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अंकिता कैलासिया ने अपनी आवाज से बनाई पहचान, मध्य प्रदेश के हर शहर में सुनाई देते है इन्हीं के स्वच्छता सॉन्ग

ग्वालियर की अंकिता कैलासिया ने अब तक 90 स्वच्छता गीत लिखे और गाये हैं. 40 से ज्यादा जिलों ने तैयार कराए है उनसे गीत.

ANKITA KAILASIYA VOICE RECOGNITION
सिंगर अंकिता कैलासिया ने अपनी आवाज से बनाई पहचान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 5:33 PM IST

6 Min Read
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ग्वालियर: अंकिता कैलासिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वे एक सफल भजन गायिका के रूप में देश भर में फेमस हैं. टी-सीरीज जैसी नामी म्यूजिक कंपनी के साथ अंकिता कैलासिया के तमाम भजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते है अंकिता कैलासिया डिवोशनल सिंगिंग के साथ स्वच्छता अभियान में भी अहम योगदान दे रही हैं.

मध्य प्रदेश सरकार के लिए उन्होंने अब तक कई स्वच्छता सॉन्ग लिखे और गाए हैं, जो प्रदेश के अलग-अलग शहरों और नगरीय निकायों में हर दिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं. अंकिता ग्वालियर की रहने वाली हैं और लगातार अपनी गायकी के एक अलग पहलू से भी लोगों को रूबरू करा रही हैं. संगीत की दुनिया में उनके सफर को जानने ईटीवी भारत के संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव ने अंकिता कैलासिया से खास बातचीत की.

मध्य प्रदेश के हर शहर में सुनाई देते हैं अंकिता कैसासिया के स्वच्छता सॉन्ग (ETV Bharat)

पहली कक्षा में शुरू की थी सिंगिंग

ईटीवी भारत से बातचीत में अंकिता ने बताया कि "सिंगिंग शुरू से ही उनका पैशन रहा है. वे जब पहली कक्षा में थी, तभी से गाना शुरू कर दिया था. जब हाई स्कूल में आई तो मध्य प्रदेश शिक्षण संचनालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने अपने स्कूल की तरफ से हिस्सा लिया और 8 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विनर बनी. इस तरह उनकी गायकी उनकी पहचान बन गई.

अब तक 90 स्वच्छता गीत लिखे और गाये हैं

अंकिता ने बातचीत में बताया कि 2018 से उन्होंने स्वच्छता अभियान पर काम करना शुरू किया था. इसका असर हुआ कि धीरे-धीरे लगभग 85 से 90 स्वच्छता सॉन्ग अब तक तैयार किए हैं और गाए हैं. इनमें उनके साथ ही उनके पति सिंगर अनूप कैलासिया भी बतौर कंपोजर और सिंगर शामिल हैं. ये सभी गीत प्रदेश के अलग-अलग शहरों में नगरीय निकायों और नगर निगमों में चल रहे हैं.

स्वच्छता अभियान से जुड़ना कैसे हुआ?

अंकिता कहती है, "जब 2018 में वे स्वच्छता अभियान से जुड़ी, तो उस वक्त ये उद्देश्य था कि कुछ हटकर शुरू किया जाए. जिससे उनकी आवाज का लोगों से सीधा संपर्क हो, लोग उन्हें सुने. इसलिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का फैसला किया, क्योंकि इससे लोग जागरूक भी होंगे और हमारी आवाज के साथ लेखन कला को भी पहचानेंगे. सबसे पहले उन्होंने रायसेन जिले गैरतगंज नगर पंचायत के लिए स्वच्छता सॉन्ग लिखा था. वहां की जो अधिकारी थी, उनसे संपर्क हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप गैरतगंज के लिए एक गीत तैयार करें. हमने किया तो लोगो को काफी पसंद आया."

Ankita Kailasiya voice her recognition
40 से ज्यादा जिलों ने तैयार कराए अंकिता कैलासिया से गीत (ETV Bharat)

40 से ज्यादा जिलों ने तैयार कराए गीत

गैरतगंज के लिए गीत तैयार करना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. इसके बाद कई दूसरे शहरों के अधिकारियों, कलेक्टर और कमिश्नर, जिन्होंने भी सुना पसंद आया, तो अलग अलग शहरों के लिए सॉन्ग तैयार करने के लिए ऑफर्स आने लगे. सभी अधिकारियों ने अपना सपोर्ट दिखाया और गाने बनवाने के लिए एप्रोच किया और धीरे-धीरे गाने बनते चले गए. अब लगभग 100 गीत जल्द ही पूरे होने वाले हैं. अंकिता कहती हैं कि "आपकी कला या संगीत छिप नहीं सकती. अब लोग सीधे संपर्क करते हैं किसी ने कहीं सुना कि वहां का गीत अच्छा लगा, तो हमारे लिए भी तैयार कर दीजिए. इसी तरह होते-होते आज लगभग मध्य प्रदेश के 40 से ज्याद जिलों में मेरे गाए हुए गीत चल रहे हैं."

कई योजनाओं के लिए भी दिए गाने

अंकिता कैलासिया ने बताया कि तत्कलीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वच्छता में इस भागीदारी के लिए उन्हें भोपाल में सम्मानित किया था. साथ ही उनसे मध्य प्रदेश के लिए भी एक गीत तैयार करने को कहा था. जिसका लांच भी उन्होंने किया था. वहीं, अब आवाज के साथ उनकी राइटिंग स्किल के बारे में भी ज्यादातर लोगों को पता चल गया है, तो स्वच्छता अभियान के साथ-साथ कई अन्य विषयों पर भी सॉग्स तैयार कराए जा रहे हैं.

शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के लिए एक गीत बनवाया था. इसके अलावा तिरंगा अभियान के पहले साल 13 जिलों के लिए गाने बनाये और दूसरी बार अलग से 10 जिलों के लिए गाने बनाये. इसके बाद मतदाता जागरूकता गीत श्योपुर कलेक्टर द्वारा तैयार कराया गया. इसके साथ ही अब दतिया, ग्वालियर और खंडवा सहित कई जिलों के लिए गौरव गान भी उन्होंने तैयार किए.

नई दिल्ली भारत मण्डप में मिल चुका है सम्मान

अंकिता ने कई स्वच्छता सॉन्गस तैयार किए हैं. जिनमें अपना ग्वालियर, स्वच्छ ग्वालियर, बदल रहा है ग्वालियर, बदल रहा है अपना शहर, दतिया हमारा दतिया हमारा, बालाघाट को अपने सुंदर स्वच्छ बनाए, स्वच्छ बनेगा भितरवार, मुरैना को अपने स्वच्छ बनाने और स्वच्छ हरपालपुर हमारा सहित कई गीत शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर, दतिया, खंडवा सहित कई जिले के लिए गौरव गान भी गए हैं.

Ankita received many honors for songs
सॉग्न के लिए मिल चुके हैं कई सम्मान (ETV Bharat)

वहीं उन्हें 2021 में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सदस्यता अभियान में अपने लोक गीतों के जरिये जागरुकता के लिए सम्मानित किया था. इसके साथ ही अंकिता कैलासिया को नई दिल्ली भारत मण्डप में भी सम्मान प्राप्त हुआ है और वे कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भी सम्मान प्राप्त हैं.

Ankita Kailasiya sang 90 cleanliness songs
अंकिता कैलासिया ने अब तक 90 स्वच्छता गीत लिखे और गाये हैं (ETV Bharat)

टी-सीरीज के साथ भी रिकॉर्ड किए कई गाने

सरकारी प्रोजेक्ट्स के अलावा अंकिता और अनूप कैलासिया कॉर्पोरेट सिंगिंग के लिए पहचान रखते हैं. वे पिछले 2 वर्षों से देश की नामी म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज से जुड़े हुए हैं. टी-सीरीज के भक्ति सागर सेगमेंट के लिए कई सारे गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं. उन्होंने बॉलीवुड सिंगर शान के साथ भी मुंबई में एक कॉर्पोरेट सॉन्ग रिकॉर्ड किया था. इसके अलाव एक अन्य कॉर्पोरेट सॉन्ग में भी अपनी आवाज दे चुकी हैं.

जल्द बॉलीवुड में भी सुनाई देगी आवाज

अंकिता और अनूप सिर्फ डिवोशनल सिंगिंग या सरकारी योजनाओं और अभियानों तक सीमित है. उनकी ये पारी अब एक नए अध्याय की और बढ़ रही है. अंकिता कैलासिया अब कॉन्सर्ट में लाइव परफॉरमेंस के जरिए लोगों से जुड़ रही है. भजन सम्राट अनूप जलौटा के साथ भी वे कई कॉन्सर्ट कर चुकी हैं और अनूप जलौटा उनके साथ आगे भी कई मंच साझा करने की बात कह चुके हैं. इसके अलावा बॉलीवुड से भी कई लोगों ने उनसे कमिटमेंट दिया है और उम्मीद है जल्द ये पूरे होंगे."

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