सरकारी नौकरी करने वाली पहली सदस्य बनी सृष्टि, UPSC में हासिल की 160वीं रैंक
ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने यूपीएससी में हांसिल की 160वीं रैंक, घर में रहकर की तैयारी, सरकारी नौकरी करने वाली परिवार की पहली सदस्य बनेगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 8:14 PM IST
रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव
ग्वालियर: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम उन परिवारों के लिए खुशियों के पल लेकर आया, जिनके बेटे या बेटियां यूपीएससी में चयनित हुए हैं. ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने भी 160वीं रैंक हासिल की है. ये पता चलने के बाद पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है. इस मौके पर ईटीवी भारत से सृष्टि और उनके परिवार से खास बातचीत की.
परिवार की पहली सदस्य जो सरकारी नौकरी करेगी जॉइन
ग्वालियर के चिक संतर इलाके में रहने वाली सृष्टि गोयल के समृद्ध परिवार से आती है. पिता सुनील गोयल का पुश्तैनी सराफा व्यापार है, मां अंजू घर की देखभाल करती हैं. जब शुक्रवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे आए तो उनका परिवार भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि सृष्टि परिवार की पहली सदस्य बन चुकी थी, जो अब सरकारी नौकरी में जाने वाली है.
5वें अटेम्प्ट में हासिल की सफलता
ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देश में 160वीं रैंक हासिल की है. उनकी सफलता पर तो सभी खुश हैं, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है. इंजीनियरिंग कर ग्रेजुएशन पूरा करने वाली सृष्टि ने ये सफलता अपने पांचवें अटेंप्ट में हासिल की है. सृष्टि ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "वे तीन बार मेन्स क्लियर कर इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये तीसरी बार था, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया और आखिरकर इस बार उनका चयन यूपीएससी सिविल सेवा के लिए हो गया. इसका श्रेय वे अपने माता पिता परिवार और मेंटर्स को देती हैं."
NGO में काम करने से मिला मोटिवेशन
आज जब भारत में कोई छात्र 12वीं पास करता है, तो ज्यादातर के दिमाग में इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में जाने का जुनून होता है. सृष्टि के साथ भी यही था. उन्होंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने एक एनजीओ में काम किया. जहां दूसरे के लिए सेवा कार्य करने में उन्हें खुशी महसूस होने लगी और वहीं से उन्हें मोटिवेशन मिला, चूंकि उनके पिता का भी सपना था कि सृष्टि यूपीएससी की परीक्षा दे, तो इन सभी चीजों ने उन्हें प्रेरित किया. उन्होंने परीक्षा दी, आज आखिरकर मुकाम हासिल कर लिया.
पर्सनालिटी इंटरव्यू में इस फैक्टर ने दिलाई सफलता
पहले भी दो बार यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंची सृष्टि से जब हमने पूछा की इस बार क्या अलग था, जिसने चयन में मदद की तो उनका कहना था कि, "मुझे लगता है कि, हमारा माइंड सेट और एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमे वहां दिखना चाहिए की, हम एक अधिकारी के तौर पर सेवा करने के लिए तैयार हैं या नहीं. यूपीएससी के पर्सनालिटी इंटरव्यू में यही जज किया जाता है. इसलिए उस माइंडसेट और एटीट्यूड पर काम करना जरूरी होता है और इस बार मैंने उसी पर काम करने की कोशिश की और सफलता मिली"
असफलता ने तोड़ा, लेकिन परिवार बना सहारा
जब कई बार परीक्षा दें और सफलता ना मिले तो अभ्यर्थी अंदर से टूटने लगता है, मन करता है की बस अब नहीं करना, छोड़ देते हैं.. क्या सृष्टि के साथ भी ऐसा हुआ? जब ये सवाल हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा की, " बिल्कुल उनके साथ ऐसा कई बार हुआ, खासकर जब इतनी लंबी जर्नी रही तो कई बार लगा, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आता तो आप निराश भी होते हैं. उसी वक्त हमारा परिवार, दोस्त, मेंटर्स सभी मोटिवेशन का काम करते हैं और इन्ही सब ने मुझे वापस खड़ा होने की, अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखने में काफी मदद की"
प्रशानिक सेवा में जाना सपना, घर में रहकर ही थी तैयारी
अभी सृष्टि गोयल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 160वीं रैंक पाई है, लेकिन, क्या वे आगे भी तैयारी करेंगी? इस सवाल पर सृष्टि ने कहा कि, अभी तक ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मेरा सपना है कि, मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं तो आगे देखते हैं, चीजे कैसे आगे बढ़ती हैं." सृष्टि ने बताया कि, अपनी तैयारी उन्होंने घर में रहकर ही की थी, अलग से कोई कोचिंग नहीं की, हालांकि मेन्स की तैयारी के लिए उन्होंने एग्जाम पेपर्स की मदद ली थी. इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से भी दूरी बनाये रखी और पूरा फोकस तैयारी पर रखा.
UPSC के लिए त्यागे सभी आराम, माता-पिता ने किया मोटीवेट
मां अंजू भी अपनी बेटी की सफलता से काफी खुश हैं. वे कहती है कि, "सृष्टि एक बेहतरीन छात्रा रही है. वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल आई है, यूपीएससी की तैयारी के लिए जीतोड़ मेहनत की, पढ़ाई की, सभी एंजॉय छोड़े, परिवार में होने वाली शादी पार्टी सब छोड़ा, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया. उन्होंने तो सिर्फ सृष्टि को मोटीवेट किया और जहां उन्हें जरूरत थी. वहां मदद के लिए खड़े रहे और आज उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है.