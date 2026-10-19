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ग्वालियर में घायलों को देखने पहुंचे मोहन यादव, अस्पताल से बाहर निकलते ही भीड़ ने किया बवाल

ग्वालियर के मंदिर हादसे में घायलों से मिलने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

Gwalior horrific truck incident
ग्वालियर हादसे में घायलों से मिलते मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2026 at 7:38 PM IST

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ग्वालियर : शहर के शीतला माता मंदिर पर हुए वीभित्स हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार शाम 4 बजे ग्वालियर पहुंचे. उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की और हिम्मत दी. परिजनों से भी बात की और उनके हालचाल जाने. मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी घायलों से बातचीत की और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

मुख्यमंत्री के काफिले के आगे हंगामा

सीएम मोहन यादव शीतला माता मंदिर के बाहर हुए ट्रक हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने और मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाने ग्वालियर पहुंचे. वह ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मिले और उनके उचित इलाज के दिशा निर्देश दिए. मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही अस्पताल से निकला तो गुस्साई भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया. क्योंकि मुख्यमंत्री जब ट्रॉमा सेंटर से निकल रहे थे तो कई लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया लेकिन पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें नहीं मिलने दिया.

ग्वालियर में भर्ती घायलों को देखने पहुंचे मोहन यादव (ETV BHARAT)

भीड़ में से किसी ने डीन पर जड़ा थप्पड़

पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के व्यवहार से घायलों के परिजनों और रिश्तेदारों में रोष फैल गया. भीड़ से एक महिला जो अपनी कोई शिकायत लेकर आई थी, वह मुलाक़ात ना होने से गुस्सा होकर सीएम की गाड़ी के आगे लेट गई. इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत से उसे हटाया. तब सीएम वहां से निकल सके. सीएम का काफिला रवाना होते ही गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ मीडिया से मुखातिब होने के लिए पहुंचे लेकिन तभी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया.

Gwalior horrific truck incident
मोहन यादव व सिंधिया ने गंभीर घायल की हिम्मत बढ़ाई (ETV BHARAT)

थप्पड़ मारने वाले शख्स की पिटाई

Gwalior horrific truck incident
भीड़ में किसी ने डीन पर जड़ा थप्पड़ (ETV BHARAT)

डीन कुछ समझ पाते इससे पहले ही अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इस घटना को लेकर डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ का कहना है "वह थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को नहीं जानते. ना ही ये समझ आया कि उसने ऐसा क्यों किया है, अब ये जांच का विषय है. पुलिस जांच करेगी." पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. लेकिन इस बारे में एएसपी जयराज कुबेर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया.

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