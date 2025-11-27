ETV Bharat / state

SIR फॉर्म में गड़बड़ी?, MLA का ही नाम विधानसभा से गायब, गलत मैपिंग का आरोप

ग्वालियर में विधायक सतीश सिकरवार का नाम उनकी ही विधानसभा से हुआ गायब, बिना फॉर्म दिए हो गई मैपिंग, विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप.

Gwalior SIR form software Errors
विधायक ने पकड़ी SIR सॉफ्टवेयर की कमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 11:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: देश के 12 राज्यों में मतदाताओं को लेकर एसआईआर का काम चल रहा है. सभी क्षेत्रों में बीएलओ सर्वे के लिए घर-घर पहुंच रहे हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस विधायक का नाम उनकी ही विधानसभा से गायब हो गया है. इसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भर कर दिया.

विधायक ने पकड़ी सॉफ्टवेयर की कमी

असल में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने एसआईआर पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पोर्टल सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से कई मतदाताओं के नाम गलत मैप हो रहे हैं. ये बात उन्होंने खुद के साथ सामने आई परेशानी का उदाहरण देते हुए कही है.

विधायक सतीश सिकरवार का नाम उनकी ही विधानसभा से हुआ गायब (ETV Bharat)

बिना फॉर्म दिए हो गई मैपिंग

कांग्रेस विधायक का कहना है कि हाल ही में उन्होंने अपने एसआईआर फॉर्म की मैपिंग कराई, जब उन्होंने अपना फॉर्म दिया, तो पता चला कि उनके नाम की मैपिंग पहले ही विधानसभा क्रमांक 15 ग्वालियर के चार शहर के नाका मतदान केंद्र 226 में हो चुकी है. ये मैपिंग किसी कुणाल पवार नाम के बीएलओ के द्वारा की गई है.

मिलते जुलते नाम पर विधायक की मैपिंग

विधायक सतीश सिकरवार का आरोप है कि उनके नाम पर जो मैपिंग की गई है, उसमें उनका फोटो और उनका नाम नहीं है. उनके नाम से मिलता-जुलता है. हो सकता है कि दोनों की वल्दियत भी मिल रही हो, उसकी मैपिंग वहां हुई होगी, लेकिन उसकी जगह मुझे बताया जा रहा है कि मेरी मैपिंग हो चुकी है. कुल मिलाकर मैपिंग के इस सॉफ्टवेयर की वजह से हजारों लोगों पर असर पड़ रहा है.

सॉफ्टवेयर की गलती से कटेंगे हजारों नाम

तीश सिकरवार ने और भी लोगों के उदाहरण दिए और उन्होंने बताया "उनकी विधानसभा में वार्ड नंबर 57 के मतदान क्रमांक 261 पर सोबरन नामदेव नाम के व्यक्ति की मैपिंग भिंड के मेहगांव में दिखाई है कि वहां मैपिंग हो चुकी है. वहीं, एक अन्य मतदाता मोनी कुशवाह की मैपिंग सुंदरपुरा में होना दिखाया है. सिर्फ 2 मतदान केंद्रों की जांच करने पर ये पता चला है. जबकि ग्वालियर में डेढ़ हजार से ज्यादा मतदान केंद्र हैं. अगर उन सभी की जांच की जाए तो इस सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से हजारों मतदाताओं के नाम इस तरह मतदाता सूची से कट जाएंगे.

'गलती से होने की बात कह प्रशासन काट रहा कन्नी'

कांग्रेस विधायक का आरोप है सरकार और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. जब उन्होंने प्रशासन के सामने यह बात लाई तो उन्हें कहा गया कि उनके संबंध में हुई त्रुटि को सुधार करा रहे हैं. लेकिन जब उन 2 और लोगों के लिए कहा, तो प्रशासन का कहना था कि गलती से हो गया होगा. जब उनसे कहा कि गलती नहीं ऐसे हजारों प्रकरण है, तो सबूत मांगा गया. जिसके बाद उन्होंने सोबरन और मोनी कुशवाह का फॉर्म भी भेजा है.

'सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा'

विधायक सतीश सिकरवार कहते हैं कि "ऐसी स्थिति में लाखों मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे. सिर्फ सॉफ्टवेयर की कमी से वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मतदाता सूची से उनका नाम कट जाएगा. अब वे चुनाव आयोग के सामने इस बात को लेकर जाएंगे और अगर चुनाव आयोग भी नहीं सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे." उनका कहना है कि "हम विधायक है, लेकिन इस तरह नाम काट दिया जाएगा, तो हम ही चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, तो क्या अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे?

TAGGED:

MLA NAME MISSING FROM ASSEMBLY
SPECIAL INTENSIV REVISION
MLA SATISH SIKARWAR
GWALIOR SIR WRONG MAPPING
GWALIOR SIR FORM SOFTWARE ERRORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.