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ग्वालियर में फिर चौके-छक्कों की बारिश, इस तारीख से होंगे इंटरनेशनल मैच, 50000 हुईं सीटें

ग्वालियर का श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम हुआ अपग्रेड, 2027 में शुरु हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले, 30 से 50 हजार हुई सीटिंग कैपिसिटी. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

gwalior Cricket Stadium Reopen
ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम में होंगे इंटरनेशनल मैच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:18 PM IST

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ग्वालियर: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक दोहरे शतक का गवाह बने ग्वालियर को अंतराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिये 14 साल का वनवास काटना पड़ा. लगभग डेढ़ दशक का ये इंतज़ार तब खत्म हुआ जब ग्वालियर में नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन कर तैयार हुआ. 30 हजार की सीटिंग कैपिसिटी के साथ शुरू हुआ श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम से ग्वालियर को नई उम्मीद जागी, और फिर इस स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजन हुआ.

लेकिन इस मैच के बाद से ही ग्वालियर के नए क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे पिछले एक साल से बंद हैं, वजह है इसका विस्तार. हालांकि क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जल्द ही स्टेडियम फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस के लिए खुलने जा रहा है.

Madhya Pradesh Cricket League
सचिन ने ग्वालियर में लगाया था दोहरा शतक (ETV Bharat)

जून 2024 में हुआ था आधिकारिक उद्घाटन
मई 2024 में जब ग्वालियर में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का काम पूरा हुआ तो लोग जश्न मना रहे थे. क्योंकि ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मैचेस के मानकों पर खरा ना उतरने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वेन्यून्स बाहर कर दिया गया था. ऐसे में ग्वालियर में करीब 14 सालों तक कोई अंतराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित नहीं हो सका था. और अब जब नया स्टेडियम बनकर तैयार हुआ तो लोगों की उम्मीदे एक बार जागने लगी थी.

इन उम्मीदों को उड़ान भी जून 2024 में मिली, जब मध्य प्रदेश की अपनी क्रिकेट लीग एमपीएल की शुरुआत के साथ स्टेडियम का उद्घाटन हुआ और इसे ग्वालियर रियासत के पूर्व महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम नाम दिया गया. ये नया स्टेडियम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी मानकों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया था.

Shrimant Madhavrao Scindia Stadium
ग्वालियर में फिर होगी चौके-छक्कों की बारिश (ETV Bharat)

अगस्त 2025 से बंद है श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम
आखिरकार वह दिन भी आ गया जब इस स्टेडियम में 14 साल के अंतराल के बाद अक्तूबर 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ. ये मैच भारत और बंग्लादेश की क्रिकेट टीमों के बीच खेला गया. लेकिन ये अब तक इस नए स्टेडिम में खेला गया पहला और आखिरी अंतराष्ट्रीय क्रिकेट मैच था. क्योंकि इसके बाद एमपीएल सीजन 2 का आयोजन हुआ और उसके समापन के बाद अगस्त 2025 से स्टेडियम के दरवाज़े बंद हैं. वजह भी वाजिब है. इस स्टेडियम का विस्तार हो रहा है जिससे ज्यादा दर्शक ज्यादा सुविधाओं के साथ इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का लुत्फ उठा सके.

एक साथ 50 हज़ार क्रिकेट प्रेमी ले सकेंगे खेल का आनंद
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया का कहना है कि, ''जब इस स्टेडियम का आधिकारिक उद्घाटन हुआ उस दौरान इसकी सिटिंग कैपिसिटी 30 हजार दर्शकों की थी. उद्गाटन के समय एमपीएल सीजन सीजन 1 के फिनाले में बीसीसीआई के तत्कालीन सचिव जय शाह आए थे और इस स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी. इसी पर काम करते हुए स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है. जब यह स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो कई मॉडर्न एमेनिटीज के साथ स्टेडियम में 50 हजार से ज्यादा दर्शक एक समय पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आनंद ले सकेंगे.''

दर्शकों के लिए अगले साल खुल जाएंगे स्टेडियम के दरवाजे
अब सवाल आता है कि, आखिर स्टेडियम के विस्तार के लिए चल रहा निर्माण कार्य कब पूरा होगा और कब ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिये इसके दरवाज़े खुलेंगे? इस बात का जवाब देते हुए उनका कहना है कि, "ग्वालियर का नया क्रिकेट स्टेडियम का उत्साह ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि देश भर में देखने को मिला है. जिसका उदाहरण हमने एमपीएल के दो सीजन में देखा है. ऐसे में हम पूरी कोशिश कर रहे कि, तेज़ी से इसके रिडेवलपमेंट का काम पूरा हो जाए तो अगले साल 2027 के मध्य में इसे दोबारा शुरू करने का प्रयास करेंगे. इसके बाद बीसीसीआई ग्वालियर में निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलों की दोबारा शुरुआत हो जाएगी."

पहले से इन सुविधाओं से लैस है स्टेडियम
आपको बता दें कि, वर्तमान में ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम की कैपिसिटी 30 हजार दर्शकों की है, जिसे बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य जारी है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तय मानक के हिसाब से यहां डे-नाइट मैच आयोजित हो सकते हैं. जिसके लिए स्टेडियम में फ़्लडलाइट्स हैं. यहां 9 क्रिकेट पिच के साथ फुल लेंथ बाउंड्री हैं, प्रैक्टिस ग्राउंड टीम्स के लिए ड्रेसिंग रूम, मॉडर्न जिम और इंदौर ट्रेनिंग सेंटर भी है. इसके अलावा कई एमिनिटीज हैं जिन्हें और बेहतर बनाया जा रहा है.

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