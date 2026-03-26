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रतलाम के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे को 14 साल की कैद, तस्करी के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा

ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय ने 19 क्विंटल डोडाचूरा तस्करी मामले में 2 आरोपियों को सुनाया 14-14 साल का सश्रम कारावास. 2022 का है मामला.

GWALIOR SPECIAL SESSIONS COURT
रतलाम के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के बेटे को 14 साल की कैद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 7:14 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: विशेष सत्र न्यायालय ग्वालियर ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में रतलाम के बीजेपी नेता के बेटे के साथ एक अन्य आरोपी को 14-14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद पोरवाल के बेटे और उसके साथी पर ग्वालियर में 2022 में डोडाचूरा तस्करी का मामला दर्ज हुआ था.

4 साल पहले पकड़ा था मादक पदार्थ से भरा ट्रक

ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय के फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा ने बताया "ये मामला 2022 का है, ग्वालियर के मोहना थाना पुलिस ने 19 क्विंटल डोडाचूरा के साथ एक ट्रक पकड़ा था. जिसमे संदीप सिंह तोमर और उसके एक साथी को मौके पर गिरफ्तार भी किया गया था. जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि डोडाचूरा एक षड्यंत्र के तहत यहां मंगाया गया था जिसमें कई लोगों की संलिप्तता थी."

Gwalior Special Sessions Court
तस्करी के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई सजा (ETV Bharat)

2 आरोपियों को 14 साल की सजा

जांच के आधार पर मामले में विवेक पोरवाल, बृजेश सिकरवार, हरिश अंजना और देवकी नंदन को भी आरोपी बनाया गया. ये मामला तब से विशेष सत्र न्यायालय में लंबित चल रहा था. इस प्रकरण में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 और 19 के तहत 2 आरोपियों संदीप सिंह तोमर और विवेक पोरवाल को दोषी पाया है. विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले में दोनों आरोपियों को 14-14 सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है.

बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष का बेटा है विवेक

सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया "दोषी पाए गए विवेक पोरवाल रतलाम का रहने वाला है और बीजेपी का पदाधिकारी भी रह चुका है. इस मामले दोषी पाए गए विवेक पोरवाल के पिता प्रहलाद पोरवाल भी रतलाम से बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. हालांकि करीब 10 साल पहले 2016 में एक कार हादसे में प्रहलाद पोरवाल के साथ उनकी पत्नी, भाई और भाभी की मौत हो गई थी."

भूसे के बीच बोरियों में मिला था डोडा चूरा

ग्वालियर की मोहना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2022 में हाईवे से एक ट्रक पकड़ा था. जिसकी तलाशी के दौरान ट्रक में भरे भूसे के नीचे 76 बोरियां छिपी मिली थीं. जिनमें 19 क्विंटल डोडाचूरा बरामद हुआ था. मामले में पुलिस ने तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में पूछताछ और जांच के आधार पर विवेक पोरवाल और अन्य आरोपियों के नाम भी केस में बढ़ाए गए थे, जिसमें न्यायालय ने अब अपना फैसला सुना दिया है.

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19 QUINTAL DODACHURA SMUGGLING CASE
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