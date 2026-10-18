ग्वालियर ट्रक हादसा: भाई से मंगायी थी चूड़ियां, ट्रक ने छीन लिया परिवार का इकलौता सहारा
ग्वालियर हादसे में हुई 15 लोगों की मौत के बाद सामने आई परिवारों की दर्द भरी कहानियां. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:59 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर हादसे में हुई 15 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है, किसी परिवार का बेटा गया तो किसी के सिर से बड़े का हाथ उठ गया. सरकार के मुखिया मोहन यादव ने मृतकों के परोवारों को मुआवजे की घोषणा कर दी है, लेकिन ये मुआवजा क्या उन जिंदगियों की कीमत चुका सकता है जो अपने घरों से माता के दर्शन को निकले थे. मरने वालों में एक 50 वर्षीय महिला, 6 नाबालिक और 18-45 साल के युवा और बुजुर्ग शामिल हैं. जो अब कभी घर नहीं लौटेंगे.
हर तरफ चीख पुकार, सुनते रह गए परिवार
ग्वालियर में हादसे के बाद जया आरोग्य अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पर उन परिवारों की भीड़ जमा थी जिनके अपने शीतला माता मंदिर पर हुए ट्रक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं. जब ईटीवी भारत पहुंचा तो हर तरफ चीखे गूंज रही थी उन मांओं की जिनके बच्चे घर से मंदिर को निकले थे, उन बहनों की जिन्होंने अपने भाइयों से चूड़ियां मंगायी थी, उन पत्नियों की जिनसे सात जन्म का साथ निभाने का वादा करने वाले अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गये
बड़ी बहन की आंखों में आंसू नहीं गुस्सा
पीएम हाउस पर अपने छोटे भाई छोटू जाटव के शव का इंतज़ार कर रही बहन अंजलि के आंखों के आंसू सूख चुके थे, आवाज में दर्द नहीं गुस्सा था, क्योंकि जिस 16 साल के भाई ने दुकान पर काम कर घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है. बहन अंजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "छोटू अपने दोस्तों के साथ शनिवार रात शीतला माता के दर्शन के लिए गया था. उसने दर्शन भी किए और बाद में जब वह प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगा था तभी अचानक वहां ट्रक आ गया, मंदिर प्रशासन ने भीड़ को बचाने के बजाए दरवाजे बंद कर लिए जिसकी वजह से भाई इस हादसे का शिकार हुआ.
छोटी सी उम्र में पूरे परिवार की उठायी थी जिम्मेदारी
थातीपुरा इलाके में रहने वाला छोटू एक जिम्मेदार किशोर था. पिता संतोष का शरीर उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देता, बढ़ा भाई भी एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें उसे गंभीर चोटें थीं, तीन बार सर्जरी हो चुकी है लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया जिस वजह से वह घर चलाने में असमर्थ है और पूरी तरह बिस्तर पर है. ऐसे में घर में दो बहनें जिनकी पढ़ाई, खर्चे माता पिता की देखभाल घर की आमदनी और दो जून की रोटी. पूरी जिम्मेदारी 16 साल के छोटू जाटव के कंधों पर थी.
'भाई को कहा था चूड़ियां लेकर आना, अब वह नहीं आयेगा'
बहन अंजलि कहती है कि, "कल रात में वह अपने दोस्तों के साथ शीतला माता मंदिर जा रहा था मैंने कहा मैं भी चलूँगी तो उसने मना कर दिया, तो मैंने उसे अपने लिए चूड़ियां लाने के लिए कहा था वह कह कर गया था कि, चूड़ियां लेकर आयेगा, लेकिन वह अब नहीं आयेगा." अंजलि का कहना है कि जब उसका भाई अस्पताल लाया गया तब वह ज़िंदा था उसकी सांसे चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर दी गई, उसने प्रशासन से सवाल किए हैं कि इतनी सुरक्षा और पाबंदियों के बावजूद आख़िर ट्रक मंदिर तक कैसे पहुंचा. अंजलि अपने भाई अपने परिवार के लिए न्याय की मांग कर रही है.
छोटे भाई बहन के साथ दर्शन को गया था गौरव, साथ नहीं लौटा
छोटू जाटव की तरह ही गौरव परिहार भी ट्रक हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, 23 साल का गौरव भी नवरात्रि में शीतला माता मंदिर में अपने दोस्त और परिवार के साथ दर्शन के लिए यात्रा कर शनिवार रात मंदिर पहुचा था. बड़ागांव का रहने वाला गौरव अपने एक दोस्त छोटी बहन और भाई सौरव के साथ गया था दर्शन भी हो गए और प्रसाद की लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था जब वह ट्रक काल बनकर आया. गौरव तो हादसे में नहीं बच सका लेकिन उसके भाई सौरव की जान बच गई.
भाई ने बताया आंखों देखी हालत
इस पूरी घटना के चश्मदीद सौरव परिहार ने बताया की, "वह लोग मंदिर के गेट के पास थे, तभी एक ट्रक जो ढलान पर से तेज रफ़्तार में आया तो भगदड़ मच गई थी उसने मंदिर का गेट पकड़ लिया जिससे उसकी जान बच गई, हर तरफ चीख पुकार मची थी, जब थोड़ा होश आया तो भाई बहन नहीं दिखे. सोचा शायद बड़ा भाई गौरव आगे निकल गया होगा. फिर ट्रक के पास बड़ी बहन और भाई का दोस्त दोनों दिखे तभी वहां कुछ पंजाबी लोग थे जिन्होंने तुरंत लीगों को रेस्क्यू किया बहन और भाई के दोस्त को भी निकाल लिया लेकिन भाई गौरव नहीं दिखा. बाद में पता चला वह ट्रक के नीचे दबा हुआ था. उसकी हालत गंभीर थी, इसके बाद एम्बुलेंस के ज़रिए उसे ट्रामा सेंटर लाए, तब वह ज़िंदा था.
पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
परिवार को शायद सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं था इसलिए गौरव के परिवार ने उसे निजी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया. एंबुलेंस भी और उसे लेकर रवाना भी हो गए. लेकिन आधे रास्ते से पुलिस के लोग एम्बुलेंस वापस सरकारी अस्पताल ले आई. जिस वजह से उसे इलाज नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई. सौरव ने बताया की बड़ा भाई ट्रक चला कर परिवार की जिम्मेदारी उठाने में मदद करता था.
हादसे में 42 घायलों की जान अभी भी खतरे में
छोटू और गौरव अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी तरह ही 14 और लोग भी इस ट्रक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, ज्यादातर लोग ग्वालियर के रहने वाले थे, जो उस काल रूपी ट्रक का शिकार हो चुके हैं. अभी भी 42 लोग घायल हैं जिनमें से 27 जयारोग्य अस्पताल और बाकी अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती हैं, कई की हालत गंभीर है और मौत का खतरा बना हुआ है.
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पुलिस को ट्रक में तकनीकी खराबी की आशंका !
इस पूरी घटना के बाद एक बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हुआ है की आखिर जिस जगह एक बाइक नहीं पहुंच सकती वहां वाहन ट्रक कैसे पहुंच गया. हालांकि पुलिस का कहना है कि, इस हादसे के पीछे ट्रक में तकनीकी खराबी हो सकती है. सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि, "पूरे मामले की जांच अभी की जाएगी". इधर, ग्वालियर एसपी ने भी एक जांच कमिटी गठित की है ये पता लगाने के लिए है कि आखिर लापरवाही कैसे हुई. सरकार ने भी मुआवजा देने की घोषणा के साथ ही सीएसपी रवि भदौरिया समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है जो सीधे तौर पर लापवाही की पुष्टि और गैरजम्मेदारी बयान कर रही है.