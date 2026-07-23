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नीट पेपर लीक आंदोलन को ग्वालियर में मिला समर्थन, प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कूच करने की दी चेतावनी

ग्वालियर में कई सामाजिक संगठनों ने जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट पर किया प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई.

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नीट पेपर लीक आंदोलन को ग्वालियर में मिला समर्थन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 10:12 PM IST

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ग्वालियर: नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहा आंदोलन और फिर दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता के बाद देश भर में इस आंदोलन के समर्थन में विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं. ग्वालियर में भी कई सामाजिक संगठनों ने जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया.

ग्वालियर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन

ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए सामाजिक संगठनों के केंद्र सरकार के खिलाफ नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. इस प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि, दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में युवाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उनका सांकेतिक धरना प्रदर्शन है.

ग्वालियर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

जनपद सदस्य ने उठाए केंद्र सरकार पर सवाल

जनपद सदस्य दिनेश सिंह नरवरिया का कहना था, "मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली में युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, वे युवा नीट परीक्षा लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं फिर भी मोदी सरकार उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही. ऐसे में कहीं ना कहीं दोषी आप ही हैं."

DELHI JANTAR MANTAR MOVEMENT
प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कूच करने की दी चेतावनी (ETV Bharat)

दिल्ली कूच की दी चेतावनी

उन्होंने आगे कहा कि, "आज 18 से 25 साल का युवा अपना हक लेने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था गूंगी बहरी सरकार को आवाज सुनने के लिए धमाका करना पड़ता है. आप युवाओं की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, जब 4 साल पहले किसान इकट्ठा हुए तो आपके हिसाब से वे भी गलत थे, आज ये युवा इकट्ठा हुए तो वे भी गलत हैं. सिर्फ केंद्र की सरकार ही सही है."

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे सड़कों से नहीं हटेंगे. एक दो दिन में ग्वालियर से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे.

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