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ग्वालियर ट्रक हादसा: भाई से मंगायी थी चूड़ियां, ट्रक ने छीन लिया परिवार का इकलौता सहारा

ग्वालियर में हर तरफ चीख पुकार, सुनते रह गए परिवार ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर हादसे में हुई 15 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है, किसी परिवार का बेटा गया तो किसी के सिर से बड़े का हाथ उठ गया. सरकार के मुखिया मोहन यादव ने मृतकों के परोवारों को मुआवजे की घोषणा कर दी है, लेकिन ये मुआवजा क्या उन जिंदगियों की कीमत चुका सकता है जो अपने घरों से माता के दर्शन को निकले थे. मरने वालों में एक 50 वर्षीय महिला, 6 नाबालिक और 18-45 साल के युवा और बुजुर्ग शामिल हैं. जो अब कभी घर नहीं लौटेंगे.

हर तरफ चीख पुकार, सुनते रह गए परिवार

ग्वालियर में हादसे के बाद जया आरोग्य अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पर उन परिवारों की भीड़ जमा थी जिनके अपने शीतला माता मंदिर पर हुए ट्रक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं. जब ईटीवी भारत पहुंचा तो हर तरफ चीखे गूंज रही थी उन मांओं की जिनके बच्चे घर से मंदिर को निकले थे, उन बहनों की जिन्होंने अपने भाइयों से चूड़ियां मंगायी थी, उन पत्नियों की जिनसे सात जन्म का साथ निभाने का वादा करने वाले अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गये भाई से मंगायी थी चूड़ियां, ट्रक ने छीन लिया परिवार का सहारा (ETV Bharat) बड़ी बहन की आंखों में आंसू नहीं गुस्सा पीएम हाउस पर अपने छोटे भाई छोटू जाटव के शव का इंतज़ार कर रही बहन अंजलि के आंखों के आंसू सूख चुके थे, आवाज में दर्द नहीं गुस्सा था, क्योंकि जिस 16 साल के भाई ने दुकान पर काम कर घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है. बहन अंजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "छोटू अपने दोस्तों के साथ शनिवार रात शीतला माता के दर्शन के लिए गया था. उसने दर्शन भी किए और बाद में जब वह प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगा था तभी अचानक वहां ट्रक आ गया, मंदिर प्रशासन ने भीड़ को बचाने के बजाए दरवाजे बंद कर लिए जिसकी वजह से भाई इस हादसे का शिकार हुआ. छोटी सी उम्र में पूरे परिवार की उठायी थी जिम्मेदारी थातीपुरा इलाके में रहने वाला छोटू एक जिम्मेदार किशोर था. पिता संतोष का शरीर उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देता, बढ़ा भाई भी एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उसे गंभीर चोटें थीं, तीन बार सर्जरी हो चुकी है लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया जिस वजह से वह घर चलाने में असमर्थ है और पूरी तरह बिस्तर पर है. ऐसे में घर में दो बहनें जिनकी पढ़ाई, खर्चे माता पिता की देखभाल घर की आमदनी और दो जून की रोटी. पूरी जिम्मेदारी 16 साल के छोटू जाटव के कंधों पर थी. 'भाई को कहा था चूड़ियां लेकर आना, अब वह नहीं आयेगा' (ETV Bharat) 'भाई को कहा था चूड़ियां लेकर आना, अब वह नहीं आयेगा' बहन अंजलि कहती है कि, "कल रात में वह अपने दोस्तों के साथ शीतला माता मंदिर जा रहा था मैंने कहा मैं भी चलूँगी तो उसने मना कर दिया, तो मैंने उसे अपने लिए चूड़ियां लाने के लिए कहा था वह कह कर गया था कि, चूड़ियां लेकर आयेगा, लेकिन वह अब नहीं आयेगा." अंजलि का कहना है कि जब उसका भाई अस्पताल लाया गया तब वह ज़िंदा था उसकी सांसे चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर दी गई, उसने प्रशासन से सवाल किए हैं कि इतनी सुरक्षा और पाबंदियों के बावजूद आख़िर ट्रक मंदिर तक कैसे पहुंचा. अंजलि अपने भाई अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रही है. छोटे भाई बहन के साथ दर्शन को गया था गौरव, साथ नहीं लौटा