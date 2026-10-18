ग्वालियर एक्सीडेंट के बाद मोहन यादव का एक्शन, सीएसपी को हटाया, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
ग्वालियर में 15 लोगों की मौत पर सख्त मुख्यमंत्री मोहन यादव, 9 पुलिसकर्मियों पर गाज, लापरवाही पर सीएसपी को हटाया, 8 पुलिसकर्मी निलंबित. रिपोर्ट-फिरोज जहां
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 3:12 PM IST
भोपाल/इंदौर: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास भीषण सड़क हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई. हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है. सीएम ने लापरवाही पर सीएसपी को तत्काल हटाने और आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. निलंबन की जिन पर कार्रवाई हुई उनमें तीन थाना प्रभारी, एक यातायात निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षक शामिल हैं. जांच में जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मोहन यादव
सीएम मोहन यादव का कहना है कि, ''सभी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. जनसुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'' सीएम ने झांसी रोड के सीएसपी रवि भदौरिया को हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा झांसी रोड थाने के टीआई शक्ति सिंह यादव, आंतरी थाना टीआई गीतेश शर्मा, झांसी रोड के ट्रैफिक टीआई अभिषेक रघुवंशी, निरीक्षक यातायात राघवेंद्र जादौन, प्रधान आरक्षक सुशील द्विवेदी, कॉन्स्टेब किशन खन्ना, अनिल जैतपुरिया और पवन सेंगर को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए.
मृतकों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान
मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दिख जताया है. उन्होंने कहा कि, ''इस दुःख की घड़ी में राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ है. सरकारी की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. जबकि गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं. बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.''
ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुई घटना में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी को तत्काल हटाने एवं तीन थाना प्रभारियों, एक यातायात निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षकों को निलंबित करने तथा घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सभी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जनसुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 18, 2026
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जीतू पटवारी ने साधा सरकार पर निशाना
ग्वालियर में बहुत ही बड़ी ट्रेजडी हुई है. मध्य प्रदेश में बढ़ते हादसों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए सीएम से सवाल किए कि, ''मुख्यमंत्री जी, इंदौर में हुए ऐसे ही हादसे के बाद आपने ठोस कार्रवाई करने के बजाय केवल लीपापोती की. न जवाबदेही तय हुई, न लापरवाही पर लगाम लगी. आज ग्वालियर की दर्दनाक घटना ने एक बार फिर व्यवस्था की पोल खोल दी है. आखिर कब तक हादसे होते रहेंगे, कब तक लापरवाही की कीमत आम जनता अपनी जान देकर चुकाती रहेगी? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएगे? आखिर आम आदमी की जान की कीमत कब समझेगी सरकार.