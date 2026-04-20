ETV Bharat / state

ग्वालियर में बोले शिवराज- विपक्ष ने नारी वंदन विधेयक नहीं, बहनों का सम्मान गिराया

सामूहिक विवाह समारोह में ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के साथ ही पूरे विपक्ष को लिया निशाने पर.

Shivraj Singh attack congress
शिवराज ने कांग्रेस के साथ ही पूरे विपक्ष को लिया निशाने पर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय तृतीय पर मुरार क्षेत्र में आयोजित किरार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की. शिवराज ने नव दंपतियों को बधाई और आशीर्वाद दिया. इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान नारी वंदन विधेयक पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा.

सरकार सही सयम पर बिल लाई, विपक्ष ने पेच फंसाया

शिवराज सिंह चौहान ने कहा " यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारी बहनें जिन्होंने अपनी क्षमताओं का परिचय हर क्षेत्र में दिया है, बेटियां लगातार आगे बढ़कर नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही हैं. देश की प्रगति और विकास में योगदान देने के लिए 2029 से महिला आरक्षण 33% हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और NDA की की प्रतिबद्धता थी. इसलिए हम समय पर यह बिल लेकर आए ताकि महिलाओं को आरक्षण को दिया जा सके."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

शिवराज बोले- बेटियां कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी

शिवराज ने कहा "कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने संगठित विरोध करके केवल विधेयक नहीं गिराया, बहनों के सम्मान को भी गिराया है, बेटियों के मान को गिराया है, उनके सपनों को कुचला है, उनके अरमानों को रौंदने का पाप किया है. ऐसा अपमान हमारी बहन और बेटियां कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी. इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा."

जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया बल्कि परिसीमन का किया है तो शिवराज ने कहा "ऐसा था तो पारित क्यों नहीं होने दिया? बढ़ती सीटों से उनको क्या दिक्कत थी? यह विधेयक का विरोध नहीं तो और क्या है? अब केवल घुमा-फिरा के बात कर रहे हैं"

युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है

खाड़ी देशों के युद्ध से भारत के किसानों पर असर और सरकार की व्यवस्था को लेकर किए सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा "फर्क तो जब कहीं युद्ध होता तो पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि हम देश की जनता को इसका नुकसान न उठाने दें, जैसे 41 हज़ार करोड़ रुपए फर्टिलाइजर की सब्सिडी हमने बढ़ाई क्योंकि हर जगह फर्टिलाइजर महंगा हो गया.

1350 में मिलेगी DAP की बोरी

शिवराज ने कहा "अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया कि किसान को 266 रुपए में ही हम यूरिया की बोरी देंगे, 1350 में DAP की बोरी देंगे, उसकी बढ़ी हुई कीमत सरकार अपने ऊपर वहन करेगी. मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई परेशानी है ही नहीं, है संकट तो है, जाहिर है, लेकिन संकट से निपटने के लिए हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिन और रात कोशिश कर रहे हैं."

TAGGED:

GWALIOR SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
NARI VANDAN BILL
FERTILIZER SUBSIDIES SHIVRAJ
GWALIOR NEWS
SHIVRAJ SINGH ATTACK CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.