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पचा नहीं पाता तो इतना क्यों खाता है, विवाद में हुई फायरिंग, 100 मीटर दूर बैठी महिला के सिर लगी गोली

ग्वालियर में खाने को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद, मजाक उड़ाने पर युवक ने मारी गोली, दूर बैठी महिला के सिर पर जा लगी.

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विवाद में हुई फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: पड़ोसियों के साथ पिकनिक जाने और खाने को लेकर हुए विवाद का खामियाजा एक अन्य महिला को भुगतना पड़ा. जिसे गोली मार दी गई, आरोपी फरार है और महिला का इलाज अस्पताल में जारी है.

पिकनिक मनाने गए पड़ौसी की बिगड़ी थी तबीयत

असल में गोली लगने से घायल हुई महिला ग्वालियर के गोला का मंदिर इलाके में रहती है. पास ही गली में रहने वाले तीन चचेरे भाई सतीश, संतोष और अमन अपने पड़ोसी अभिषेक माहौर के साथ मंगलवार शाम पनिहार स्थित कन्हैर झील पर पिकनिक मनाने गए थे. जहां दाल-टिक्कर की पार्टी के बाद पड़ोसी अभिषेक की तबीयत बिगड़ गई.

पिकनिक पर मजाक बना विवाद की वजह

इस पिकनिक पार्टी में पड़ोसी अभिषेक माहौर की तबीयत बिगड़ने और उल्टी होने पर तीनों भाइयों ने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया और मजाक-मजाक में कह दिया कि, जब पचा नहीं पाता तो इतना खाता क्यों है. इस बात पर आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन बीच बचाव के बाद वहां मामला शांत हो गया. यह बात अभिषेक को चुभ गई. इसके बाद सभी साथ में देर रात लौट कर घर आ गये.

आपसी विवाद की फायरिंग में दूर बैठी महिला को लगी गोली

घर पहुंचते ही दोनों पड़ोसी परिवार एक बार फिर झगड़ बैठे. रात करीब डेढ़ बजे विवाद इतना बढ़ा कि, एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी. इसी फायरिंग में एक गोली गली में बैठी रेनू भदौरिया के सिर में जा लगी. जिसकी वजह से वह घायल होकर वहीं गिर पड़ी. इसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल दौड़े और भर्ती कर इलाज शुरू कराया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

अस्पताल प्रबंधन से घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. आसपास के लोगों ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया. इधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गोला का मंदिर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया "जिन लोगों में झगड़ा हो रहा था उनकी और से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन इस झगड़े में महिला गंभीर रूप से घायल है.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ फिलहाल गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. साथ ही घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जिससे पता चल सके कि गोली किन लोगों द्वारा चलायी गई. फिलहाल आसपास से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने तलाश जारी है."

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