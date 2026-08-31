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कौन सा ट्रैक्टर खरीदें, इस सवाल ने दिया स्टार्टअप का आइडिया, 10 साल में 13 लाख किसानों ने अपनाया

ग्वालियर के शिवांकुर गुप्ता ने किसानों की मदद के लिए ट्रैक्टर के कॉन्फिगरेशन से जुड़ी हर जानकारी ट्रैक्टर ज्ञान ऐप्लीकेशन पर कराया उपलब्ध. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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ट्रैक्टर ज्ञान से जुड़े 13 लाख किसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना सिर्फ पसंद का मामला नहीं है. खेत का आकार, खेती का काम, बजट और ट्रैक्टर की क्षमता जैसे कई सवाल सही मशीन चुनने में अहम होते हैं. ग्वालियर के शिवांकुर गुप्ता ने किसानों की इसी उलझन को कारोबार का आइडिया बनाया. साल 2016 में उन्होंने ट्रैक्टर ज्ञान नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहां अलग-अलग ट्रैक्टरों की कीमत, क्षमता, सुविधाओं और तकनीकी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराई जाती है. बीते 10 साल में इस प्लेटफॉर्म से 13 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं.

किसान के सवाल से निकला कारोबार का आइडिया

दरअसल ट्रैक्टर खरीदने से पहले किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि उसकी जरूरत के लिए कौन सा माडल बेहतर रहेगा. लेकिन अलग-अलग कंपनियों के मॉडल, उनकी क्षमता, कीमत और सुविधाओं की जानकारी अलग-अलग जगह पर मिलने से तुलना करना आसान नहीं रहता. ऐसे में ग्वालियर के शिवांकुर गुप्ता ने इस समस्या को समझा और किसानों को एक ही जगह पर ट्रैक्टरों की जानकारी उपलब्ध कराने का विचार किया.

ट्रैक्टर ज्ञान को शुरू करने वाले युवा उद्यमी शिवांकुर गुप्ता (ETV Bharat)

हालांकि कंपनी का मौजूदा आधार इंदौर में है. भले ही इसकी शुरुआत एक जानकारी आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ इसमें कृषि मशीनरी से जुड़ी कई दूसरी सुविधाएं भी जुड़ती चली गईं.

एक ही प्लेटफार्म पर ट्रैक्टर की कीमत और उनकी तुलना

बता दें कि ट्रैक्टर ज्ञान पर अलग-अलग क्षमता और श्रेणी के ट्रैक्टरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. किसान किसी मॉडल की तकनीकी विशेषताओं, कीमत और सुविधाओं को देख सकते हैं. इसके साथ ही यहां दो या उससे अधिक ट्रैक्टरों की तुलना करने की सुविधा भी है, जिससे खरीद का फैसला लेने में आसानी हो सकती है. इस प्लेटफॉर्म पर केवल नए ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि पुराने ट्रैक्टरों की खरीद-बिक्री से जुड़ी सुविधा भी दी जाती है. किसान पुराने ट्रैक्टर की सूची बनाकर संभावित खरीदारों तक पहुंच सकता है. इसके अलावा ट्राली, हार्वेस्टर, थ्रेशर और खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे कृषि उपकरणों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है.

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ट्रैक्टर ज्ञान (ETV Bharat)

13 लाख से ज्यादा पहुंच, कमाई का अलग मॉडल

बीते 10 साल के सफर में इस मंच की पहुंच सामाजिक माध्यमों पर 13 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंच चुकी है. यूट्यूब जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी इसके करीब 2.70 लाख फॉलोवर्स हैं. ट्रैक्टर ज्ञान कारोबार की कमाई के लिए ट्रैक्टर कंपनियों के विज्ञापन और प्रचार प्रमुख माध्यम हैं. वेबसाइट पर बैनर और अन्य प्रचार सामग्री के जरिए भी आय होती है.

बिना बाहरी निवेश के खड़ा किया कारोबार

इस स्टार्टअप की खास बात यह है कि इसे खड़ा करने के लिए किसी बाहरी निवेशक से धन नहीं लिया गया. शिवांकुर ने अपने संसाधनों से कारोबार को आगे बढ़ाया. कृषि क्षेत्र में डिजिटल जानकारी की बढ़ती जरूरत ने इस मॉडल को विस्तार देने में मदद की. आज ट्रैक्टर खरीदने से पहले किसान के पास विकल्पों को समझने, उनकी तुलना करने और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी जुटाने का डिजिटल माध्यम मौजूद है.

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