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ग्वालियर एक्सीडेंट के बाद मोहन यादव का एक्शन, सीएसपी को हटाया, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड

ग्वालियर एक्सीडेंट के बाद मोहन यादव का एक्शन, ( ETV Bharat )

भोपाल/इंदौर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई. हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है. सीएम ने लापरवाही पर सीएसपी को तत्काल हटाने और आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. निलंबन की जिन पर कार्रवाई हुई उनमें तीन थाना प्रभारी, एक यातायात निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षक शामिल हैं. जांच में जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मोहन यादव