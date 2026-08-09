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ग्वालियर में सांपों का कहर, एक महीने में 540 को काटा, 18 की मौत, 15 मरीज ICU में भर्ती

ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल में 35 दिनों में स्नेक बाइट के पहुंचे 540 मरीज. सबसे ज्यादा कॉमन क्रेट के मामले. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR SNAKEBITE CASE 540 PEOPLE
35 दिनों में 500 से ज्यादा स्नेक बाइट के मरीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:37 PM IST

5 Min Read
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ग्वालियर: बारिश शुरू होते ही लोगों की जान पर बन आई है, सांपों का जहर लोगों की जिंदगी लेने पर तुला है. अब तक करीब 18 लोग सर्पदंश का शिकार होकर काल के गाल में समा चुके हैं जबकि सैकड़ों लोग स्नेक बाइट से पीड़ित हैं. एक-एक मरीज को बचाने के लिए जया रोग्य अस्पताल के डॉक्टर्स को 20-20 एंटी वेनम वैक्सीन लगानी पड़ रही हैं. ये आंकड़ा लगभग एक महीने का है.

35 दिनों में 500 से ज्यादा स्नेक बाइट के मरीज

बारिश के समय सांपों का निकलना आम बात है लेकिन अब ये आम घटना जानलेवा साबित ही रही हैं. ग्वालियर में बीते 35 दिनों में 500 से ज्यादा केस स्नेक बाईट के आए हैं. ऐसे में मरीज इलाज के लिए जया आरोग्य अस्पताल पहुंच रहे हैं. ये जहरीले जीव बारिश के समय नदी नालों या सीवर के उफान मारने पर घरों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. इसी के चलते लोग इनका शिकार बनते हैं.

हाल ही में 4 दिन पहले एक महिला की मौत सांप काटने से हुई थी, वहीं 8 अगस्त को भितरवार क्षेत्र में एक दिव्यांग स्नेक बाइट का शिकार हुआ था, जिसकी मौत भी शनिवार को इलाज के दौरान हो गई. ऐसे अब तक 18 लोगों की मौत सर्पदंश से हो चुकी है.

Jaya Arogya Hospital Gwalior
अस्पताल में अब तक 18 की मौत (ETV Bharat)

अस्पताल में अब तक 18 की मौत

जया आरोग्य अस्पताल समूह के पीआरओ और विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी के मुताबिक, "ग्वालियर जेएएच हॉस्पिटल में बीते 35 दिनों में कुल 540 स्नेक बाइट मरीज रजिस्टर हुए. इनमें शनिवार को भितरवार निवासी मरीज कराज सिंह संधू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. ये इस सीजन की 18वीं मृत्यु है. डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन कराज सिंह को बचा नहीं पाए. अभी भी 15 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं जिनका ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग जारी है."

सबसे महत्वपूर्ण होता है 'गोल्डन ऑवर'

डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी का कहना है, "अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नैक वेनम वैक्सीन मौजूद हैं लेकिन किसी भी मरीज के लिए जहरीला सर्पदंश होने से पहला एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है. यदि समय रहते इसी एक घंटे के अंदर वैक्सीन लग जाये तो मरीज के बचने के काफी आसार होते हैं, लेकिन ज्यादातर घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती है.

जिसकी वजह से लोग ऐसी स्थित में डॉक्टर के पास पहुंचने की बजाए देसी नुस्खे और झाड़फूंक में लग जाते हैं. देरी की वजह से मरीज के शरीर में जहर फैल जाता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी पर असर डालता है, जिसकी वजह से मरीज की जान पर खतरा बढ़ जाता है और कई बार मौत हो जाती है."

'आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज जारी'

डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी ने बताया, "इन दिनों जयारोग्य अस्पताल समूह के आईसीयू में 15 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. इन मरीजों को हर दिन 15 से 20 एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगानी पड़ रही है. लगातार मॉनिटरिंग के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी आसपास ही रहते हैं और उनके वाइटल्स और कंडीशन की जांच करते रहते हैं. पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मरीज जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं."

इस वजह से बढ़ जाती हैं सर्पदंश की घटनाएं

ग्वालियर में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हमने गांधी प्राणी उद्यान के क्यूरेटर और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉ गौरव परिहार से इस बारे में चर्चा की. डॉक्टर गौरव परिहार कहते हैं कि, "बारिश में सर्पदंश की घटनाएं आम हैं क्योंकि बारिश में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है और वे सुरक्षित स्थान की तलाश में रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. इसी वजह से जब आसपास मौजूद व्यक्ति से उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अटैक कर देते हैं."

सबसे ज्यादा कॉमन क्रेट के बाइट के मामले

ग्वालियर में मूल रूप से 3 तरह के जहरीले सांप कोबरा, रसल वाइपर और कॉमन क्रेट (करैत) पाए जाते हैं. कोबरा के काटने पर मरीज को बचाया जा सकता है लेकिन रसल वाइपर और कॉमन क्रेट खतरनाक होते हैं. इनमे भी सबसे ज्यादा खतरनाक कॉमन क्रेट है जिसका शिकार आम तौर पर ग्वालियर में लोग बनते हैं क्योंकि कॉमन क्रेट के काटने पर इंसान को इसका पता नहीं चलता.

करैत सांप का दंश मच्छर काटने जैसा महसूस होता है और लोग उस समय उसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कुछ देर में जब उसका जहर फैलता है और उसके लक्षण दिखाई देते हैं तब लोग अस्पताल पहुंचते हैं. लेकिन तक तक शरीर के अंदर काफी नुकसान हो चुका होता है.

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