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि "राज्य वित्त आयोग इस समय प्रदेश के संभागीय केंद्रों के भ्रमण पर है. सागर के बाद आज (बुधवार) ग्वालियर की संभागीय बैठक है. अधिकारियों की बैठक से पहले ग्वालियर के जनप्रतिनिधि, अलग अलग प्राधिकरणों, निकायों के अध्यक्षों, महापौर इन सब से सुझावात्मक चर्चा की है.

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने ली बैठक (ETV Bharat)

'नगर निगम खुद बने राजस्व का तीसरा स्रोत'

जयभान सिंह पवैया ने कहा, "विकास के साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विकास गुणवत्तापूर्ण कैसे हो? यह जो लीकेज हैं उन्हें कैसे बंद किया जाए? वित्त तो आना चाहिए, लेकिन वित्त का सदुपयोग अगर नहीं हो रहा है, तो उसका सद्उपयोग कैसे हो. यह सुझाव हमने जनप्रतिनिधियों से पूछे."

उन्होंने कहा कि "स्वायत्तशासी निकायों के पास खुद के रेवेन्यू जनरेट करने के स्रोत और क्या हो सकते हैं. केंद्र पैसा देता है, राज्य पैसा देता है, लेकिन तीसरा धन राजस्व निकायों को अपने से भी जुटाना चाहिए." जयभान सिंह ने कहा, "आज जनप्रतिनिधियों से भी बड़े महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं और यह बात भी आई है कि जब सभी विभाग मिलकर समन्वय करके योजना बनाएंगे, तो नियोजित विकास होगा."

State Finance Commission meeting
प्रदेश भर में संभागीय बैठकों के दौरे पर वित्त आयोग (ETV Bharat)

'विभाग आपके सुझाव सरकार को देगा'

जयभान सिंह पवैया का कहना है कि 'राजनीतिक जनप्रतिनिधि अपने-अपने सुझाव आयोग को देते हैं. हम उनके सुझाव को लेकर रहे हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि आयोग कोई सरकार या उसका विभाग नहीं है, जो मांग पूरा कर देगा. हमने सुझाव लिए और उनके आधार पर हम राज्यपाल को प्रतिवेदन देंगे. उस पर सरकारें सामान्यतः अमल करती हैं और उसका लाभ निकायों को मिलेगा."

'शहर को फंड चाहिए, हमने मांग रखी है.'

बैठक में शामिल हुई ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार का कहना था कि "आज (बुधवार) वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया के द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें नगर निगम को लेकर भी चर्चा हुई. शहर में लेकर क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं, इस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है. शहर के लिए जो फंड चाहिए उसकी भी मांग हमने की है, क्योंकि फंड के अभाव में कई काम ऐसे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही शहर में क्या अच्छा काम हम कर सकते हैं, जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो. इस पर भी चर्चा हुई."

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