ETV Bharat / state

बेटा करता है पैसों के लिए मां से मारपीट, न्याय की गुहार लेकर जनसुनवाई में पहुंची पीड़िता

ग्वालियर में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर बीच सड़क पर मां को बेरहमी से पीटा, पुलिस जनसुनवाई में बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार.

GWALIOR POLICE PUBLIC HEARING
ग्वालियर में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर मां को पीटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: जिस बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया कि वह बुढ़ापे का सहारा बनेगा. लेकिन जब बेटा हैवान बन जाये तो मां-बाप पर क्या गुजरती है. ये बात आज एक बुजुर्ग महिला समझ आ रही है, क्योंकि उनके अपने बेटे की करतूतों ने उन्हें पुलिस के आगे न्याय की गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया है. बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका बेटा उसके साथ चंद रुपयों के लिए मारपीट करता है. खान

छोटे बेटे के साथ रहती है बुजुर्ग महिला

ग्वालियर में मंगलवार को आयोजित पुलिस जनसुनवाई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बहोड़ापुर क्षेत्र निवासी 71 वर्षीय महिला पीड़ित पुलिस जनसुनवाई में पहुंची. उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई. फरियादी महिला के दो बेटे हैं. जिनमें से वह छोटे बेटे पप्पू के साथ रहती है, लेकिन एक सप्ताह से उसका बेटा पप्पू उसके साथ रुपए के लेनदेन को लेकर मारपीट कर रहा है.

बुजुर्ग महिला पुलिस जनसुनवाई में लगाई न्याय की गुहार (ETV Bharat)

किराए की रकम नहीं देने पर बीच सड़क मारपीट

जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला का बड़ा घर है जिसमें तीन किरायेदार परिवार रहते हैं. पति की मौत के बाद फरियादी महिला किराए के रुपए से ही अपना जीवन यापन करती है, लेकिन बेटा पप्पू अब किरायेदारों से मिलने वाले रुपए खुद अपने पास रखना चाहता है. जब उसे रुपए देने से माना किया तो उसके साथ बेरहमी से सड़क पर मारपीट की. आरोप है कि घर में रह रही बड़ी बहू रीना ने जब बीच बचाव कर महिला को बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी पप्पू और उसकी पत्नी ने मारपीट की.

पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप

घर के बाहर इस तरह से बुजुर्ग महिला को सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. कोई व्यक्ति उनकी मदद भी नहीं कर रहा. इस बारे में उन्होंने बहोदपुर थाना पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी उनकी सुनवाई नहीं की. जिस वजह से उन्हें इस उम्र में जनसुनवाई में न्याय गुहार लगानी पड़ रही है.

इस मामले पर सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन ने बताया कि "जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर आई बुजुर्ग महिला का आवेदन लेकर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया है. साथ ही उनकी शिकायत पर आरोपी पप्पू के खिलाफ पूर्व में ही मामला दर्ज कर लिया गया है. ऐसे में बहोड़ापुर थाना प्रभारी को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."

TAGGED:

VICTIM APPEAL FOR JUSTICE
COMPLAINT AGAINST ACCUSED
ELDERLY WOMEN ASSAULTED
GWALIOR NEWS
GWALIOR POLICE PUBLIC HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.