डबरा में बीच बाजार SI की कार ने मचाया तांडव, ई-रिक्शा में मारी टक्कर, स्कूटी पर भी चढ़ाई कार
ग्वालियर के डबरा में गाड़ियों को टक्कर मारती गई SI की कार, ई रिक्शा चालक घायल, किसी का वाहन क्षतिग्रस्त, लोगों में आक्रोश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 12:49 PM IST
ग्वालियर: डबरा क्षेत्र में एक पुलिस चौकी प्रभारी की कार ने बीच बाजार जमकर तांडव मचाया. गाड़ियों में टक्कर मारी और फिर बहस भी की. एसआई की कार के उत्पात पर स्थानीय लोगों में आक्रोश की स्थिति देखी गई, क्योंकि इस घटना में एक ई-रिक्शा चालक घायल हुआ, तो स्कूटी सवार युवक बाल-बाल बचा. लोगों का आरोप था टीआई शराब के नशे में थे. ये बाते मौके पर मौजूद रहे लोगों द्वारा रिकॉर्ड वीडियो में साफ सुनाई दे रही है.
पहले कुत्ते को कुचला, फिर ई-रिक्शा और स्कूटी को मारी टक्कर
असल में घटना डबरा कस्बे के माधवराव सिंधिया चौराहे की है. जहां टेकनपुर चौकी प्रभारी बलबीर सिंह मावई अपनी कार से सिटी थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे. लोगों का आरोप था कि, एसआई बलबीर सिंह की तेज रफ्तार कार ने सबसे पहले एक डॉग को कुचला, जिसकी मौत हो गई और लगभग 10 मिनट बाद कार लेकर एसडीओपी कार्यालय के पास परशुराम चौराहे के पास पहुंचे.
एसआई ने अपनी कार से एक ई- रिक्शा को टक्कर मारी फिर एक स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया. जब स्कूटी कार के पहिए में अटकी तब कार रुकी. हालांकि बताया जा रहा है कि, घटना के वक्त एसआई कार में बैठे थे और कोई सिपाही कार चला रहा था, जो घटना के बाद भाग निकला.
मौके पर लोगों ने जमकर किया हंगामा
इस घटना में जहां कार से टक्कर के बाद ई-रिक्शा चालक के पैर में गंभीर चोट आयी, तो वहीं स्कूटी चालक घायल होने से बाल बाल बचा, लेकिन उसकी स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मामले में एसआई बलबीर सिंह की कार के कहर से गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर कर हंगामा खड़ा कर दिया.
घायल रिक्शा चालक ग्वालियर रेफर
घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाने से कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल रिक्शा चालक को अस्पताल पहुंचाया. पैर फ्रैक्चर होने के चलते घायल रिक्शा चालक को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. वहीं हादसे में बाल-बाल बचे स्कूटी सवार जय नारायण का कहना था कि, "उसकी जान तो बच गई, लेकिन स्कूटी बुरी तरह टूट गई है."
पुलिस कह रही जांच की बात
इस पूरी घटना के बाद बलबीर सिंह की कार और ई-रिक्शा को सिटी थाने में रखवा दिया गया है. वहीं इस पूरे मामले पर एसडीओपी सौरभ कुमार ने जांच की बात कही है."