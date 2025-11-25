ग्वालियर में दिनदहाड़े शूटआउट, बाइक पर आए बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां
ग्वालियर के सराफा में सोमवार को दिनदहाड़े फायरिंग, हलवाई के पैर में लगी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 7:32 AM IST
ग्वालियर: शहर में भरे बाजार सोमवार को तब अफरा तफरी मच गई, जब अचानक बाइक पर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने शहर की एक प्रतिष्ठित सराफा शोरूम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस वारदात में आगरा से आया एक व्यापारी घायल हुआ है. इस फायरिंग में हाल ही में एक शॉर्ट काउंटर पकड़े गए नामी बदमाश के गिरोह के सदस्यों का हाथ माना जा रहा है.
दिनदहाड़े सराफा शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग
ग्वालियर में एक बार फिर शातिर अपराधी पुलिस को चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं. पहले ही इनामी डकैत योगी पुलिस को चकरघिन्नी बनाये हुए है, तो वहीं सोमवार को ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में स्थित एक बड़े सराफा व्यापारी महावीर जैन के ज्वेलरी शोरूम पर बाइक से आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. बदमाशों ने महावीर जैन के शोरूम के साथ आसपास की अन्य दुकानों पर भी गोलियां बरसाई और बाइक पर फरार हो गए. इस बीच कुछ लोगों ने फायरिंग की लाइव तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद कर ली.
घटना में सराफा दुकान में बैठे हलवाई को लगी गोली
जब ये घटना हुई उस दौरान पीड़ित सराफा व्यापारी की दुकान पर आगरा से हलवाई गुड्डू जैन भी शादी का ऑर्डर लेने आया हुआ था. जब बदमाशों ने फायरिंग की तो एक गोली हलवाई गुड्डू जैन के पैर में भी लगी. जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे. बीच बाजार शहर में इतनी बड़ी वारदात से पुलिस प्रबंधन भी हिला हुआ है. ऐसे में इस घटना के तार बदमाश कपिल यादव की गैंग से जुड़ रहे हैं.
नामी बदमाश के साथ चल रहा व्यापारी का जमीनी विवाद
बताया जा रहा है कि, सराफा व्यापारी महावीर जैन का बदमाश कपिल यादव और राजेश यादव के साथ जमीनी विवाद चल रहा है. इस बारे में पूर्व में भी महावीर जैन पुलिस को शिकायत कर चुके हैं. वहीं बदमाश कपिल यादव को पुलिस ने सोमवार सुबह एक शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. ऐसे में इस घटना के पीछे कपिल यादव के साथियों का हाथ होने का अंदेशा लगाया जा रहा है.
- बालाघाट के पास जंगलों में नक्सलियों की अंधाधुंध फायरिंग, हॉक फोर्स का SI शहीद
- देश के सबसे बड़े NH पर तड़तड़ाई गोलियां, तड़के 14 राउंड फायरिंग, 3 ड्राइवर हुए घायल
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने की व्यापरियों से मुलाकात
इस पूरी घटना के बाद मुरार सदर बाजार में दहशत का माहौल बन गया. जिसके बाद सराफा व्यापरियों ने बाजार बंद करा दिया. वहीं घटना की जानकारी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभाती आशीष अग्रवाल को भी लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की. साथ ही जल्द कार्रवाई कराने का भरोसा जताया. वहीं पूरे मामले में एएसपी अनु बेनीवाल का कहना है कि, "तस्दीक की जा रही है, एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जल्द से जल्द मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी."