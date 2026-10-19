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ग्वालियर में घायलों को देखने पहुंचे मोहन यादव, अस्पताल से बाहर निकलते ही भीड़ ने किया बवाल

ग्वालियर हादसे में घायलों से मिलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ( ETV BHARAT )

ग्वालियर : शहर के शीतला माता मंदिर पर हुए वीभित्स हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार शाम 4 बजे ग्वालियर पहुंचे. उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की और हिम्मत दी. परिजनों से भी बात की और उनके हालचाल जाने. मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी घायलों से बातचीत की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

मुख्यमंत्री के काफिले के आगे हंगामा